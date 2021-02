Vorstoß: So will Bad Doberan wieder die Sportplätze öffnen

Bad Doberan

Es ist ein weiterer kleiner Schritt zurück ins gesellschaftliche Leben: „Die Stadt Bad Doberan plant zum 1. März ihre Sportplätze wieder für den Trainingsbetrieb zu öffnen“, kündigt Bürgermeister Jochen Arenz (parteilos) an. „Im Rahmen der Corona-Bestimmungen ist ja zumindest der Individualsport mit maximal zwei Personen wieder möglich.“ Die örtlichen Sportvereine Doberaner FC und Doberaner SV würden aktuell entsprechende Konzepte entwickeln und mit der Stadt abstimmen, sagt Arenz und betont: „Wir wollen mit der Öffnung unserer Sportstätten ein Zeichen setzen und den Leuten ein wenig Hoffnung geben.“

Pläne, die bei Andreas Jahncke auf offene Ohren stoßen. „Wir stimmen unser Konzept auch mit anderen Vereinen etwa aus Rostock ab“, sagt der Vorsitzende des Doberaner SV. „Danach wollen wir unseren Trainingsbetrieb wieder als Individualsport starten.“ Das heißt, Personen dürfen allein, zu zweit oder mit dem eigenen Hausstand auf und in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen Sport treiben. „Dazu müssen wir einige Maßnahmen treffen“, macht Jahncke deutlich. „Wir unterteilen zum Beispiel unseren Sportplatz am Busbahnhof in mehrere einzelne Felder, die genügend Abstand zueinander haben.“

Kleine Felder, kontaktloses Training

In diesen Feldern würden dann maximal zwei Fußballer kontaktlos miteinander trainieren können. Auch die Trainer werden sich nicht in den Feldern aufhalten, sondern ihre Anweisungen „aus sicherer Entfernung“ geben, betont der DFC-Chef. „Zudem werden unsere Duschen nicht genutzt, Fahrgemeinschaften gibt es auch nicht.“ Es gehe einfach darum, „dass sich die Leute an der frischen Luft bewegen und Sport treiben können“. Positiver Nebeneffekt: „Wir sehen uns – wenn auch mit Abstand – endlich mal alle in diesem Rahmen wieder. Es wird einfach ein schönes Miteinander.“ Wie sehr er dieses Miteinander vermisse, spüre er nahezu täglich, bekennt Andreas Jahncke. „Wenn ich dann auf den verwaisten Fußballplatz schaue, ist das schon ganz schön deprimierend.“

„Die Maßnahmen haben 2020 bestens funktioniert – deshalb können wir das jetzt wieder genauso machen.“ Frank Lehmann, Abteilungsleiter Leichtathletik beim Doberaner SV Quelle: Ove Arscholl

Ähnlich sieht es auch Frank Lehmann. „Im Rahmen des Möglichen könnten wir auf unserem Sportplatz am Stülower Weg in kleinen Gruppen wieder beginnen“, meint der Abteilungsleiter bei den Leichtathleten des Doberaner SV. „Starten wollen wir mit unseren Kaderathleten, dann würden wir nach und nach das Training erweitern.“ Zwei Sportler, ein Trainer – „das wäre zum Beispiel eine gangbare Alternative“, so Lehmann. „Ein ähnliches Konzept ist schon im vergangenen Jahr aufgegangen.“

Rundenläufe mit 20 Metern Abstand

Um die Hygieneregeln einzuhalten, hätten die Sportler unter anderem zeitlich versetzt mit dem Training angefangen, Rundenläufe seien immer in einem Abstand von mindestens 20 Metern erfolgt, bei Sprints sei mindestens eine Bahn zwischen den Läufern frei geblieben. „Wir haben hier doch eine schöne neue Anlage“, macht Lehmann deutlich. „Da ist das absolut möglich.“ Zum Konzept gehöre selbstverständlich auch die ständige Verfügbarkeit von Desinfektionsmitteln, gerade auch für die Geräte beim Wurftraining. Zudem werden die Umkleidekabinen nicht genutzt. „Wir bewegen uns an der frischen Luft – all diese Maßnahmen haben im vergangenen Jahr bestens funktioniert“, stellt Frank Lehmann klar. „Deshalb können wir das jetzt wieder genauso machen.“

Noch ist der Sportplatz am Stülower Weg menschenleer. Bald sollen hier wieder Doberans Leichtathleten trainieren. Quelle: Lennart Plottke

Spenden über 7000 Euro

Neben der geplanten Wiedereröffnung ihrer Spielstätte gibt es für die Doberaner Fußballer übrigens noch zwei weitere gute Nachrichten. Im Rahmen einer Crowdfunding-Aktion hatte der DFC Ende vergangenen Jahres gemeinsam mit der Ostseesparkasse im Internet Spenden gesammelt. „Am Ende sind rund 7000 Euro zusammengekommen“, erzählt Andreas Jahncke. „Darüber freuen wir uns riesig.“ Das Geld werde komplett in die Jugendmannschaften gesteckt – für Trainingsutensilien wie Bälle, Leibchen, Trainingsanzüge und Markierungshütchen.

Darüber hinaus unterstütze auch der Landesfußballverband die Kinder- und Jugendarbeit des Doberaner FC: „Wir bekommen insgesamt sechs Mini-Tore für das Training unserer G- und F-Jugend gesponsert“, so Jahncke. „Auch das sind Dinge, die uns in diesen Tagen ein bisschen aufbauen.“

Von Lennart Plottke