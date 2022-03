Bad Doberan

Wasser- und Stromversorger in der Region Bad Doberan sind auf einen möglichen Cyberangriff vorbereitet. Vor diesem warnt aktuell das Landeskriminalamt (LKA) sowie der Datenschutzbeauftragte des Landes Heinz Müller. „Seit Beginn des Krieges in der Ukraine hat sich das Risiko von möglichen Cyberangriffen erhöht“, so Müller. „Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erkennt eine erhöhte Bedrohungslage für Deutschland an und ruft daher weiterhin Unternehmen, Organisationen und Behörden dazu auf, ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen zu erhöhen.“

Beim Zweckverband Kühlung, der für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung zwischen Kühlungsborn und Schwaan zuständig ist, hat sich die Anzahl der Spam-Mails laut ZVK-Geschäftsführer Frank Lehmann von Februar auf März bereits verdoppelt. „Wir nehmen solche Warnungen sehr ernst“, sagt der ZVK-Chef. Ebenso wenn das Unternehmen mitbekomme, dass andere Einrichtungen betroffen sind.

ZVK hat bei Cyberangriff eine Strategie in der Rückhand

„Unsere Systeme werden laufend auf Sicherheitslücken überprüft.“ Die Betriebssysteme würden auf dem aktuellen Stand gehalten. Sollte es doch zu einem Angriff kommen, „haben wir eine Back-up-Strategie“. Wichtig sei, die Mitarbeiter regelmäßig zu sensibilisieren. So wurde die Warnung des Landeskriminalamtes an die Mitarbeiter weitergegeben. „Ein unvorsichtiger Klick kann schon das ganze Unternehmen treffen“, sagt Frank Lehmann. Das kann schon der Link in der Mail oder die Öffnung des Anhangs sein.

Frank Lehmann, Geschäftsführer ZVK: „Wir nehmen solche Warnungen sehr ernst.“ Quelle: Cora Meyer

Die Wasserwirtschaft arbeite schon digital. „Aber wir versuchen, für die einzelnen Bereiche verschiedene Netzwerke zu haben“, erläutert Frank Lehmann. Und: Auch wenn die Anlagen digital gesteuert würden, „wir sind auch in der Lage sie manuell zu bedienen“.

Tipps für Unternehmen für mehr IT-Sicherheit

Unternehmen sollten dringend die IT-Sicherheit überprüfen, heißt es in der Warnung, die das Landeskriminalamt und der Datenschutzbeauftragte zusammen herausgegeben haben. „Hierzu gehört insbesondere die Erstellung von regelmäßigen Back-ups, aktuelle Sicherheitsupdates zeitnah einzuspielen und die Mitarbeitenden regelmäßig auf den Umgang mit Phishing-Mails, Anrufen und auch zum Thema Fake News zu sensibilisieren“, so Heinz Müller. Unabhängig vom Kriegsgeschehen seien sogenannte Phishing E-Mails weiterhin im Umlauf, bei denen versucht werde, die Adressaten zur Eingabe oder Übermittlung von Zugangsdaten, zum Beispiel in Form von Links und Anhängen in E-Mails, zu bewegen.

Es sei davon auszugehen, „dass in nächster Zeit mit diversen Formen von Cyber-Angriffen auf die Bürgerinnen und Bürger zu rechnen ist, die sich auf die Lage in der Ukraine beziehen, angefangen von Betrügereien, bei denen die Empfänger gebeten werden, vermeintlichen Opfern des Krieges Geld für eine Flucht zu überweisen, bis hin zu falschen Spendenaufrufen“, so Rogan Liebmann, Direktor des LKA MV. Er rät, sich bei Städten und Gemeinden sowie Wohlfahrtsverbänden in der Nähe zu informieren, wo und wie man unterstützen könne.

Stadtwerke Rostock: Kritische Infrastruktur sei bestmöglich geschützt

Auch die Stadtwerke Rostock, die für die Stromversorgung zuständig sind, nehmen alle Warnungen ernst. „Digitale Systeme kritischer Infrastruktur sind redundant ausgelegt und damit immer bestmöglich geschützt“, informiert Stadtwerkesprecher Alexander Christen.

Die Stadt Bad Doberan habe nach der Warnung alle Mitarbeiter informiert, „dass alle eingehenden Mails kritisch überprüft werden und dass im Zweifel die EDV-Abteilung informiert werden muss“, so Bürgermeister Jochen Arenz. Die Stadt habe aber bisher keine Cyber-Angriffe oder vermehrte Spam-Mails registriert. Viele Online-Dienste für Bürger könnten im Ernstfall aber nicht ausfallen. „Wir bieten online bisher nur Informationsdienste an, das heißt, Formulare runterzuladen oder Einsicht in sie zu nehmen.“

Der Landkreis Rostock hatte nach den Cyberangriffen auf die Verwaltungen der Landeshauptstadt Schwerin und des Landkreises Ludwigslust-Parchim im Oktober 2021 bereits reagiert und auch Mitarbeiter sensibilisiert, so Landkreissprecher Kay-Uwe Neumann. Der Landkreis sei dabei, wichtige Prozesse so abzusichern, dass diese auch ohne IT auszuführen seien, beispielsweise Auszahlungen im sozialen Bereich.

Von Anja Levien