Warnemünde

„Mir gefallen besonders die Treppenstufen und die Fenster von Bagdad“, sagt Vincent (12) aus Berlin. Gerade bestaunt er das Werk „Zyklop – Sinbad der Seefahrer“ aus Tausendundeine Nacht, die Rückseite zeigt den Vogel Roch. Ein Italiener und eine Italienerin haben die Skulptur im Eingangsbereich erstellt. Seit Montag ist die 12. Sandwelt in Warnemünde geöffnet. Das diesjährige Motto: „Märchen vom Meer“.

Die Künstler der anderen drei Werke – der „schlaue“ Froschkönig, die kleine Meerjungfrau und Poseidon – kommen aus Litauen, Holland und Russland. Zehn Tage lang haben die Künstler ihre Werke angefertigt, zuvor hatten sie sich mit ihrem Design beworben. Das Besondere: Die Skulpturen wurden exklusiv für die Sandwelt angefertigt, sie gibt es also nur einmal.

Vincent (12) ist vor allem von den Details der Skulpturen begeistert Quelle: Julia Kaiser

Doch wie entstehen sie eigentlich? Eine Holzkiste wird aufgebaut, dann kommt der Sand herein und wird mit einem Stamper verdichtet, erzählt der künstlerische Leiter Othmar Schiffer-Belz. Dann kommt die nächste Kiste, die ist aber etwas kleiner, dann die nächste. „Am Ende steht dort eine Art Holzpyramide“, sagt er.

„Dann klettern die Künstler nach oben, machen die ersten Streifen Holz ab und beginnen. Erst, wenn der oberste Teil fertig ist, gehen sie über zum nächsten. „Die Künstlerkarriere geht hier also von oben nach unten“, scherzt der Leiter.

300 Tonnen Sand kommen aus Brandenburg

Die 300 Tonnen Sand kommen aus Brandenburg. „Mit dem Ostseesand funktioniert das leider nicht“, erzählt Schiffer-Belz. Der Grund: Die Wasser- und Wellenbewegung haben die Körner über die Jahrhunderte rund geformt– sie verkanten also nicht so gut.

Auch Marianne Klisch (66) ist begeistert. „Ich bin immer wieder erstaunt, dass man Sand so verarbeiten kann“, sagt die 66-Jährige aus der Region Wolfsburg. Sie komme mit ihrer Familie regelmäßig an die Ostsee. Am besten gefalle ihr die Anfertigung von Hans Christian Andersens Märchen „Die kleine Meerjungfrau“. „Ich mag alles, was mit Wasser zu tun hat“, sagt die Urlauberin.

Marianne Klisch (66) mit ihrer Enkelin Julie. Ihr gefallen vor allem die Meerjungfrauen. Quelle: Julia Kaiser

Besucher können die Skulpturen bis Ende Oktober täglich im Außenbereich des maritimen Shops und Restaurants Pier 7 bei Karls besichtigen. Der Eintritt ist frei. 

Von Julia Kaiser