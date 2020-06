Kühlungsborn/Rerik

Zu viele Schädlinge, Niederschläge und Corona-Besucher: Vor allem diese Faktoren würden den hiesigen Wäldern derzeit zu schaffen machen. Meint zumindest Hartmut Pencz, Leiter des Forstamtes Bad Doberan, zu dem die Waldgebiete zwischen Wismar und Rostock gehören.

Nach Auffassung von Jörn Heller, Mitglied der „BundesBürgerInitiative WaldSchutz“ (BBIWS), werden hier Ursache und Wirkung vertauscht: „Nicht Dürre, Schädlinge oder gar Corona-Spaziergänger sind verantwortlich am derzeitigen Waldsterben“, sagt der Reriker. „Sondern eine jahrzehntelang verfehlte Forstpolitik mit zu viel Streben nach Profit.“

„Es sollte zunächst darum gehen, die wirklichen Ursachen zu erkennen und sich nicht mit den Symptomen zu beschäftigen.“ Jörn Heller, Mitglied in der „BundesBürgerInitiative WaldSchutz“ Quelle: Lennart Plottke

Es sollte zunächst darum gehen, die wirklichen Ursachen zu erkennen und sich nicht mit den Symptomen zu beschäftigen, macht Heller deutlich: „Wir werden die Wälder auch nicht retten, wenn wir weniger in ihnen spazieren gehen – und in den meisten Gebieten vor allem entlang der Küste hatten Wälder und Natur jetzt in erster Linie mal eine Ruhepause nicht zuletzt vor dem Tourismus.“

Es seien nicht die Wälder, die sich entschlossen hätten, auf schnell wachsende, standortfremde Monokulturen zu setzen: „Wenn Forstamt und private Waldbesitzer in Abständen von 15 Metern mit immer schwererem Gerät durch unsere Wälder pflügen, verdichten sie dabei die Böden mit breiten Reifen so großflächig, dass diese langfristig bis zu 20 Prozent weniger Wasser speichern können.“ Mikroorganismen und vor allem Pilze im Boden, die von großer Bedeutung für das Wurzelwerk der Bäume seien, würden so langfristig geschädigt, ist Heller überzeugt.

Zweifel an „nachhaltigen“ Maßnahmen

Dies wirke sich in Dürrezeiten besonders aus – „wenn man zusätzlich auch noch flächendeckend den schützenden Schirm unserer Wälder massiv auslichtet“, sagt der Reriker. „Wie bereits mehrfach und nach dem Trockensommer 2019 nun wieder im Kühlungsborner Stadtwald oder der Kühlung vom Forstamt demonstriert.“

Nach Einschätzung von Forstamtsleiter Hartmut Pencz seien diese Maßnahmen naturfördernd, nachhaltig und klimaneutral, wundert sich Jörn Heller: „Welch ein Hohn, wenn Bäume, die einst mitten im Wald standen, nun ungeschützt und offen stehen – natürlich sind dann Hitze- und Windbruchschäden als Einfallstor für Schädlinge vorprogrammiert.“

Das ist die Initiative Die „BundesBürgerInitiative WaldSchutz“ wurde 2017 gegründet und ist ein Zusammenschluss von Bürgerinitiativen und Einzelpersonen aus dem gesamten Bundesgebiet, die sich für einen besseren Schutz der Wälder in Deutschland engagieren. Die Mitstreiter fordern die Beseitigung von Missständen in den Wäldern und in der Forstwirtschaft und unterstützen die angeschlossenen aktiven Bürgerinitiativen und Einzelpersonen in ihren Bemühungen, um einen besseren Schutz der Wälder in Deutschland. Alle Mitwirkenden sind ehrenamtlich tätig.

Wer solle in diesem Zusammenhang noch glauben, dass diese Forstwirtschaft so schonend wie möglich, naturfördernd und nachhaltig arbeite, „wenn in der Brut- und Setzzeit im Questiner Forst kerngesunde Buchen und Eichen mit Greifvogelgelegen ohne Rücksicht auf Verluste mit tonnenschweren ,Waldmonstern’ umgelegt werden?“, fragt Heller: „Wenn unter der Leitung des Forstamtes Baumisch-Abfälle der Verunreinigungsklasse drei mit Fördergeldern zur Wegverfestigung in die Teßmannsdorfer Tannen gefahren werden und Plastikmüll und anderer Unrat in die Nahrungskette der im Natura-2000-Gebiet lebenden Organismen und Tiere gelangt?“

Wald-Bewirtschaftung wird mit Ackerbau verwechselt

Dazu komme, dass vom Borkenkäfer befallenen Bäume zwei Jahre in den Wäldern stehen und liegen – „um dann, wenn der Bestand nicht mehr zu retten und der Borkenkäfer längst ausgeflogen ist, diese Bäume ausgerechnet in der Brut- und Setzzeit beräumt werden und das zum Teil noch infizierte Holz für Wochen mitten im Wald abgelegt wird“, so Heller.

„Laut Forstamt bestanden in den Jahren zuvor zu geringe Absatz- und Transportmöglichkeiten für das Schadholz, und andere Arbeiten hatten Vorrang.“ Auch die Strategie, Waldböden zu pflügen, damit Sämlinge besser in den Boden gelangen, lasse die Praktiken des Forstamtes sehr fragwürdig erscheinen: „Man hat das Gefühl, dass hier die Bewirtschaftung des Ökosystems Wald nachhaltig mit Ackerbau verwechselt wird.“

Und auch, wenn am schlechten Zustand der Wälder natürlich nicht allein ein Forstamt Schuld habe – „einen Preis für besondere Verdienste um den Naturschutz sollte man wirklich nicht erwarten“, meint Jörn Heller und betont: „Es ist höchste Zeit für ein Umdenken in Forstpolitik und -wirtschaft.“ Sein Plädoyer: „Es wäre wirklich gut, wenn man den Wald jetzt mal für einen längeren Zeitraum in Ruhe lässt – das Forstamt, die Landesregierung und auch engagierte Naturschützer sollten dazu endlich ins Gespräch kommen.“

