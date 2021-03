Heiligendamm

In Heiligendamm sollen zusätzliche Parkplätze entstehen. Dafür soll der Waldparkplatz optimiert werden. Der Vorschlag der Wählergruppe JA, die Stellplätze neu zu ordnen und die Busparkplätze zu entfernen, fand im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt Zustimmung. Lediglich die Caravan-Stellplätze sollen, anders als vorgeschlagen, erhalten bleiben. Zudem waren einige Ausschussmitglieder dagegen, das Parken kostenfrei zu machen.

„Der Waldparkplatz ist relativ gering frequentiert“, sagt JA-Fraktionsvorsitzender Tim Schwanbeck. „Wir haben einen hohen Parksuchverkehr in der Seedeichstraße.“ Mit einer besseren Ausschilderung des Waldparkplatzes könne dieser vielleicht eingedämmt werden.

Shuttleservice findet vorerst keine Mehrheit

Eine weitere Entlastung könnte ein Shuttleservice sein, welcher von der Rennbahn nach Heiligendamm über Börgerende und Rethwisch fahre. Zudem gab es den Vorschlag, ein Sommerstrandticket prüfen zu lassen, um den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen.

Diese Vorschläge wurden vom Ausschuss zur Kenntnis genommen, fanden aber keine Mehrheit. Grund: Einige wollten erst das Mobilitätskonzept abwarten und nicht mit einzelnen Maßnahmen vorgreifen. „Ich kann das nachvollziehen, aber wir fangen an mehreren Baustellen an. Wir haben eine Arbeitsgruppe, die sich mit dem Nahverkehr beschäftigen soll“, sagte Bastian Strahlmann (Für Doberan). „Das Thema ist wichtig, aber lasst uns eine Linie beibehalten.“ Marco Hader (Für Doberan) und Stefan Grammann (JUS) stimmten dem zu. Der Shuttleservice sei schon einmal besprochen worden. „Wir fanden den alle gut, aber wir wollten auch die Stadt Bad Doberan anbinden.“ So gebe es über 1000 Schüler in Bad Doberan, die nachmittags ohne Rad nicht an den Strand kämen.

Von Anja Levien