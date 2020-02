Bad Doberan

Landrat Sebastian Constien ( SPD) hat während der Sitzung des Kreistages am Mittwoch in Bad Doberan die Gewerkschaft Verdi kritisiert. Dabei geht es um den Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern. Zuletzt hatte die Gewerkschaft am Dienstag und Mittwoch Busfahrer zum Streik aufgerufen. Im Landkreis Rostock war der Busverkehr daher nur eingeschränkt möglich.

„Ich kann die Beweggründe der Busfahrer für den Arbeitskampf grundsätzlich nachvollziehen. Die verantwortungsvolle Arbeit hinter dem Steuer muss natürlich fair vergütet werden“, sagte er. „Die Verhandlungsführung und die Umsetzung des Arbeitskampfes durch die Gewerkschaft Verdi finde ich jedoch fragwürdig.“ Von Verhandlungen könne derzeit nicht wirklich die Rede sein. Verdi halte immer noch an den Erstforderungen fest. „Bewegung kann ich nicht erkennen. Wir stehen kurz vor Manteltarifverhandlungen. Die kommunalen Arbeitgeber haben bereits signalisiert, dass es Verbesserungen bei der Entlohnung und der Arbeitszeit geben kann.“ Es darf zu einer finanziellen Schieflage der Unternehmen und ihre kommunalen Gesellschafter dürfe das nicht führen.

Der Kommunale Arbeitgeberverband hatte nach eigenen Angaben zuletzt ein Plus von 70 Euro monatlich oder eine Einmalzahlung von 500 Euro bis 30. Juni angeboten, was etwa 4,4 Prozent mehr Lohn entspreche. Die Gewerkschaft Verdi verlangt für die landesweit 1500 Mitarbeiter im Nahverkehr hingegen 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde, rückwirkend zum 1. Januar, und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete in Höhe von 100 Euro. Die nächste Verhandlung ist für den 3. März in Rostock angesetzt.

