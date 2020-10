In Bad Doberan finden Pilzberatungen an den kommenden beiden Wochenenden in der Umweltbildungsstätte des Kornhauses auf dem Klostergelände statt. Am Sonnabend, 24. Oktober, können gesammelte Pilze von 14 bis 17 Uhr zur Bestimmung gebracht werden, am Sonntag, 25. Oktober, von 15 bis 17 Uhr. Am 31. Oktober und 1. November findet die Beratung von 14 bis 17 Uhr statt.

Im Botanischen Garten in Rostock an der Hamburger Straße werden am 24., 25. und 31. Oktober sowie am 1. November von 14 bis 17 Uhr Pilze bestimmt.

Gute Pilzsammelgebiete sind generell die Wälder um Rostock, in Bad Doberan der Kellerswald oder der Hütter Wohld bei Parkentin. Doch auch die Nossentiner/ Schwinzer Heider sei laut der Pilzsachverständigen Veronika Weisheit ein gutes Sammelrevier.