Bento Körner hat es wieder spannend gemacht. Sozusagen auf den letzten Drücker vorm Fest legt der Neubukower den Freunden regionaler Geschichte das 14. Bändchen seiner Reihe über den einstigen Landadel und die Gutshäuser der Umgebung vor.

„Ich habe schon laufend Anrufe erhalten, wann man denn mein Lehnenhof-Buch komme, Weihnachten stehe vor der Tür und das wäre dann doch auch ein schönes Geschenk. Einer hat schon drei bestellt, gleich für den Bruder mit“, hat der Autor gerade noch berichtet, da meldet die Druckerei an diesem Montag, dass die Broschüre fertig sei.

Dabei hatte der Hobby-Historiker erst vor knapp einem Jahr in der OZ angekündigt, dass er sich mit Lehnenhof bei Neubukow beschäftigen wolle und dafür noch dringend Informationen und Bilder aus der Gutszeit sucht.

Immer wieder Kontakte zu Nachkommen geknüpft

„Und ich habe wieder, wie bei meinen anderen 13 Bänden auch, Kontakte zu Nachkommen geknüpft. So zur Schwiegertochter des Gutsherren, Sitta Weihe (geb. von Bernstorff) aus Alt Karin, die heute 95-jährig in Timmendorfer Strand wohnt“, erzählt Bento Körner zufrieden, bedauert dann aber, dass ihn der heutige Eigentümer nicht ins Gutshaus gelassen hätte: „Ich wollte nur mal durchgehen, mir die Anordnung der Zimmer anschauen und mit den anderen Gutshäusern vergleichen – jede Familie hat es ja anders gemacht. Und wo war das Personal untergebracht?“

Hobbyhistoriker Bento Körner (79) recherchierte fast ein Jahr für das neueste Büchlein seiner regionalen Gut-Serie. Quelle: Thomas Hoppe

Sehr interessiert an dem Körner-Projekt zeigte sich dagegen Gutshausnachbar Bernhard Kaiser. Der 70-Jährige ist jetzt quasi der Dorfälteste in Lehnenhof und konnte neben einigen Daten immerhin drei historische Fotos beisteuern. „Bilder sind bei meinen Gutsgeschichten oft ein Problem. Die Flüchtlinge und Siedler hatten ja andere Sorgen als zu fotografieren“, betont der Buchautor und erinnert daran, dass es ihm ja immer in seinen Chroniken bewusst darum gehe, die Historie mit möglichst vielen Bildern und relativ wenig Text darzustellen.

Recherche in einer sehr schweren Zeit

Für acht Wochen ließ Bento Körner seine Lehnenhof-Recherchen im vergangenen Sommer völlig ruhen, damit er sich Tag und Nacht um seine todkranke Frau Stefie zu Hause kümmern konnte: „Ich habe gesagt, in ein Hospiz kommt sie nicht!“ Das Paar war 53 Jahre zusammen.

Auch wenn es „ganz, ganz schwer“ war und ist, stürzte sich der 79-Jährige wieder in die Arbeit an der Lehnenhof-Chronik: Lud ein neues Betriebssystem auf seinen Rechner, sprach mit Ursula Richter, der in Neubukow lebenden Enkelin von Johannes Natermann, der von 1893 bis 1911 Besitzer des Lehnenhofer Gutshauses gewesen sein soll. Von ihr erhielt Bento Körner ein Foto des Gebäudes, das dann in den Jahren 1912/13 nach Plänen des Laager Architekten Paul Korff für den folgenden Besitzer, Otto Edmund Weihe, „umgebaut“ wurde, wie Bento Körner betont.

Lehnenhof soll mit Unstede identisch sein

Lange davor – im Jahr 1790 – war der Ortsname Lehnenhof erstmals in den Mecklenburgischen Staatskalendern erwähnt worden. „Aber das Dorf muss ja älter sein, denn die meisten Ortschaften hier ringsherum waren ja bereits im 13. Jahrhundert erstmalig urkundlich erwähnt worden“, sagt Bento Körner und verweist auf den „ganz spannenden“ Umstand, dass der Ort Unstede nach der Mecklenburgischen Vaterlandskunde von Wilhelm Raabe und Gustav Quade von 1894 mit dem späteren Lehnenhof identisch sein soll. Unstede wurde bereits 1295 und 1569 als Nebengut von Westenbrügge genannt und soll um 1790 herum als Gut aus Westenbrügge und Uhlenhof neu gebildet worden sein. Alexander Schacht von der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises, mit dem Körner in dieser Sache Kontakt aufgenommen hatte, schrieb noch zur Bedeutung des Ortsnamens, dass Dr. Fritz Haeger in „Die deutschen Ortsnamen Mecklenburgs (1935) meinte, dass ein weiblicher Name (nach Helene o. ä.) für den Ort Pate gestanden hätte. Experte Schacht meint, dass das gut möglich sei. Bento Körner: „Zudem das Gut Lehnenhof immer in Privatbesitz war, es war nie ein Lehngut!“

Ab heute kann der neue 86-seitige Bento-Körner-Band für 14 Euro in der Schliemann-Gedenkstätte Am Brink 1 und bei Bernhard Kaiser in Lehnenhof (Lindenweg) erworben werden.

Von Thomas Hoppe