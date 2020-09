Bad Doberan

Fasziniert starren die Kinder auf „Oma Langbein“, die in einem Schraubglas herumkrabbelt. Jeder will das Glas mal halten und gucken. Eifrig werden die Beine gezählt – aha, es sind acht. Spinnen-Professorin Arachne, die den Weberknecht gerade behutsam gefangen hat, erklärt ihren aufmerksamen jungen Zuhörern viel über Spinnen, lässt sie Netze in der Umgebung suchen. Sie ist mit ihrem „Forscherkoffer“ an diesem Morgen zu den Waldkindern ins „Nawaki“ gekommen, den Natur- und Waldkindergarten Bad Doberan.

Die Spinnen-Professorin heißt im wahren Leben Bärbel Holtz-Garbe, die die Kita auch leitet. Sie hat sich heute für das Thema Spinnenkunde extra verkleidet und den besonderen Titel zugelegt. Sie erklärt, dies sei ein Vorgehen aus der Spielpädagogik, um schon kleinen Kindern theoretisches Wissen näherzubringen. „So sind sie voll dabei“, freut sie sich über das Interesse der sonst oft schnell gelangweilten Kleinen.

Toben und Lernen bei den Doberaner Waldkindern

Holtz-Garbe ist selber gerne im Freien, und es ist ihr wichtig, die Begeisterung an der Natur und das Wissen darüber an die Kinder weiterzugeben. „Das hier ist eine ideale Umgebung zum Spielen und Lernen.“ Die Kinder können ungehindert toben und schreien. Und sie können außer Spinnen viele Tiere immer wieder hautnah erleben, Raupen und Schmetterlinge, Schnecken, Rotkehlchen oder Eichhörnchen. Dazu gibt es ringsum die Pflanzenwelt: Gräser, in der Kita angepflanztes Gemüse, Büsche und Bäume. Die Vorschulkinder werden hier aber auch an Grundschulfähigkeiten, wie das Rechnen, herangeführt. „Das kann man ja auch prima mit Stöckchen, Steinchen oder Blättern machen.“ Oder eben mit Spinnenbeinen.

Neben dem Lernen kommt auch das Spielen nicht zu kurz: Auf dem Gelände der Kita, das zum Doberaner Forstamt gehört, gibt es vom Sandkasten bis zur Schaukel alles. Ein Vorteil des Waldkindergartens liegt auch in seiner überschaubaren Größe und dem hohen Betreuungsschlüssel. Immer mindestens zwei Erzieherinnen kümmern sich um die 15 Kita-Kinder. So kann während des Spinnen-Studiums, das Holtz-Garbe bietet, ihre Kollegin Kimberly Paul sich um die Kinder kümmern, die währenddessen lieber basteln, schaukeln oder etwas anderes tun wollen.

Außer den Erzieherinnen ist auch Inklusionshelfer Patrick Schimpke oft in der Waldkita. Er sorgt für die Eins-zu-eins-Betreuung eines Kindes mit besonderem Förderbedarf. Auch er schätzt die beruhigende Atmosphäre und die Freiheit in der Waldkita, die ideal für seinen Schützling seien. Eine Herausforderung sei allerdings der Winter, da werde es auch körperlich anstrengend: „Da muss ich dann dafür sorgen, dass er sich genug bewegt.“

Kuschelwärme im Bauwagen

Bewegung sorgt für Wärme – und das tut auch der Holzofen im „Pittiplatsch-Molli“: Der Bauwagen ist Rückzugsort der Waldkita bei richtig schlechtem Wetter und auch während der Ruhezeiten für die Kinder. „Da gehen wir dann immer kuscheln“, erzählt die vierjährige Niemke begeistert. Im Bauwagen kann man schlafen und spielen, daneben gibt es eine Komposttoilette und einen großen Wasserbehälter, der über Kanister mit Wasser aus dem Forstamt befüllt wird.

Der Hauswald der Doberaner Waldkita ist der gleich angrenzende Kellerswald. Den durchstreifen die Kinder an den meisten Tagen und haben vielen Plätzen auch schon ihre eigenen Namen gegeben: vom Morgenkreisplatz über die Erschreckerschlucht bis zur Singebank.

Reinschnuppern in Waldkita

Holtz-Garbe freut sich, dass die Eltern der Kinder so engagiert mitarbeiten, von der Pflege des Grundstücks bis zur Gestaltung von Feiern, „da ist immer sofort jemand da und hilft“. Die Eltern sind auch im Kita-Trägerverein organisiert. Frederike Neuber vom Vorstand erklärt, dass Kita-Interessenten erst mal einen Tag lang zum Hospitieren eingeladen werden, damit Eltern und Kinder erfahren können: Ist das was für uns?

Informationen für Gründungswillige Viele Informationen findet man auf der Webseite des Bundesverbandes der Natur- und Waldkindergärten in Deutschland, www.bvnw.de. Für den Einstieg gibt es zum Beispiel die praktischen „12 Tipps zur Gründung von Natur- und Waldkindergärten“. Vom Netzwerken über Konzepterstellung bis zu behördlichen Aspekten ist dort kompakt aufgelistet, was gründungswillige Eltern beachten müssen. Außerdem können sich Gründungswillige an Nicole Herrenkind wenden, um sich beraten zu lassen, Mail-Adresse: lernort@klein-hundorf.de Auch Maika Hoffmann bietet in ihrer Naturschule MV in natura in Wismar Beratung, Begleitung und Weiterbildung für Natur- und Waldkindergärten an

Schon mal unverbindlich reinschnuppern bei den Doberaner Waldkindern können interessierte Familien auch am Tag der offenen Tür, der am Samstag, dem 10. Oktober 2020, stattfindet. Neuaufnahmen wird es allerdings erst wieder im Frühjahr 2021 geben, denn derzeit sind alle Plätze belegt. Informationen findet man unter www.nawaki-dbr.de

Viele Neugründungen

Der Doberaner Nawaki war 2016 die erste Waldkita im Landkreis Rostock. Bei Martina Scheller hingegen sind die Erfahrungen zur Gründung einer Waldkita noch ganz frisch: Erst Anfang Juni dieses Jahres hat die Wald- und Naturkita Dambecker Seen in Nordwestmecklenburg ihren Betrieb aufgenommen. Drei Plätze sind hier momentan noch frei, und Scheller hofft darauf, dass diese schnell vergeben werden können, so dass die Waldkita eine weitere Erzieherin halbwegs kostendeckend einstellen kann. Sie meint: „Der Bedarf an Natur- und Waldkindergärten ist nicht erst seit der Corona-Krise gewachsen. Immer mehr Eltern wünschen sich einen individuellen Betreuungsort, sie wünschen sich gutes Essen, viel Bewegung in der Natur und kleine Gruppen – und dafür stehen eben die Natur- und Waldkindergärten.“

Die Kita in Dambeck wurde in diesem Jahr eröffnet Quelle: Archiv

Obwohl es schon rund ein Dutzend Waldkitas in Mecklenburg-Vorpommern gibt, decken diese in vielen Regionen noch nicht den Bedarf. Nicole Herrenkind vom Waldkindergarten Klein Hundorf ist beim Bundesverband der Natur- und Waldkindergärten in Deutschland aktiv und berät auch gründungswillige Eltern.

Allerdings sei das ein komplexes Thema, weiß Herrenkind. Es müsse zunächst geklärt werden, wer der Träger des Kindergartens sein soll. Dazu könne man einen eigenen Trägerverein gründen oder sich einem bestehenden Träger anschließen. Man muss die Grundstücksfrage klären und eine „Schutzunterkunft“ – meistens ein Bauwagen – organisieren inklusive der oft erforderlichen Baugenehmigung. Neben der Aufnahme in die Bedarfsplanung der Jugendämter und der Erstellung eines pädagogischen Konzepts gibt es noch viele weitere Aufgaben.

Herrenkind empfiehlt, einen bestehenden Waldkindergarten in der Nähe zu kontaktieren, um sich mit den Erfahrungsträgern dort auszutauschen. Ihr Rat dazu: „Das sollte möglichst im gleichen Landkreis sein, da die Rahmenbedingungen in jedem Landkreis etwas unterschiedlich ausfallen.“ Das erleichtert den schwierigen, aber lohnenden Weg zur Waldkita.

Von Henrietta Hartl