Am Sonnabend ist es endlich so weit: Nach der Corona-Zwangspause im Jahr 2021 findet in diesem Jahr wieder das Warnemünder Turmleuchten statt – nicht wie gewohnt traditionell am Neujahrstag, sondern im Frühling. Ab 17 Uhr beginnt das Vorprogramm, um 21.30 Uhr startet dann die 30-minütige Show aus Licht, Feuerwerk und Musik.

Welche Corona-Regeln gelten bei der Veranstaltung?

Für den Zutritt zum Turmleuchten gilt die 3G-Regelung. Besucher müssen entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Die Teststation am Kirchenplatz hat am 9. April geöffnet. Zusätzlich wird eine mobile Teststation am Warnemünder Bahnhof eingerichtet. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, werden die Besucher gebeten, sich nach Möglichkeit bereits vor Anreise testen zu lassen. Das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske auf dem Veranstaltungsgelände wird empfohlen.

Gibt es noch Tickets?

Ja. Insgesamt werden 25 000 Tickets verkauft. Diese gibt es im Vorverkauf online auf www.mvticket.de sowie in den Tourist-Informationen in der Rostocker Innenstadt (Universitätsplatz 6) und in Warnemünde (Kirchenstraße Ecke Alexandrinenstraße). Tickets gibt es ab vier Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Restkarten gibt es für Kurzentschlossene bis 18 Uhr in der Tourismuszentrale, es wird aber empfohlen, bereits frühzeitig da zu sein.

Warnemünder Turmleuchten bei OZ live Die OSTSEE-ZEITUNG berichtet am Samstag ab 17 Uhr hier in mehreren Livestreams von der Veranstaltung. OZ-Reporterin Luisa Schröder spricht vor der Kamera mit Besuchern, dem Sänger Max Zeug, den Feuerwerkern und Lasershow-Künstlern und den Veranstaltern. Natürlich zeigen wir hier auch die Show im Video.

Die Veranstaltungsfläche wird in drei Bereiche unterteilt: In den Bereich Promenade 1 (Einlass: Heinrich-Heine-Straße/Hotel Hübner), Promenade 2 (Einlass: Kurhausstraße/Kurhaus) sowie den Strand (Einlass bei Aufgang 12/Aja-Resort). Die Zugangsbeschränkungen in den drei Veranstaltungsbereichen gelten ab 15 Uhr, Einlass für Ticketinhaber ist ab 16 Uhr. Die Zäune rund um das Gelände werden erst am Sonnabendnachmittag aufgebaut, so dass Besucher tagsüber noch ungestört an den Strand und über die Promenade gehen können.

Am Ortsrand parken

Die Veranstalter weisen darauf hin, dass der Ortskern von Warnemünde am 9. April von 15 bis etwa 23 Uhr vollständig für Pkw gesperrt wird. Anreisende Besucher mit Auto sollen rechtzeitig auf die großen Parkplätze am Ortsrand geleitet werden und haben von dort Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr. 170 Parkplätze stehen am östlichen Ortseingang an der Stadtautobahn zur Verfügung. Auf dem Parkplatz „Strand Mitte“ bei der Jugendherberge gibt es weitere Stellflächen. Weiter in Richtung Diedrichshagen befindet sich ein großer Parkplatz. Auf der „Rohrmannschen Koppel“ befinden sich derzeit 550 Stellflächen.

Für Radfahrer, Anwohner und anreisende Übernachtungsgäste bleibt die Zufahrt frei.

Mehr Busse und Bahnen unterwegs

Der Verkehrsverbund Warnow hält an dem Veranstaltungstag verstärkte Bus- und Bahnangebote vor. Die S-Bahnen verkehren tagsüber zur Anreise planmäßig alle 15 Minuten zwischen Rostock Hbf und Warnemünde. Zur Abreise wird das Angebot bis etwa 0.30 Uhr ebenfalls auf einen 15-Minuten-Takt verdichtet.

Auf der Linie 36 der Rostocker Straßenbahn AG (Rsag) sind zusätzliche Busse zwischen Mecklenburger Allee und Warnemünde im Einsatz. Die Buslinie 37 wird ab 16 Uhr in beiden Richtungen über die Richard-Wagner-Straße umgeleitet. Die Haltestellen Poststraße, Kirchenplatz, Wachtlerstraße, Kurhausstraße, Seestraße und Fritz-Reuter-Straße entfallen. Der Bus hält zusätzlich an der Haltestelle Richard-Wagner-Straße. Auch die Warnowfähren zwischen Hohe Düne und Warnemünde pendeln verstärkt.

Das müssen Besucher noch beachten

Alle Besucher werden gebeten, die allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten. So sind das Mitführen von Hunden im Veranstaltungsbereich sowie das Betreten der Dünen verboten. Die Mitnahme von Feuerwerkskörpern jeglicher Art und der Einsatz von Drohnen sind strengstens untersagt.

Von Katharina Ahlers