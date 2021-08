Grevesmühlen

“Es fehlen Praktiker im Bundestag“, analysiert die neue CDU-Bundestagskandidatin Simone Borchardt von der CDU. „Die Politik will viel Gutes bewirken, ist häufig aber nicht gut gemacht“, konstatiert sie. „Jünger, weiblicher und praktischer“, so wünscht sie sich den neuen Bundestag.

Schon seit ein paar Jahren berät die studierte Krankenkassenbetriebswirtin die mecklenburgische CDU in der Gesundheitspolitik, nun haben die Christdemokraten die Frau aus der Praxis für Berlin nominiert. Die Zeit für den Wahlkampf ist knapp, die 53-Jährige hat viel zu tun, trägt Verantwortung für 160 Mitarbeiter: Sie ist Leiterin eines Fachpflegeheims in Warin mit 132 Patienten, die Schlaganfälle oder Hirnschäden erlitten haben. Und führt eine Wiedereingliederungseinrichtung für 25 suchtkranke Menschen in Kühlungsborn zudem ist sie Geschäftsbereichsleitung Pflege beim IB Nord e.V..

Darum findet ein Großteil ihres Wahlkampfs in den sozialen Medien statt. Unter dem Slogan „Das beste Rezept für Mecklenburg“ vertritt sie auf Instagram und Facebook ihre Positionen. Und so mancher ist überrascht: Wer Frau Borchardts Nummer wählt, hat sie fast immer persönlich am Apparat. So kann man auch nah am Bürger sein.

Sozialsysteme auf den Prüfstand

An zwei großen Themen möchte sie sich messen lassen, wenn sie gewählt wird: Die Sozialsysteme müssten sich ändern. „Wir müssen da ganz neu denken“, erläutert sie. Es sei unfassbar viel Geld im System. Es müsse analysiert werden: „Wie sind die Finanzflüsse ? Wo kommt das Geld her? Wo fließt es hin? Geht das Geld in die richtige Richtung?“ Dazu gehöre auch, zu prüfen, welche Leistung für wen Sinn mache.

Höchste Zeit für neuen Generationenvertrag

Zweites Herzensthema ist die Entlastung von Familien: „Es ist höchste Zeit, wieder in den Generationenvertrag einzusteigen“, fordert die Mutter zweier Töchter. „Die Menschen sollen wieder Lust bekommen, ein zweites oder drittes Kind zu kriegen.“ Dafür müsse die Politik in der kommenden Wahlperiode die Voraussetzungen schaffen. Anreize möchte sie auch für Langzeitarbeitslose schaffen. „Ich will diese Menschen motivieren und ihnen Wege ermöglichen, wie sie wieder am Erwerbsleben teilnehmen können.“ Zuverdienst solle sich für diese Personengruppe, aber auch für Rentner lohnen können. So könnte auch der Arbeitskräftemangel abgefedert werden. „Es gibt so viele Themen, die in der Politik keiner mehr anzusprechen wagt – ich werde diese Punkte ansprechen“, verspricht die Kandidatin. Sie will auch nach der Wahl der Politik und ihrem Job verbunden bleiben, denn „ich will wissen, was in der Praxis läuft.“

Leistungsträger aus dem Mittelstand schützen

Diese „Bodenhaftung“ ist der sportlichen, blonden Frau enorm wichtig. Zur CDU sei sie gekommen, weil man dort verstanden habe, wer die Menschen seien, die mit ihren Abgaben unseren Wohlstandsstaat finanzierten. „Diese Leistungsträger aus dem Mittelstand gilt es, zu schützen“.

CDU-Bundestagskandidatin Simone Borchardt mit Hund Max Quelle: Thomas Finger

Mit Leib und Seele Mecklenburgerin

Der Liebe wegen ist Simone Borchardt 1993 aus Leipzig nach Nordwestmecklenburg gezogen. Ab und an blitzt noch leicht ein dezent sächsischer Zungenschlag der 1967 in Schkeuditz Geborenen durch. Ansonsten ist sie mit Leib und Seele Mecklenburgerin geworden. Sie liebt es, mit der Familie und Freunden zu kochen und mit ihrem Labradorrüden Max durch die Natur rund um ihr Zuhause in Warnow zu joggen. Die erwachsene Tochter ist Ärztin, über das 10 Monate alte Enkelkind freut sich die Bundestagskandidatin sehr. Die jüngere Tochter macht dieses Jahr Abitur im Nordwestkreis.

Von Annabelle von Bernstorff