Rostock

Zwei Jahre in Folge mussten Fans auf Europas größte Neujahrsinszenierung, das Warnemünder Turmleuchten, verzichten. Corona und die damit einhergegangenen Verordnungen hatten eine Durchführung der Großveranstaltung unmöglich gemacht. Doch am 9. April ist es endlich wieder so weit. Mit einem großen Knall soll die XXL-Party das gesamte Ostseebad in ein spektakuläres Lichtermeer tauchen – wenn auch anders als bisher gewohnt.

Für den Nachholtermin des traditionellen Neujahrsevents haben sich die Veranstalter ein ganz besonderes Motto ausgedacht: „Zusammen“. „Wir freuen uns darauf, dass wir endlich wieder unsere Besucher rund um das Wahrzeichen Warnemündes zusammenführen können. Von daher haben wir den Titel als passend empfunden“, begründet Martina Hildebrandt von der Hanseatischen Eventagentur die Auswahl.

Angesichts der coronabedingten Planungsunsicherheit und der wechselnden Bestimmungen wurde die Inszenierung in Rekordzeit fertiggestellt, wie sie weiter berichtet. Was normalerweise knapp zehn Monate in Anspruch nimmt, konnte diesmal innerhalb von nur vier Wochen geplant werden. Erstmals werden in der Show ausschließlich Liveversionen der ausgewählten Lieder zu hören sein. Grund dafür sei der lange Verzicht auf Livekonzerte. „Auf diese Weise wollen wir noch mehr Emotionen transportieren“, erläutert Planer Torsten Sitte.

Dieses Programm bietet das Warnemünder Turmleuchten 2022

Auch ein Liveact gehöre zu jedem Warnemünder Turmleuchten dazu. So auch diesmal, wenn Max Zeug den Titel „The Rising“ von Bruce Springsteen zum Besten geben werde. Seit seiner Jugend blickt der Musiker aus Bad Doberan zu seinem Idol auf. Daher sei es für ihn nur selbstverständlich, zu diesem Song zu performen.

Freuen sich auf das diesjährige Turmleuchten: Torsten Sitte, Klaus Möller, Martina Hildebrandt und Tourismusdirektor Matthias Fromm. Quelle: Susanne Gidzinski

Bevor die Inszenierung pünktlich um 21.30 Uhr startet, dürfen sich die Besucher bereits auf ein abwechslungsreiches Vorprogramm freuen. Los geht es um 17 Uhr. Zu Gast sind unter anderem der Rostocker Künstler Ola van Sander und seine Band Bad Penny. Bereits ab dem 7. April wird auf der Promenade die traditionelle Flaniermeile eröffnen. 35 Stände laden dann zum Schlemmen ein. Jeder sei willkommen, wie die Veranstalter betonen. Zugangsbeschränkungen soll es dort nicht geben.

Einlass für 25 000 Besucher

Anders allerdings sehe es zum Turmleuchten selbst aus. Dann werde das gesamte Veranstaltungsgelände eingezäunt und in drei Bereiche unterteilt. Der Zutritt werde nur mit gültigem Ticket möglich sein. „Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen und ein kreatives Konzept, das der aktuellen Situation gerecht wird“, sind sich die Veranstalter einig. Nach jetzigem Stand ist die Anzahl der Zuschauer auf 25 000 beschränkt. Sollten nach dem 20. März weitere Lockerungsmaßnahmen erfolgen, sei eine Erweiterung nicht ausgeschlossen.

Der Bereich „Promenade 1“ reicht vom Leuchtturmvorplatz bis zum Hotel Hübner und „Promenade 2“ vom Hotel Hübner bis zum Hotel Neptun. Der dritte Bereich ist der Strand. Von den Sperrungen betroffen sind aber nicht nur die Promenade und der Strand, sondern auch die Dünen. Auf diese Weise soll der empfindliche Naturraum nämlich vor unbefugtem Betreten geschützt werden.

Mehr Geld für Sicherheit und Hygiene

Die Tickets sind unter www.mvticket.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Der Eintritt liegt abhängig vom Veranstaltungsbereich bei 4 Euro (Strand), 6 Euro (Promenade 2) oder 8 Euro (Promenade 1). Mit dem Ticket erhalten die Besucher auch alle notwendigen Informationen für die Anreise und die Zugänge in die einzelnen Veranstaltungsflächen.

Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf sollen nicht etwa dafür genutzt werden, das gesamte Event zu finanzieren, sondern um die erheblichen Mehrkosten aufgrund der umfangreichen Sicherheits- und Hygienebestimmungen zu kompensieren. „Alleine für die Technik haben wir diesmal 30 Prozent mehr ausgeben müssen“, verrät Sitte. Finanziert werde das diesjährige Event mit rund 140 000 Euro durch die Hanseatischen Eventagentur und mit 60 000 Euro von der Tourismuszentrale.

Anreise und Sperrungen in Warnemünde beim Turmleuchten

Wie schon in der Vergangenheit müssen sich die Warnemünder und Besucher am Eventtag auf umfangreiche Sperrungen im Ortskern gefasst machen. Erste kleinere Einschränkungen werde es ab 10 Uhr geben. Ab 15 Uhr erfolgt schließlich die Abschottung des gesamten Veranstaltungsgeländes. Diese dauere bis voraussichtlich 23 Uhr an. Von 14 bis 21 Uhr werde außerdem eine gesonderte Busspur eingerichtet. Aufgrund von Baumaßnahmen muss an diesem Tag zusätzlich die Bahnhofsbrücke auf 2,60 Meter verengt werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Anreisende werden daher gebeten, lieber die Haltestelle Warnemünde Werft zu nutzen. Wie gewohnt werde die S-Bahn an diesem Tag mit einer Taktung von 15 Minuten verkehren und die Zuglängen aufgestockt. „Wir setzen alles daran, dass während, vor und nach der Veranstaltung alles geordnet abläuft“, verspricht Matthias Fromm, Tourismusdirektor Rostock und Warnemünde. Er ist sich sicher: „Mit dem diesjährigen Turmleuchten werden wir erneut über Rostock und die Landesgrenzen hinausstrahlen. Aus der Vergangenheit wissen wir, wie wichtig das Event für unseren Tourismus ist.“

Von Susanne Gidzinski