Als seine Eltern damals zum Bruce-Springsteen-Konzert nach Hamburg fuhren, musste er noch zu Hause bleiben. Mit neun Jahren sei er noch zu klein gewesen, hätte sein Vater gesagt, erinnert sich Max Zeug. Auch daran, dass im Elternhaus früher eigentlich immer „The Boss“ lief. Deshalb ist der Bad Doberaner wohl schon von Kindesbeinen an Fan des US-amerikanischen Rockstars gewesen.

Das erste Livekonzert besuchte der heute 27-Jährige dann 2008, ebenfalls in Hamburg, und ist seinem Idol bis heute treu geblieben. Mit der Band Bad Penny hat er sogar eine eigene Springsteen-Tribute-Show konzipiert. Einen Teil davon wird Max Zeug am 9. April beim Warnemünder Turmleuchten zum Besten geben.

Zeit für einen Neuanfang nach schwierigen Jahren

Der Titel „The Rising“ wird Teil der traditionellen Neujahrsinszenierung, die wegen der Corona-Pandemie ins Frühjahr verschoben werden musste. „Wir haben den Song ausgewählt, weil er so gut zur Situation passt“, so der Musiker. Bruce Springsteen habe das Lied nach den Terroranschlägen am 11. September 2001 in New York geschrieben, um den Menschen Mut zu machen. „Rising“ bedeutet so viel wie Neuanfang oder Aufbruch.

Spielen werden Max Zeug und seine Band den Song mitten in der Inszenierung aus Feuerwerk, Lasershow und Livemusik. Teil des Warnemünder Turmleuchtens sei er beinahe schon immer gewesen, so der 27-Jährige. „Ich glaube, wir waren immer als Besucher da, seit es das gibt.“ Dass er dieses Mal im musikalischen Mittelpunkt der Veranstaltung steht, ehre ihn auch deshalb sehr.

Bevor der Bruce Springsteen aus Bad Doberan die Bühne betritt, ist aber erst einmal Ola van Sander mit seiner Band Bad Penny dran. Sie gestalten ab 17 Uhr das Vorprogramm des diesjährigen Warnemünder Turmleuchtens. Der Rostocker Musiker ist nicht das erste Mal Teil der Inszenierung, sondern „bestimmt seit zehn Jahren mit dabei“ – mal als Solokünstler, mal in der Gruppe.

Spielen werden Ola van Sander und Bad Penny etwa elf Minuten. In die passen der Titel „Windspiel“, und auch der Klassiker „Aloha Heja He“ von Achim Reichel. Den haben die Musiker bereits bei den vergangenen drei Auflagen zum Besten gegeben – „und die Leute haben es geliebt“, so der Rostocker. Der Titel stimme so richtig schön auf die Veranstaltung ein.

Zum Warnemünder Turmleuchten am 9. April spielt Max Zeug (l.) mit seiner Bruce-Springsteen-Tribute-Band auf der Bühne am Teepott. Das Vorprogramm gestaltet Ola van Sander. Quelle: Katrin Zimmer

Außerdem erwartet die Zuschauer eine Premiere. „Unser Keyboarder Black Smith wird seinen neuen Titel ‚Stay‘ präsentieren“, so Ola van Sander, der auch Max Zeug bei seiner Bruce-Springsteen-Tribute-Show begleitet. Die beiden Männer kennen sich schon lange.

„Ich glaube, ich durfte vor zehn Jahren erstmals bei Ola mitspielen“, so der 27-jährige Bad Doberaner. Es sei großartig, dass dieser junge Talente fördere und die Musiker generationsübergreifend zusammenarbeiten. Das werden sie auch schon am Vorabend des diesjährigen Warnemünder Turmleuchtens, wenn sie am 8. April in der Moya-Kulturbühne in Rostock ihre aufgeschobene Irish Scottish Wiehnacht nachholen.

Begrenzte Zuschauerzahl unter dem Motto „Zusammen“

Am Sonnabend, 9. April, beginnt dann um 17 Uhr das Vorprogramm des Warnemünder Turmleuchtens unter dem Motto „Zusammen“. Die große Inszenierung mit Feuerwerk, Lasershow und Springsteen-Song startet um 21.30 Uhr und endet, wenn die neue Jahreszahl am Leuchtturm zu sehen ist.

Corona-Infos und Tickets Für den Zutritt zum Turmleuchten gilt die 3G-Regelung. Besucher müssen entweder geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Die Teststation am Kirchenplatz hat am 9. April geöffnet. Zusätzlich wird eine mobile Teststation am Warnemünder Bahnhof eingerichtet. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, werden die Besucher gebeten, sich nach Möglichkeit bereits vor Anreise testen zu lassen. Das Tragen einer medizinischen oder FFP2-Maske auf dem Veranstaltungsgelände wird empfohlen. Tickets im Vorverkauf gibt es online auf www.mvticket.de sowie in den Tourist-Informationen in der Rostocker Innenstadt (Universitätsplatz 6) und in Warnemünde (Kirchenstraße/ Ecke Alexandrinenstraße). Tickets gibt es ab vier Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Restkarten gibt es für Kurzentschlossene bis 18 Uhr in der Tourismuszentrale, es wird aber empfohlen, bereits frühzeitig da zu sein. Die Zugangsbeschränkungen in den drei Veranstaltungsbereichen gelten am 9. April ab 15 Uhr, Einlass für Ticketinhaber ist ab 16 Uhr. Die Zäune rund um das Gelände werden erst am Sonnabendnachmittag aufgebaut, sodass Besucher tagsüber noch ungestört an den Strand und über die Promenade gehen können. Dort steht bereits ab Donnerstag die Schlemmermeile, die bis zum Start der Veranstaltung ebenfalls für alle, auch ohne Ticket, erreichbar ist.

Normalerweise findet das Warnemünder Turmleuchten am 1. Januar statt und gilt mit mehr als 80 000 Besuchern als das größte Neujahrsevent in Europa. Wegen der Corona-Pandemie musste die Veranstaltung zum Jahreswechsel 2022 abgesagt werden. Gemäß der aktuellen Verordnungen kann sie nun nachgeholt werden, allerdings mit begrenzter Besucherzahl und Hygieneauflagen.

Demnach dürfen sich nur 25 000 Menschen auf einem eingezäunten Gelände aufhalten, das in drei Kategorien unterteilt ist. Entsprechend preislich gestaffelt ist der Eintritt zu diesen Arealen. Karten gibt es online unter www.mvticket.de sowie in den Tourismuszentralen Rostock und Warnemünde. Für den Zutritt zur Veranstaltung gilt die 3G-Regel, ein Nachweis über Impfung, Genesung oder ein tagesaktueller Corona-Test sind Pflicht.

