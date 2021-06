Neubukow

Bereits der weinrote Mercedes-Transporter mit einem dynamischen Segeltörn-Bild des spanischen Malers Xavier Espinola ist ein Hingucker. Dass da zudem „Neubukower Kunstverlag“ draufsteht, macht die Sache zumindest in der Schliemannstadt noch spannender. Wer ist also dieser Andreas Niemann, dessen Namenszug der Verlagszeile auf der Karosseriefolie zugeordnet ist?

In der Region ist der gebürtige Brandenburger eigentlich längst kein Unbekannter mehr. Von 1994 an, als er nach Neubukow kam, arbeitete der Ingenieur für Getreideverarbeitung und Bankkaufmann hier 16 Jahre lang als Filialleiter der Außenstelle der Raiffeisenbank Bad Doberan, wurde als eingefleischter Fußballfan seit frühester Kindheit bald Mitglied im Kirch Mulsower Sportverein, wirkte dort jahrelang im Vorstand mit und ist heute immer noch Mitglied – wie auch im Heinrich-Schliemann-Klub Neubukow.

Transporter vom Neubukower Kunstverlag. Quelle: Thomas Hoppe

Doch von Niemanns Kunstverlag haben bislang beispielsweise weder Neubukows Maler Klaus Lindemann noch der Vorsitzende des Kreiskulturrates und Galerist Franz N. Kröger aus Kühlungsborn etwas gehört, wie sie der OZ auf Anfrage mitteilen. Franz N. Kröger unterstreicht dazu noch: „Es ist immer gut, wenn sich jemand in der Öffentlichkeit für Kunst engagiert.“

Kunstverleger schwört auf Impressionisten

Er interessiere sich schon lange für Kunst, insbesondere die Malerei, hebt der heute 56-jährige Niemann gegenüber der OZ an, um seinen Weg zum eigenen Kunstverlag zu skizzieren. Vor allem die Impressionisten, die im Grunde genommen darauf zielen, flüchtige Momentaufnahmen einer Szenerie stimmungsvoll darzustellen, hätten es ihm angetan: „Das Neue ist für mich nix.“

Über einen Freund soll er in Kontakt mit dem spanischen Maler Xavier Espinola gekommen sein, der 1967 geboren wurde und heute in Tossa de Mar an der Costa Brava lebt und arbeitet.

„Die mit Blumen gefüllten Gassen, der Frohsinn der einfachen Menschen und das warme sonnige Land, dies alles finden wir in seinen ausdrucksstarken, qualitativ hochwertigen Ölgemälden, Mischtechniken und Acrylarbeiten“, wirbt Andreas Niemann für den Spanier, von dem er zahlreiche Bilder erwarb und dazu die Rechte an diesen Werken.

Spanischen Maler in der Corona-Krise unterstützt

„Dem Herrn Espinola geht es im Zuge der ganzen Corona-Krise, gerade in den Urlaubsregionen, natürlich genauso schlecht wie unserer Kunst- und Tourismusbranche. Da haben wir beschlossen, ihn etwas zu unterstützen.“

„Wir“ bedeutet, dass Andreas Niemann dabei gemeinsam mit einem befreundeten Galeristen aus Dabel im Landkreis Ludwigslust-Parchim vorgegangen ist, was ihn schließlich im Vorjahr zur Gründung eines eigenen Kunstverlags führte. Über diesen könnten jetzt kunstinteressierte Privatpersonen, aber auch Arztpraxen, Krankenhäuser, Hotels und Pensionen entsprechende Kunstdrucke erwerben: „Gerade in der Hotellerie nicht nur zum Aushängen, sondern auch, um den Urlaubern so ein Flair vom Meer mitzugeben. Ein Bild vom Meer mit einem Boot drauf ist natürlich auch für jeden Gast ein schönes Mitbringsel.“ Dafür stellt Andreas Niemann bei Bedarf Ständer mit 20, 30 Motiven auf – die gleich an Ort und Stelle gekauft werden können.

Dazu komme, dass er gemeinsam mit seinem Kooperationspartner, dem Inhaber der „Mecklenburg-Kunst-Galerie am Mattenstieg“ in Dabel, Bernd Jähnert, auch die Bildrechte für Werke der 1952 geborenen Renate Winkler besitze, die insbesondere im Bereich Ostseeküste und Salzhaff aktiv war, bevor sie sich nach Luckau in den Spreewald zurückzog.

Drucke von Werken aus der Ahrenshooper Künstlerkolonie im Angebot

„Und Herr Jähnert hat auch einen Teil der Bildrechte von Malern der Ahrenshooper Künstlerkolonie“, betont Andreas Niemann, der für Bernd und Sven Jähnert in der Region Ostseeküste/Salzhaff quasi die Vermarktung übernommen habe, wie er sagt. Nebenberuflich, denn ansonsten arbeite er seit über zehn Jahren in Rostock für einen großen Dienstleister im Telekommunikationsbereich.

So können hier also neben anderen auch Kunstdrucke mit Motiven von Paul Müller-Kaempff (1861–1941), der als Begründer der Ahrenshooper Malerkolonie gilt, vom in Kröpelin geborenen Landschaftsmaler Carl Malchin (1838-1923) und von Hugo Richter-Lefensdorf (1854-1904) erworben werden.

Zu ihren Werken gehören einige Windmühlendarstellungen und da liegt es nicht fern, den gelernten Müller, der Andreas Niemann auch ist, nach seiner Meinung zu den Neubukower Mühlen zu befragen: „Aus der Wassermühle hätte man eine Schaumühle machen können – hätte man, hätte, hätte Fahrradkette... Doch das ist jetzt genauso traurig, wie das Bild der Windmühle am Hellbach. Ich gehe mal davon aus, dass die Flügel an diesem Wahrzeichen keine zwölf Monate mehr dran sind, sie fallen ab.“

Andreas Niemann ist trotzdem überzeugt, dass Neubukow am wieder boomenden Tourismus an der Ostseeküste partizipieren könnte – doch die Bundesstraße mache die Stadt kaputt, sagt er zu dieser Piste, die den Ort quasi teilt. Nichtsdestotrotz möchte er sich sowohl zum bevorstehenden Heinrich-Schliemann-Jubiläum einbringen wie auch den Neubau eines hölzernen Glockenstuhls für die hiesige Peter- und Paul-Kirche unterstützen.

Von Thomas Hoppe