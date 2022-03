Warnemünde

An einem sonnigen Sonntagvormittag wäre der Parkplatz vor der Golfanlage Warnemünde sicherlich wesentlich voller. Ein paar Dutzend Autos stehen aber auch am Freitagabend auf den Rasengittersteinen zwischen dem Grün, über dem sich bereits Nebelschwaden bilden. Denn ihre Halter wollen sich diese besondere Veranstaltung auf der Anlage nicht entgehen lassen: das erste Warnemünder Nachtgolfen.

40 Spieler sind zum Event angemeldet, so Andreas Wilmer, Manager der Anlage zwischen Diedrichshagen und Elmenhorst. Die meisten seien aus dem Club, aber auch ein paar Auswärtige dabei. Die kühlen Temperaturen – um die fünf Grad sind es an diesem Abend gegen 19 Uhr – würden ihnen nichts ausmachen. „Unsere Golfer sind hartgesotten“, so Wilmer.

1200 leuchtende Bälle extra aus Asien importiert

Und während die Sonne nach und nach am Horizont verschwindet, sammeln sie sich vor dem Clubhaus, begeben sich kurz darauf mit ihren Schlägertaschen im Schlepptau Richtung Kurzplatz. In denen befinden sich diesmal auch ein paar ganz besondere Golfbälle. „Für die Veranstaltung haben wir mehr als 1200 leuchtende Bälle aus Asien importiert“, so Anlagen-Manager Wilmer. Aktiviert werden diese beim Abschlag und glimmen dann einige Minuten, bis die Sportler sie wieder an sich nehmen.

Zur Galerie Rund 40 Hobbysportler hatten sich zur erster Auflage des Events im Ostseebad angemeldet.

Gespielt wird an diesem Abend in Zweierteams. Nach dem Startschuss geht es auf den 6-Loch-Kurzplatz. Erste Aufgabe für Kai Rocholl und Hanna Scheibeler: Ein Par 3. Kurz gefachsimpelt, welches Eisen das richtige ist, dann wird zugeschlagen. Im Dunkeln. Nur der Ball leuchtet in einem gedimmten Lila.

„Ich hab das vor 25 Jahren schon mal in Berlin gemacht. Als dann gesagt wurde, dass es hier ein Nachtgolfen geben soll, hab ich mich sofort angemeldet“, sagt Rocholl. Sein Schlag sitzt, der Ball landet auf dem Grün. Ein mürrisches Knurren gepaart mit freundschaftlicher Anerkennung ist als Reaktion des gegnerischen Teams zu vernehmen.

Kai Rocholl hat die Fahne im Blick für seinen ersten Abschlag beim Warnemünder Nachtgolf. Quelle: Ove Arscholl

„Das ist hier heute eine reine Spaßaktion“, so der Hobbygolfer. Wobei sie natürlich stets auf gute Ergebnisse aus seien – aber nicht immer aufs Geld. „Wir spielen auch mal um eine Runde Getränke oder darum, wer die Schuhe putzen muss“, lacht Rocholl. Und auch der letzte Schlag am Loch sitzt. Par. Die Chancen auf den Sieg steigen.

Die drei Erstplatzierten bekommen einen Gutschein für den Golfshop, sagt Anlagen-Manager Wilmer. Verdienen wird er an diesem Abend nicht viel. Die Startgelder sind komplett für die Bälle draufgegangen, für Fackeln, die den Parcours säumen, für Knicklichter und die Organisation.

Gespielt werden kann auf der Anlage in Warnemünde laut Wilmer das ganze Jahr über. Nur wenn mehr als zehn Zentimeter Schnee liegen oder wenn es beginnt zu frieren, müssten sie den Platz mal sperren. Dann leide der Rasen zu sehr.

Die Turniersaison beginnt in der Regel am 1. April und endet mit dem 31. Oktober. 68 Turniere stünden für dieses Jahr bereits im Kalender, so Wilmer. Darunter auch karitative, bei denen die Erlöse an einen guten Zweck gehen. Zuletzt habe beispielsweise der Kindergarten in Elmenhorst eine Zuwendung bekommen.

Nächste Auflage zum Saisonende im Herbst geplant

Auf dem Kurzplatz wenden sich die Golfer unterdessen wieder ihren Bällen zu. Inzwischen ist es komplett dunkel geworden. Der Horizont lässt sich nicht mehr ausmachen, der fast volle Mond überstrahlt die Nacht. Und dazwischen sausen immer wieder leuchtende Kugeln durch die Luft.

Aus der Ferne ist ein Jubelschrei zu hören. Woher er kommt, ist nicht zu erkennen. Denn außer den Bällen leuchtet nicht viel. Die Personen auf dem Grün verschwinden in der Dunkelheit, wenn nicht gerade jemand eine Taschenlampe einschaltet.

Beim nächsten Mal sollten die Spieler selbst mehr leuchten, damit sie besser zu sehen sind, stellt Andreas Wilmer fest. „Wir müssen ja auch erstmal unsere Erfahrungen machen“, sagt er, als er aus dem Golfcar steigt. Und ein nächstes Mal soll es definitiv geben. Im Herbst, wenn es wieder früher dunkel wird. Aber erst einmal soll der Sommer kommen für die rund 1800 Mitglieder der Golfanlage Warnemünde.

Von Katrin Zimmer