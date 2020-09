Erdbeeren, Himbeeren, Kirschen auf den Feldern der Obstbauern selbst pflücken – in Mecklenburg längst üblich. Anders sieht es bei Äpfeln aus. Die Internetseite Mundraub verzeichnet Obstbäume, die an Straßen stehen. Doch das Pflücken an Straßenrändern ist nicht in allen Kommunen erwünscht.