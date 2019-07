Bad Doberan

Die Vorbereitungen für den Neubau der Brücke in der Beethovenstraße haben begonnen. Zunächst müssen die Leitungen weg, die momentan noch darunter verlaufen. Dazu lässt die Stadt in den kommenden vier Wochen auf Höhe des Busbahnhofes einen Düker bauen. „Das ist etwas Ähnliches wie ein Schacht“, sagt Ute Busse vom Bauamt Bad Doberan. In den Düker werden anschließend Leerrohre verlegt, in die die Anbieter die Leitungen für die einzelnen Medien umverlegen müssen.

Während der Bauarbeiten wird der Verkehr mit Hilfe einer Ampel einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. Die Zufahrt zum Busbahnhof ist frei. Fußgänger müssen dort auf die andere Straßenseite ausweichen.

„Wenn der Düker fertig ist, werden die Leitungen von den Anbietern nach und nach auf die neue Trasse umgeschlossen“,sagt Ute Busse. Dadurch könne es im Stadtgebiet immer mal wieder zu kleineren Baustellen kommen, weil das jeder für sich selbst mache. „Aber damit sollten die Unternehmen möglichst fertig sein, bevor wir die Brücke abreißen.“ Denn dann können dort keine Leitungsrohre mehr verlaufen.

Während der Arbeiten an der Brücke muss die Beethovenstraße in dem Bereich voll gesperrt werden. Bis dahin könnte es aber noch etwas dauern. Der Neubau der Brücke muss nach Angaben der Bauamtsmitarbeiterin zunächst ausgeschrieben werden.

Den Bau des Dükers zahlt die Stadt, die Benutzer der Leerrohre leisten jeweils einen Anteil daran.

Cora Meyer