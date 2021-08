Vorschläge für Haushalts-Planung: Bürger sollen Bad Doberan mitgestalten

Bad Doberan

Am Spielplatz fehlt der Mülleimer, in der Stadt sollte es mehr Veranstaltungen geben oder zwischen Schule und Wohngebiet muss der Radweg saniert werden – die Bürger der Stadt Bad Doberan sollen mit ihren Ideen und Wünschen den nächsten Haushalt der Stadt mitgestalten. Dazu ruft Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) auf. Dabei plant die Stadt für die Jahre 2022/23 bereits mit zehn Millionen Euro an Investitionen.

„Zum ersten Mal ruft Bad Doberan Bürger auf, an der Gestaltung des nächsten Haushaltes mitzuwirken“, sagt Jochen Arenz. „Keiner kennt die Stadt so gut wie die Bürger. Sie sollen sagen, was dringend zu machen ist, was sie sich wünschen.“ Daraus soll eine Art Bürgerhaushalt werden. „Ich möchte sie eng bei der Gestaltung mit einbinden.“

Schulbau / Feuerwehr/ Spielplatz: Etatplanung für zwei Jahre

Im Haushalt der Stadt wird festgelegt, für was die Stadt Geld ausgibt, welche Einnahmen und Ausnahmen sie hat. Derzeit wird der Doppelhaushalt für die kommenden zwei Jahre erarbeitet. Und hier sind schon so einige Großprojekte drin: So baut die Stadt ein neues Gebäude für die Regionale Schule mit Grundschule Buchenberg auf dem Schulgelände. Dafür wird die alte Mensa abgerissen und auf der Fläche der Neubau mit Mensa und acht Klassenräumen errichtet. Der geplante Erweiterungsbau wird mit bis zu 2,8 Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert.

Zudem plant die Stadt einen Hortneubau auf der jetzigen Fläche der Skateranlage neben der Lessinggrundschule. Die Skateranlage soll an anderer Stelle neu gebaut werden.

Die Sanierung des Wirtschaftsgebäudes im Klostergelände kostet die Stadt mindestens sechs Millionen Euro und wird auf die Haushaltsjahre aufgeteilt. Für den ersten Bauabschnitt sind 2,5 Millionen Euro vorgesehen.

Ideen sollten finanzierbar und nachhaltig sein

Auch wenn die Investitionen der Stadt höher seien als sonst: „Geld für kleine Sachen ist da“, sagt Jochen Arenz. Das kann dann zum Beispiel der Wunsch nach neuen Büchern in der Stadtbibliothek sein oder die Reparatur eines Gehweges. „Von der Feuerwehr bis zum Bau von Schulen und Straßen, von der Jugend- bis hin zur Seniorenarbeit, die Betreuung von Fundtieren, die Finanzierung des kostenfreien Citybusses oder das Organisieren von Festen gehören beispielsweise zu den städtischen Aufgaben“, zählt der Rathaus-Chef auf.

Bei den Wünschen und Ideen sollten aber zwei Dinge beachtet werden: die wirtschaftliche Machbarkeit sowie die Nachhaltigkeit. „Es sollte ein Nutzen für die Allgemeinheit haben. Der Haushalt soll Doberan voranbringen, er soll die Stadt besser machen.“ Zudem sollte darauf geachtet werden, ob die Stadt auch zuständig ist. Das alte Moorbad gehöre der Stadt nicht, für die B 105 ist das Landesamt für Straßenbau und Verkehr zuständig.

Jochen Arenz stellt auch klar: Nur weil etwas vorgeschlagen wird, heißt es nicht, dass es auch umgesetzt werden. „Wir werden die Vorschläge in die Diskussion zum Haushalt mit einbringen, vorher die Machbarkeit prüfen.“ Der Wunsch nach einer Schwimmhalle, der über die vergangenen Jahre immer mal wieder genannt wird, sei per se kein schlechter. Für die Stadt wäre der Betrieb aber defizitär. Möglicherweise gebe es aber andere Wege, wie eine Kooperation mit der Stadt Kühlungsborn, die derzeit einen Schwimmhallen-Neubau plant.

Erfolgreiche Bürgerbeteiligung bei Buga-Bewerbung

Jochen Arenz ist von der Bürgerbeteiligung überzeugt. „Die Buga hat mir gezeigt, was die Bürger für Ideen haben. Das war echt super. Viele Ideen sind in die Bewerbung mit eingeflossen.“ Hintergrund: Bad Doberan hat sich als Außenstandort für die Bundesgartenschau 2025 in Rostock beworben. Der Bürgermeister hatte hier die Bürger aufgerufen, ihre Ideen für eine Bewerbung zu nennen, die in Arbeitsgruppen ausgearbeitet wurden.

Was von den Haushalts-Wünschen am Ende tatsächlich im Etat aufgenommen wird, entscheiden die Stadtvertreter. Sie müssen dem Haushalt, der im November vorliegen soll, zustimmen.

Bisher sieht es nicht danach aus, dass für ein weiteres Großprojekt der Stadt, die Entwicklung der Rennbahn, das Geld in den Doppelhaushalt eingestellt werden kann. „Große Projekte auf der Rennbahn sind aus Sicht der Stadt erst einmal nicht möglich“, sagt Jochen Arenz mit Blick auf die Investitionen für Schul- und Hortneubau. „Das auf der Rennbahn sind freiwillige Aufgaben. Die Pflichtaufgaben gehen vor.“

Wer einen Vorschlag für die Haushaltsplanung 2022/2023 hat, kann diesen an Jochen Arenz per Mail an j.arenz@stadt-dbr.de schicken.

Von Anja Levien