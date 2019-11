Von der Wittenbecker Weide in die Wurst: Dieser Mann züchtet Black-Angus-Rinder

Wittenbeck

Wer die selbst hergestellte Wurst von Alrik Hagedorn in Wittenbeck kauft, kann das Tier vor sich sehen. Buchstäblich. Denn seine Black-Angus-Rinder weiden direkt auf der anderen Straßenseite.

Etwa 50 Tiere hält der Landwirt in Wittenbeck. Aus ihrem Fleisch lässt er unter anderem Steaks, Wurst und Hamburger-Patties herstellen. Seit dem Frühjahr bietet Alrik Hagedorn seine Produkte im Leuchtturm in Wittenbeck an –im Bistro von Ines Küntzel, das sie gerade eröffnet hat. Sie übernimmt den Verkauf. Seitdem steht auch ein großes Plakat an der Straße. Dadurch werden auch Urlauber auf die Fleischwaren aufmerksam.

Die Rinder weiden in Sichtweite der Kunden

„Die Nachfrage steigt“, sagt der Landwirt. Die Leute würden bewusster, was Qualität und Regionalität angehe. „Sie sind bereit, auch mal einen Euro mehr auszugeben, wenn sie wissen, woher es kommt. Das ist hier natürlich sehr gläsern.“ Die Leute könnten es oft gar nicht glauben, dass das Fleisch wirklich von den Rindern kommt, die in Sichtweite der Kunden weiden, sagt Ines Küntzel.

Und tatsächlich stimmt es momentan nur halb: Auf der Wiese in der Ortsmitte stehen derzeit die weiblichen Tiere mit den Kälbern. Die männlichen sind von ihnen getrennt auf einer anderen Weide. Die Rinder stehen das ganze Jahr über draußen, nur zum Kalben gehen die Kühe in den Stall. Zwischen Dezember und März ist es in der Regel so weit. Diesmal hofft Alrik Hagedorn auf 18-fachen Nachwuchs.

Vor sieben Jahre hat der Wittenbecker mit der Zucht begonnen, zunächst mit vier Rindern, dann wurden es immer mehr. „Mein Traum ist, dass ich irgendwann mal davon leben kann“, sagt Alrik Hagedorn. Noch ist es allerdings nicht so weit. Der gelernte Landwirt machte 2011 seinen Abschluss zum staatlich geprüften Agrarbetriebswirt und arbeitet in der Baufirma seines Vaters als Maurermeister.

Jeden Tag schaut er bei seinen Tieren nach dem Rechten. Wenn eine Weide abgegrast ist, bringt Alrik Hagedorn sie auf eine andere, wo es frisches Grün gibt. Insgesamt sechs Weiden mit etwa 30 Hektar stehen den Rindern zur Verfügung. Zusätzlich zu Gras und Heu bekommen sie Gerste als Kraftfutter. Auch das baut Alrik Hagedorn seit vier Jahren selbst an.

Nachfrage steigt auch ohne Werbung

„Der Vorteil an den Black-Angus-Rindern ist, dass sie langsam wachsen und genügsam sind.“ Dadurch erhalte das Fleisch eine tolle Marmorierung. „Außerdem kommen sie mit den sandigen Böden hier gut zurecht“, sagt er. Außerdem sei der Name „Black Angus“ vielen Leuten bereits ein Begriff. „Das vermarktet sich besser.“

Marketing hat Alrik Hagedorn bisher allerdings nicht nötig. „Zunächst waren Freunde und Bekannte meine Kunden, jetzt wird der Kreis immer größer. Das ging eigentlich nur über Mundpropaganda.“ Er komme schon so kaum noch hinterher. Auch zwei große Hotels in Kühlungsborn haben schon Interesse angemeldet. Das stellt Alrik Hagdorn vor eine ganz neue Herausforderung. „Ich versuche, immer alles dazuhaben“, sagt er.

Aber: Ein Rind wird erst dann geschlachtet, wenn das vorherige komplett verwertet ist. Gerade in der Grillsaison könne es dann schon mal vorkommen, dass die Steaks nach drei Tagen weg sind. „Und dann gibt’s erstmal keine mehr“, sagt der Landwirt.

Die Ohrmarkennummer steht auf der Packung

Zum Schlachten fährt Alrik Hagedorn seine Tiere nach Teterow. Der dortige Betrieb hatte kürzlich die Schlachtung von Schweinen eingestellt, Rinder werden aber weiterhin verarbeitet. Die Fachleute zerteilen die Tiere, dann kommen die Stücke zum heimischen Fleischer, der küchenfertig zerlegt, Wurst und anderes daraus macht. Auf dem Etikett können die Kunden dann sogar die Ohrmarke des Tieres ablesen.

Zunächst einmal muss das Fleisch aber mindestens zwei Wochen lang abhängen. „Das macht es zarter“, sagt Alrik Hagedorn. Und teurer. „Wirtschaftlicher wäre es, die Rinder in einem Riesenstall zu halten und schneller zu verarbeiten“, sagt der Wittenbecker. „Darunter würde dann aber natürlich die Qualität des Fleisches leiden.“ Seine eigene Herde will er weiter ausbauen. „Der Platz ist da“, sagt Alrik Hagedorn. Und das Interesse der Kunden an Black-Angus-Weiderindern aus Wittenbeck wächst.

Von Cora Meyer