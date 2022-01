Vorder Bollhagen

Mit der künftigen Entwicklung von Vorder Bollhagen beschäftigen sich die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt am Dienstag, 25. Januar, in Bad Doberan. Die Gut Vorder Bollhagen GmbH von Anno August Jagdfeld möchte das Dorf gerne entwickeln.

So soll auf dem Gutshofareal beispielsweise Baurecht für eine Mischung aus Dauer- und Ferienwohnen mit Gastronomie, Kultureinrichtungen, Wellness- und Konferenzmöglichkeiten geschaffen werden. In einem Wohngebiet Norddorf sollen etwa 60 Wohneinheiten entstehen. Das geht aus den beiden Beschlussvorlagen für die Aufstellung der Bebauungspläne (B-Pläne) „Gutshofareal Vorder Bollhagen“ und „Wohngebiet Norddorf Vorder Bollhagen“ hervor, über die die Stadtvertreter beraten. Mit einem B-Plan wird Baurecht geschaffen.

Planungsziel Verkehrskonzept

Die Pläne waren im Ausschuss vorgestellt worden, zudem gab es im vergangenen Jahr im Oktober eine Einwohnerversammlung. Anregungen seien ergänzt worden. So ist in dem Aufstellungsbeschluss für das Norddorf beispielsweise die Ausweisung und anteilige Schaffung von barrierefreiem, altersgerechten und bezahlbaren Wohnraum im Planungsgebiet mit aufgenommen. Weiterhin sollen der Bedarf geprüft und entsprechende Flächen beispielsweise für einen Kindergarten, ein Jugendhaus, einen Spielplatz oder Treffpunkt bereitgestellt werden. Als Planungsziel ist im Beschluss auch die Erarbeitung eines innerörtlichen Verkehrskonzeptes unter dem Gesichtspunkt der Lärmminimierung in Bezug auf den landwirtschaftlichen Verkehr festgehalten. Für den Umgang mit den „derzeit gepachteten beziehungsweise illegal genutzten Gärten und Garagen auf fremden Grund“ solle eine sozialverträgliche Lösung erarbeitet werden.

Weitere Themen im Ausschuss

Der Ausschuss beschäftigt sich am Dienstag zudem mit der Vergabe der Flächen im neuen Gewerbe- und Wohngebiet hinter dem Gewerbegebiet Eikboom, die als urbanes Gebiet ausgewiesen werden sollen. Für diese gibt es laut Stadtverwaltung schon doppelt so viele Anfragen wie Flächen. Weiterhin soll über den Heilwald informiert werden, der hinter der Moorbadklinik geplant ist.

Die Sitzung ist öffentlich und findet um 18.15 Uhr im Ratssaal des Rathauses, Severinstraße 6, statt.

Von Anja Levien