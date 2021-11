Bad Doberan

Zum letzten Mal in diesem Jahr starteten Wanderlustige am Samstag in Bad Doberan gemeinsam den Ostseeweg. „Wir hatten 500 Anmeldungen“, sagt Veranstalter Torsten Dunkelmann. Damit war die Wanderung ausverkauft. Jeweils etwa die Hälfte der Teilnehmer entschieden sich für die 25 und die 50 Kilometer lange Strecke.

„Es waren wieder etwas mehr Frauen als Männer“, sagt Torsten Dunkelmann. Der Weg führte traditionell von Bad Doberan über Wittenbeck zurück nach Bad Doberan beziehungsweise von Wittenbeck weiter nach Kühlungsborn und Bastorf und dann zurück in die Münsterstadt. An dieser Strecke hält der Veranstalter auch im kommenden Jahr fest.

„Punktuell verändere ich sie fast jedes Mal“, sagt er. „Aber ich kann eben keine Wege zaubern und muss die nehmen, die da sind.“ Am Samstag wanderten die Teilnehmer beispielsweise in Heiligendamm auf die Seebrücke und ein kleines Stück am Strand entlang. „Das ist ein kleines Highlight.“

Insgesamt sieben Gemeinschaftswanderungen hat Torsten Dunkelmann in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern unter dem Titel „Dein Ostseeweg“ veranstaltet. „Ich bin heilfroh, dass ich alle durchbekommen habe“, sagt er. „Ich denke, am nächsten Wochenende hätten wir nicht mehr starten können wegen der Corona-Zahlen im Landkreis.“

Wanderer wegen Corona verunsichert

Zwar findet die Wanderveranstaltung komplett unter freiem Himmel statt, die Pandemie sei dabei aber trotzdem zu spüren gewesen. Start und Ziel war am Samstag an der Sporthalle in Bad Doberan. Drinnen konnten sich die Wanderer ihre Teilnehmerarmbändchen abholen. Allerdings nur, wenn sie geimpft oder genesen und zusätzlich negativ auf Corona getestet worden waren.

„Das ist mit viel Aufwand und Kosten verbunden“, sagt Torsten Dunkelmann, der für die Kontrolle der Zertifikate einen Wachdienst einstellen musste. „Die Leute sind im allgemeinen verunsichert“, sagt Torsten Dunkelmann. „Ich hatte auch einen Teilnehmerschwund wie die meisten Sportveranstalter. Ich hoffe, das wird im nächsten Jahr wieder besser.“

500 Kilometer in 90 Tagen

Damit die Wanderer über den Winter nicht einrosten, hat er sich etwas Besonderes ausgedacht: Den virtuellen Ostseeweg. „Er startet am 1. Dezember und geht bis Ende Februar.“ In diesen 90 Tagen soll jeder Teilnehmer für sich 500 Kilometer zurücklegen.

„Ich denke, die meisten schaffen das auch“, sagt Torsten Dunkelmann. Nach der Anmeldung bekommen die Wanderer ein Päckchen mit kleinen Aufmerksamkeiten zugeschickt – und einen Link zu ihrem persönlichen Online-Tagebuch. „Da können sie selber jeden Tag ihre Kilometer eintragen“, sagt der Veranstalter. Die virtuelle Gemeinschaftswanderung sei dafür gedacht, dass die Menschen über den Winter etwas zu tun haben. „Die Leute sollen sich bewegen“, sagt Torsten Dunkelmann.

Neustart auf Usedom im April

Am 30. April sollen die Ostseewege auch in der echten Gemeinschaft wieder beginnen. Der erste ist in Bansin auf Usedom geplant. Im Juni lädt Torsten Dunkelmann dann wieder nach Kühlungsborn und im Juli nach Bad Doberan.

Von Cora Meyer