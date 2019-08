Teßmannsdorf

Hier am Rande des Küstenwaldes vom Salzhaff liegt immer noch Spannung in der reinen Luft. Vor ein paar Wochen hatte sich die OZ-Leserin Susan Ellerkamp sehr um dieses „kleine Paradies für Tiere und Menschen“ gesorgt, in das „unzählige Lkw-Ladungen mit Bauschutt“ gefahren worden seien. Das zuständige Forstamt in Bad Doberan sprach dann beruhigend von „Erdablagerungen“, die nun für den genehmigten Waldwegebau bereitliegen würden.

Ferienhausbesitzer Peter Richter, seine Eltern hatten in den 1970er Jahren hier den ersten Bungalow errichtet, wundert sich in diesen Tagen trotzdem, dass hier im Naturschutzgebiet „Schotter“ in den Wald gefahren werden kann und ärgert sich über das viele dünne Totholz, das einfach liegen gelassen worden sei, nachdem große Harvester „Schneisen“ in den Forst geschlagen hätten. „Der Wald sieht fürchterlich aus, weil er mit seinem schweren Gerät hier rumkutscht“, sagt der studierte Schiffbautechniker, der in der Region aufgewachsen ist, unter anderem in Alt Karin und Neubukow wohnte sowie in Kirch Mulsow zur Schule gegangen war.

Seine Frau Renate räumt ein, dass es vielleicht Anwohner geben könnte, die diesen Waldwegebau begrüßen würden, weil sie dann mit Bollerwagen bequem bis zum Haff gelangen könnten.

Anwohnerin Carola Marquardt konnte sie dabei nicht im Auge gehabt haben. Denn die sagt an diesem Mittwochvormittag tief enttäuscht an den Waldeigentümer gewandt: „Viel ist von unserem Wald nicht mehr übrig. Als wir hierhergezogen sind, war das ein schöner Wald, da hatten wir alle fünf Meter einen Ameisenhaufen – jetzt das ganze Bruchholz. Das sieht doch ungefähr so aus wie auf dem Planet der Affen. Nun können wir nichts mehr machen, da nutzt uns auch kein Forstamt. Machen Sie Ihr Zeug, bis wir keinen Baum mehr drinhaben.“ Doch eine Sache wolle sie ändern, definitiv, das sagt sie Herbert Söchtig ganz offen ins Gesicht.

Wald ist kein Hobby- sondern ein Wirtschaftsbetrieb

Und Offenheit scheint der gebürtige Westfale zu schätzen. Denn er hatte sich an die Redaktion gewandt, weil er über seine Arbeit im Teßmannsdorfer Wald detailliert Auskunft geben wollte. „Das ist hier kein Hobbybetrieb, das ist ein Wirtschaftsbetrieb!“, reagiert der Wahlclausdorfer nun auf die Kritik der Waldanwohnerin und erklärt ihr, dass er jedes Jahr – „ohne einen Baum geschlagen zu haben“ – 2000 Euro Fixkosten für die Berufsgenossenschaft, die Steuern und den Wasser- und Bodenverband zu zahlen habe: „Irgendwann muss ich auch mal Holz schlagen, um das wieder reinzuholen.“

Für diese und vor allem eine nachhaltige Bewirtschaftung des Teßmannsdorfer Waldes – ihm gehören rund 80 Prozent der 80 Hektar – hätte sich die Befestigung einiger Waldwegabschnitte als notwendig erwiesen, hatte der einstige Bezirksförster aus Nordrhein-Westfalen zuvor gegenüber der OZ erklärt. Investiert würden dafür – inklusive rund 70-prozentiger Förderung – um die 30 000 Euro. „Nicht zu jeder Jahreszeit konnte hier eine Holzabfuhr stattfinden – die Bewirtschaftung war dadurch eingeschränkt gewesen“. Deshalb würde jetzt auf insgesamt 1,5 Kilometern Waldweg zertifiziertes Betonrecycling (von alten Windradfundamenten) eingebaut. Das war im Sommer aus Tierschutzgründen vorübergehend gestoppt worden und geht im September weiter. „Wenn dieses Projekt vollendet ist, haben wir hier eine Wegedichte um die 20 Meter pro Hektar“, wies er auf einen Erschließungsgrad des hiesigen Waldes hin, der nach noch heute zitierten Angaben des zuständigen Landesministeriums aus dem Jahr 2004 als optimal gilt.

Die Förster haben vor 200 Jahren Nachhaltigkeit erfunden

„Im Moment sieht es unschön aus, weil ein paar dicke Steine rausgucken, das verliert sich aber mit der Zeit und vielleicht wird noch etwas Feines drübergezogen“, warf der 76-Jährige ein, bevor er stolz auf einen Waldabschnitt voller gesunder Fichten zeigte: „Bevor ich den im Jahr 2006 übernommen habe, war der Bestand halb tot – weil er einfach zu dicht war. Dann habe ich ihn dreimal vorsichtig durchforstet und der Bestand hat sich wieder erholt – denn es kam das Wasser wieder an den Boden.“

Zudem hätten die Förster vor 200 Jahren die Nachhaltigkeit erfunden: „Das heißt, es wird nur so viel entnommen, wie auch zuwächst. Hier wachsen jährlich circa fünf Festmeter pro Hektar zu – ich könnte bei meinen 66 Hektar also nachhaltig jedes Jahr 300 Festmeter entnehmen, ohne dass ich in die Substanz eingreife.“

Für Herbert Söchtig ist es ein Geheimnis erfolgreicher Forstwirtschaft, dass nicht alles dem Wald entnommen wird: „Es bleibt etwas liegen, das die Kleintiere wieder zu Mineralstoffen machen und dem verbleibenden Bestand wieder zugutekommt. Das Saubermachen im Wald ist gar nicht gut!“

Wenn 40-Tonner am Haus vorbeidonnern vibriert es

Das sieht Waldanwohnerin Carola Marquardt ja nun ganz anders, aber der Waldexperte beharrt schließlich auf seiner Position, so wie die Teßmannsdorferin darauf pocht, dass die 40-Tonner, die das große Holz aus dem Wald holen, nicht an dieser Stelle des Haffwegs vorbeidonnern dürften: „Es geht um unsere Häuser, die dann vibrieren. Unsere Wand hatte schon Risse – sie wurde vor zwei Jahren frisch verputzt. Da bleibe ich dran – vorn steht das Schild ‚10 Tonnen‘. Ich gebe keine Ruhe: Lassen Sie den Weg hintenrum machen!“

Herbert Söchtig ist von diesem Vorschlag überrascht und sieht zunächst keine Chancen für Änderungen. Auch die Tonnenbegrenzung wird da wohl nichts bewirken, weil sie durch ein Zusatzschild extra für landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Verkehr aufgehoben ist. „Aber der führt hier einen Meter an Wohnhäusern vorbei, das geht nicht“, bleibt die Frau am Ball.

