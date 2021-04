Glashagen

Schon die Anfahrt stimmt auf das Quellental ein. Nachdem ich in Bad Doberan von der B 105 Richtung Retschow abgebogen bin, bringt mich die schmale, kurvige Landstraße durch die frühlingshafte Landschaft gefühlt ganz weit weg von der Stadt. Dabei sind es nur ein paar Kilometer über Stülow bis nach Glashagen, wo der Weg durchs Quellental beginnt.

Dort stelle ich das Auto auf dem Parkplatz neben dem Schild zum „Kunstort Glashagen“ ab. Hier werben die zahlreichen Ateliers, die alle in Laufweite liegen, von der „Kunstgarage“ über Glas- und Porzellankunst bis zur Töpferei. Auch ein Café bietet hier in „normalen Zeiten“ ohne Corona-Beschränkungen einen Rastplatz mit Speis und Trank. Gleich neben dem Parkplatz beginnt der Wanderweg, an einer Tafel, die die Geschichte von Gut und Park Glashagen seit dem 19. Jahrhundert darstellt.

Sitzbänke mit Ausblick

Zunächst geht es durch den Park mit lichtem alten Baumbestand. Jetzt im Frühjahr sind besonders die weißen Blütensterne der Buschwindröschen sehr hübsch. Zu Tausenden leuchten sie im Unterholz, auf das durch die noch recht kahlen Bäume viel Licht fällt. Auch einige Narzissen blühen goldgelb dazwischen. Hier gibt es viele gemütliche Ecken mit Sitzbänken, vorne am Rand hat man einen prächtigen Ausblick aufs Quellental. Aber noch ist es zu früh zur Rast. Es geht zunächst auf den weiten, offenen Hang hinaus mit einem schmalen Pfad, über den man zum Bach hinuntersteigt. Der führt etwas unromantisch an einer Reihe von Strommasten entlang, doch der Anblick auf riesige blühende Büsche wie auf weiße Wolken entschädigt dafür.

Bei dem sonnigen Wetter sind eine ganze Reihe Leute unterwegs. Kurz nach dem Start kommt mir ein älterer Mann mit seinen drei Enkeln entgegen. Er ist aus Retschow und nimmt seine Enkel, die in Rostock wohnen, öfters auf diese Runde durchs Quellental mit. Wie herum ist die Runde schöner, links- oder rechtsherum? Er zuckt die Achseln: „Ich entdecke in beiden Richtungen immer wieder schöne Dinge.“ Einer seiner Enkel, der ziemlich schnauft, gibt einen praktischen Hinweis: „Kommt darauf an, ob man am Schluss noch mal so ’nen Hügel hochwuchten will!“ Die Gruppe ist den Weg dem Uhrzeigersinn entgegen gewandert und hat nun den Aufstieg zum Parkplatz am Schluss. Ich laufe im Uhrzeigersinn und steige daher jetzt erst mal bequem hinunter.

Eichhörnchen und Marienkäfer kreuzen den Weg

Unten geht es an einer kleinen Brücke über den Bach, danach zeigen holzgeschnitzte Schilder an, dass es nach rechts weitergeht. Nun folgt der Weg an bewaldeten Hängen dem Bachlauf und ist richtig idyllisch. Der Wald bleibt hier weitgehend naturbelassen und bietet damit Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. In dem lebhaften Gezwitscher ringsum höre ich dutzende verschiedener Vogelstimmen, zwei Eichhörnchen jagen sich einen Baumstamm auf und ab. Neben den vielen Buschwindröschen gibt es an manchen Stellen auch Bärlauch. Auf einem quer liegenden Baumstamm sonnen sich gleich drei Marienkäfer nebeneinander. Manche großen Baumstämme liegen hier offensichtlich schon viele Jahre und sind inzwischen mit dichten Kissen aus grünem Moos überzogen. Neben dem Weg plätschert der Bach mit seinem klaren Wasser entlang.

Zur Galerie Eindrücke von der Wanderung durchs Quellental bei Bad Doberan

Nach einer Weile stoße ich auf den kleinen klassizistischen „Quellentempel“ an der Stelle der ursprünglichen Glashäger Quelle. Das Tempelchen birgt eine Skulptur von zwei kupfernen Schlangen an einem Becken, die an das Jahr 1906 erinnern. Seit damals wird das Glashäger Wasser mit seinem hohen Mineralgehalt gezielt genutzt. Das Wasser der Quelle plätschert hier von Natursteinen gefasst vor sich hin.

Über dem Bachlauf thront der kleine Glashäger Quellentempel Quelle: Henrietta Hartl

Nachdem ich mich entlang des Bachlaufs wieder Glashagen genähert habe, komme ich aus dem Wald heraus. Ich bleibe kurz stehen, um mich zu orientieren, denn ein Pfad ist in dem tiefen Gras zurzeit kaum zu erkennen. Doch man sieht durch Bäume und Büsche die Häuser. Also durchquere ich die weite, offene Wiese, wende mich nach rechts und wandere das schmale Sträßchen hoch. Vor der Hofgalerie mit Treibholzmöbeln bewundere ich eine der knorrigen Sitzgelegenheiten, biege dort links ab und bin nach ein paar Schritten wieder am Parkplatz.

Das viele Wasser, das das romantische kleine Tal hier prägt, macht nach einem regenreichen Frühjahr den Weg an einigen Stellen schwierig zu gehen. Man muss durch tiefe Schlammfelder, in denen man teilweise bis über die Knöchel einsinkt und auch ziemlich herumrutscht. Eine ältere Dame meint mit Blick auf ihre Nordic-Walking-Stöcke erleichtert: „Ich bin froh, dass ich die Dinger dabeihabe, an den matschigen Stellen fühle ich mich damit viel sicherer.“ An trockeneren Stellen geht der Weg sich aber gut, auf manchen Strecken wurde sogar ein lauffreundlicher „Teppich“ aus Holzspänen ausgestreut.

Zweite Wanderung durchs Quellental Wenn man im Bereich des Quellentals länger wandern möchte, startet man am besten vom Bahnhof in Bad Doberan aus und läuft zunächst nach Süden Richtung Hohenfelde. Dabei kann man sich auch die Hügelgräber im Quellholz ansehen, Zeugnisse einer entwickelten frühzeitlichen Zivilisation an der Ostsee. Danach biegt man beim Abzweig nach Badenmühle ab, überquert schließlich die Brücke über den Goldbach und wandert vorbei an der Ausflugsgaststätte durch das Quellental bis zur Künstlerkolonie. Hier trifft man dann auf den im Artikel beschriebenen Rundweg. Wenn man diesen im Uhrzeigersinn durchlaufen hat, kann man auch über Stülow wieder nach Bad Doberan zurückwandern, eine Strecke von insgesamt knapp zehn Kilometern.

Dies ist ein „Wander-Spaziergang“ durch das idyllische Herz des Quellentals: ein Spaziergang, weil er ohne Pausen nur rund eine Stunde dauert, aber auch eine Wanderung, weil wegen des teils schwierigen Untergrunds Ausrüstung, wie beispielsweise wasserfeste Wanderschuhe, zu empfehlen ist. Es lohnt sich auch sehr, sich etwas länger Zeit zu nehmen, um zum Beispiel auf einer der vielen bereitgestellten Bänke oder einem Holzsitz Pausen zu machen. Das Plätschern des Wassers, das Zwitschern der Vögel, das Summen der ersten Bienen – hier kann man wenige Kilometer von der Stadt entfernt schön naturnah entspannen.

Von Henrietta Hartl