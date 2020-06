Neubukow

Wie die Stadtwerke Neubukow GmbH mitteilt, wird am Montag, 8. Juni, in der Zeit von 10 bis 16 Uhr die Wärmeversorgung für Heizung und Wasser unterbrochen. Grund dafür seien Instandhaltungsmaßnahmen im Heizkraftwerk am Standort Lindenweg.

„Im Zeitraum vom 9. bis einschließlich 12. Juni kann es weiterhin, bedingt durch weitere Umbauarbeiten, zu vereinzelten Einschränkungen bezüglich der Vorlauftemperatur des Wärmeträger kommen“, teilt das Unternehmen weiter mit. Betroffen seien alle fernwärmeversorgten Haushalte im Stadtgebiet. Im Heizkraftwerk müssen Netzpumpen, undichte Absperr- und Regelarmaturen ausgetauscht werden.

Von Anja Levien