Wahlpost in Kühlungsborn dieses Jahr spät dran – Das sagt der Wahlleiter

Kühlungsborn

Einige Kühlungsborner mögen ihn inzwischen erhalten haben, viele andere aber haben ihn noch nicht: Der Wahlbenachrichtigungsschein, der jeden einzelnen Berechtigten amtlich an sein Wahlrecht erinnert, wird in der Regel per Post zugestellt. In Kühlungsborn geschah das in früheren Jahren oft fünf bis sechs Wochen vor dem Wahltermin. Dieses Mal aber scheint sich die Verteilung der Benachrichtigungen zu verzögern.

Benachrichtigung wird in diesen Tagen zugestellt

Das räumt auch Philipp Reimer, der Gemeindewahlleiter der Stadt Kühlungsborn, ein: „Das kommt dieses Mal tatsächlich alles ein bisschen später als sonst. Vielleicht hat es bei dem Partnerunternehmen in Berlin, das die Unterlagen für uns und viele andere Kommunen herstellt, durch die Corona-Pandemie Veränderungen gegeben. Wir haben die Unterlagen Mitte August bestellt und ich kann versichern, dass die Wahlbenachrichtigungskarten jetzt unterwegs sind und einigen auch schon zugestellt wurden“, sagt Reimer und ergänzt: „Wer sie noch nicht hat, den bitte ich, ein bisschen abzuwarten. Alle, die zum Stichtag am 13. August in unserer Gemeinde wahlberechtigt waren, werden ihre Karte in den nächsten Tagen erhalten haben.“

Bis zu 150 Rückläufer in früheren Wahljahren

Wer dann in der nächsten Woche immer noch nicht benachrichtigt worden sei, dass er sein Votum für die Wahlen zum Bundestag und zum Landtag von Mecklenburg-Vorpommern in einem bestimmten Kühlungsborner Wahllokal oder als Briefwähler abgeben dürfe, der könne sich direkt an die Gemeindewahlleitung im Rathaus wenden. „Manchmal kommen die Benachrichtigungskarten auch zurück, weil die Adresse nicht stimmt, der Empfänger für längere Zeit nicht erreichbar oder nach dem Stichtag aus Kühlungsborn weggezogen ist“, weiß Reimer aus Erfahrung. Bis zu 150 solcher Rückläufer bei über 6000 Wahlberechtigten seien in der Vergangenheit schon gezählt worden. Wahlberechtigt zur Bundes- und Landtagswahl sind in diesem Jahr 6575 Kühlungsbornerinnen und Kühlungsborner.

Wichtig ist Eintrag im Wählerverzeichnis

Aber auch wenn die Benachrichtigungskarten nicht vorliegen oder verlegt wurden, kommt dadurch das Wahlrecht nicht abhanden. „Es reicht dann auch, im Wahllokal oder beim Abholen der Briefwahlunterlagen den Personalausweis vorzulegen. Wichtig ist, dass der Wähler oder die Wählerin in der Liste der Wahlberechtigten auch erfasst ist“, erläutert Reimer.

Mit der Anlieferung der Wahlzettel für die Landtagswahl am Montag hat der Gemeindewahlleiter in Kühlungsborn nun auch alle Unterlagen komplett, um bei Bedarf die Briefwahl zu ermöglichen. „Wer seine Stimmen per Briefwahl abgeben möchte, kann uns das auch gern per E-Mail mitteilen“, sagt Philipp Reimer. Zwar habe er schon Anmeldungen und Nachfragen im Zusammenhang mit der Briefwahl erhalten, aber ob es dieses Mal einen noch stärkeren Trend zur Stimmabgabe per Brief gebe, könne er jetzt noch nicht beurteilen. Mit über 1000 Briefwählern sei der Anteil in Kühlungsborn schon immer relativ hoch gewesen.

Von Rolf Barkhorn