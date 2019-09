Schüler backen Rezepte von Senioren nach

Papendorf

Der Kuchenduft zieht durchs ganze Schulhaus. Die Backöfen in der Schulküche der Warnowschule Papendorf sind im Dauerbetrieb. Backen ist ein Angebot der Projektwoche, die seit 23. September läuft. „Wir backen Apfelkuchen-Rezepte von Senioren aus der Gemeinde nach und erstellen auch ein Backbuch dazu“, erläutert Kirstin Kuhlmey, die den Kurs leitet. Zum Apfelfest in der Schule, am Freitag, dem 27. September, soll das Buch mit 15 verschiedenen Rezepten gebunden sein und verkauft werden. „Das ist der Plan“, sagt die Mathe- und Chemie-Lehrerin.

Wie kommt die Teigdecke auf den Kuchen?

Die Schüler sind mit Eifer dabei, verrühren Mehl, Eier, Zucker und Milch, kneten und rollen den Teig, schnippeln Äpfel und schauen immer wieder mal auf das Rezept. Vanessa Wendler (13) und Matteo Paape (11) arbeiten an dem „Apfelkuchen mit Decke“ von Lore Peters, einer Rentnerin aus Groß Stove. Der Teig liegt auf dem Blech, darauf die gedünsteten Apfelstückchen. „Aber wie kriegen wir die Teigdecke heil auf den Kuchen“, überlegt Sechstklässler Matteo. Margrit Tuchen aus Papendorf hilft. „Wir rollen das Teigstück und heben es dann rüber“, rät die 78-jährige Seniorin aus Papendorf. Gemeinsam gelingt’s.

Pia-Sophie Sperling (16) und Jonas Simon (15) haben ihre Schwedische Apfeltorte schon fertig. Während es für Simon das Erstlingswerk ist, kann Pia schon auch Erfahrungen verweisen. „Ich liebe Backen“, betont die 16-Jährige, die auch die Einkaufsliste für alle 15 Kuchen, die in dieser Woche gebacken werden, geschrieben hat. Den Einkauf der Zutaten hat dann die Lehrerin übernommen.

Erstellen ein "apfeltastisches Backbuch" mit 15 Rezepten von Senioren der Gemeinde: Lara Conrad (16, r.) und Lena Nowak (16). Quelle: Doris Deutsch

Um das Backbuch kümmern sich Lara Conrad und Lena Nowack (beide 16), die handschriftlich die Rezepte zu Papier bringen. Die Gestaltung der Seiten liegt in der Hand der Jungs, Tetje Schulz und Matti Finn Kruse aus Klasse 8. Den ersten Kuchen haben alle Kurs-Teilnehmer gemeinsam verspeist. Die nächsten Leckereien werden von der Projektgruppe zunächst verkostet und dann zugunsten des Schulvereins in der Schule verkauft.

„Megageil“, spricht Kim Holzmüller mit vollem Mund. „Ich liebe Äpfel und dann diese Teigdecke, hmmm“, sagt die Schülerin aus der 9a, die an einem anderen Projekt, einer Schülerzeitung zum Apfelfest, mitarbeitet und vom Kuchenduft angelockt wurde. Auch die Schüler, die in anderen Kursen wie Angeln, Film ab, Erste Hilfe, Lieder aus aller Welt, Schulranger oder Smoothies aktiv sind, freuen sich über den süßen Kuchen-Snack zwischendurch. Zum großen Apfelfest am Freitag, dem 27. September, werden alle ihre Ergebnisse präsentieren.

Apfelfest am 27. September an der Warnowschule

Das Fest hat schon Tradition an der Schule und ist von 15 bis 18 Uhr öffentlich. Da sind die Türen der Warnowschule geöffnet, es gibt Führungen durch den Schulwald und über die Streuobstwiese, die 1996 angepflanzt wurde. 60 verschiedene Apfelsorten, 20 Birnen und zehn Pflaumen, „insgesamt 132 Bäume wachsen hier auf rund einem Hektar“, berichtet Lehrer Thomas Gehrke, der sich besonders für die grünen Schulprojekte engagiert. 2017 hat die Schule mit ihrer Streuobstwiese den Jugendumweltpreis des Landes gewonnen.

Die Obsternte wird zu Saft verarbeitet. „Allerdings sieht es in diesem Jahr nicht so gut aus“, sagt Gehrke. Die Erträge lägen bei etwa 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Doch alle Äpfel von der Wiese wandern in die mobile Obstpresse der Mosterei Satow, die am 27. September von 9 bis etwa 14 Uhr auf dem Schulhof steht. Auch die Äpfel aus den Gärten der Einwohner werden in dieser Zeit angenommen und in Saft verwandelt.

Buntes Programm von 15 bis 18 Uhr

Ab 15 Uhr wird auf dem Schulgelände gefeiert mit Löschübungen, vielen Mitmach-Stationen und Spielen rund um den Apfel. Die Kita eröffnet eine Bastelstraße und lädt zum Kinderschminken. Außerdem führen die Kleinen ein Programm auf. Kita und Senioren der Volkssolidarität sorgen für ein üppiges Kuchenbuffet, die Feuerwehr für Grillwurst, der Verein Wabe bietet Suppe und Apfelschmalzstullen an. Popcorn und Zuckerwatte werden nicht fehlen, auch der Honig der jungen Schulimker Hobi AG ist im Angebot. Das Papendorf-Lied wurde extra zum Apfelfest um zwei Strophen erweitert und wird von Schülern vorgestellt. So wird das Apfelfest der Schule zu einem Event für die ganze Gemeinde.

Von Doris Deutsch