Wismar/Rostock-Warnemünde

Massenweise tote Fische fanden Spaziergänger am vergangenen Wochenende an den Stränden zwischen der Wismarbucht und Warnemünde. Dorsche sowie Plattfische aller Art lagen dort am Strand herum.

Nicht wenige Passanten vermuten die abenteuerlichsten Gründe für das mysteriöse Fischsterben: eine Seuche, Vergiftung oder das Austreten von Giftstoffen aus Weltkriegsmunition auf dem Meeresgrund wurde den Forschern des Rostocker Thünen-Instituts als Grund für das Fischsterben von Anrufern genannt.

Feuerwehr hat rund 60 Fischkadaver bei Warnemünde geborgen

Die Wahrheit ist wohl eine andere: Sauerstoffmangel aufgrund von Wetterextremen. 40 bis 60 tote Fische – überwiegend Flundern und Dorsche – wurden von der Rostocker Feuerwehr Anfang Oktober bei Warnemünde geborgen, bestätigt Ulrich Kunze, Sprecher der Hansestadt Rostock. Schon am vergangenen Wochenende gab es wieder zahlreiche Meldungen über Fischfunde von Börgerende bis Warnemünde.

Die Fischkadaver sind im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittel und Fischerei (LALLF), bestätigt Claus Tantzen, Sprecher des Landwirtschaftsministeriums. Über Zahl, Arten und Größe der toten Fische sei aktuell nichts bekannt. Auch über eine mögliche Ursache könne nur spekuliert werden.

Keine Hinweise auf eine ungewöhnliche Fischpest

LALLF-Sprecherin Antje Krüger sagt, dass die Ergebnisse der Kadaver-Untersuchungen kommende Woche vorliegen. Sie meint: „Wenn man 40 bis 60 tote Fische in einem Strandabschnitt findet, ist das natürlich nicht normal.“ Aber um etwas über die Todesursache sagen zu können, würden die Pathologen auch Wasserproben benötigen.

Krüger erklärt: „Bei bestimmten Wetterlagen scheint es tatsächlich so zu sein, dass Fische sterben. Wenn mehrere Arten an unnatürlichen Ursachen zugrunde gehen, müsste es sich ja sonst um eine außergewöhnliche Fischpest handeln. Aber dafür gibt es keine Erkenntnisse.“

Dr. Christopher Zimmermann, Leiter des Rostocker Thünen-Instituts für Ostseefischerei, hält Windverhältnisse, die für diesen Ostseeabschnitt ungewöhnlich sind, als Ursache für am wahrscheinlichsten. Zimmermann sagt: „Wir wissen, dass wir dort vor der Küste aktuell sehr sauerstoffarmes Wasser haben. Das ist eigentlich kein Problem, da die Fische mobil genug sind, um schnell genug in sauerstoffreichere Gewässer auszuweichen.“ In den vergangenen Wochen habe es jedoch ungewöhnlich viele ablandige Winde gegeben, die für diese Ostseeregion ungewöhnlich seien.

Ablandige Südwinde: Fische verlieren die Orientierung

Durch diese ablandigen Südwinde könne es passieren, dass das sauerstoffarme Wasser explosionsartig aus tieferen Wasserschichten hochkommt. Zimmermann: „Das führt dazu, dass die Fische die Orientierung verlieren und den Ausgang aus dem sauerstoffarmen Wasser nicht mehr finden. Ich denke, dass es ein natürlicher Vorgang war.“ Dafür spreche, dass es vor dem Darß keine Funde gegeben habe und dass das Fischsterben nicht artenspezifisch sei, sondern alle möglichen Fische betreffe.

Von Michael Meyer