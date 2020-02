Bad Doberan

Mit Fernglas und Haltekelle bewaffnet standen sie gestern Vormittag auf dem Buchenberg: vier Beamte des Polizeireviers in Bad Doberan. Dabei besonders im Fokus: die Abbiegung Ehm-Welk-Straße/Ecke John-Brinckman-Straße. „Das ist hier ein neuralgischer Punkt“, erklärte Polizeikommissar Sven Hunger. „Schwerpunkt unserer Kontrollen ist heute besonders das Verhalten der Autofahrer mit Blick Vorfahrt und Vorrang.“

Hintergrund: In Mecklenburg-Vorpommern sind am Dienstag die themenorientierten Verkehrskontrollen der Kampagne „Fahren.Ankommen.LEBEN!“ gestartet. Im gesamten Land waren Beamte in allen acht Polizeiinspektionsbereichen beider Polizeipräsidien im Einsatz und führten sowohl stationäre als auch mobile Kontrollen durch. „Das heißt aber nicht, dass wir nur heute unterwegs sind“, stellte Polizist Hunger klar. „Wir haben das ganze Jahr über ein Auge auf den Verkehr – und im Rahmen der Kampagne mit monatlich wechselnden Themenbereichen.“ Neben Vorfahrt und Vorrang sind das unter anderem auch Drogen am Steuer, zu hohe Geschwindigkeit oder Ablenkung im Straßenverkehr.

Jeder zweite Unfall ist auf missachtete Vorfahrtsregelung zurückzuführen

Das Missachten von Vorfahrts- und Vorrangregelungen zählt nach Polizeiangaben seit Jahren zu den Hauptunfallursachen in MV. Das treffe insbesondere auf die schweren Verkehrsunfälle mit Getöteten und Schwerverletzten zu. Laut Statistik war jeder zweite Unfall in diesen Kategorien im Jahr 2018 auf die Unfallursache Vorfahrt/ Vorrang zurückzuführen. Alle zehn Minuten gibt es demnach hierzulande einen Verkehrsunfall.

Zu schnelles Fahren ist nach wie vor die Unfallursache Nummer eins. Auf Platz zwei folgt das Nichtbeachten der Vorfahrt. „Wer unachtsam von Grundstücken oder aus Nebenstraßen kommt, spielt mit seinem und dem Leben anderer“, sagt Dirk Hartwig von der Sachverständigen-Organisation Dekra in Rostock. Auch Linksabbieger auf Landstraßen werden immer wieder zur Gefahr: „Nämlich dann, wenn sie nicht den nachfolgenden Verkehr im Blick haben.“ So müssten Linksabbieger auf Landstraßen sowohl in den Spiegel als auch nach links über die Schulter schauen, um etwaigen Überholern nicht den Weg abzuschneiden, machte der Fachmann deutlich.

Für den aktuellen Schwerpunkt eigne sich der Standort auf dem Doberaner Buchenberg optimal, sagte Sven Hunger: „Vor einigen Jahren gab es hier noch eine abknickende Vorfahrtsstraße – jetzt haben wir eine 30er-Zone, in der man auch die Regel rechts vor links beachten muss.“ Im Großen und Ganzen hätten sich die Verkehrsteilnehmer an diesem Vormittag an die Vorschriften gehalten, freute sich der Polizeikommissar: „Ein paar Mal wurde dann doch die Vorfahrt missachtet, dazu kamen einige Autofahrer, die nicht angeschnallt waren – das lag aber alles noch im grünen Bereich.“

Von Lennart Plottke