Sie ist idyllisch gelegen, einige Kilometer entfernt vom Ostseestrand und seit Jahren beliebt bei Groß und Klein: die gepflegte Badestelle am Nordufer des Satower Sees. Ein Holzsteg führt vom kleinen Sandstrand direkt ins Wasser, auf der Liegewiese können Besucher die Sonnenstrahlen genießen und sich anschließend im Wasser oder auf der Badeinsel austoben. Außerdem ist der See mit einem Toilettenhäuschen, einem Grillplatz und einer überdachten Sitzgelegenheit ausgestattet – noch.

„Lange Zeit hieß es, dass wir hier keinen Bademeister brauchen, solange wir nichts einzäunen oder Eintritt nehmen – das hat sich grundlegend geändert.“ Matthias Drese (SPD), Bürgermeister Satow Quelle: Lennart Plottke

Denn Satows Bürgermeister schlägt jetzt Alarm: „Normalerweise müssten wir hier alles zurückbauen“, sagt Matthias Drese (SPD). „Denn weil wir Infrastruktur bereitgestellt haben, kann das nicht mehr als ein ,normaler’ Badesee laufen.“ Was jahrelang bedenkenlos möglich war, entwickle sich jetzt zu einem „riesigen Problem“, erklärt Drese: „Lange Zeit hieß es, dass wir hier keinen Bademeister brauchen, solange wir nichts einzäunen oder Eintritt nehmen – das hat sich grundlegend geändert.“

Grundlage ist BGH-Urteil aus dem Jahr 2017

Hintergrund ist ein Urteil des Bundesgerichtshofes bereits aus dem Jahr 2017. Es ging um den Unfall eines zwölfjährigen Mädchens in einem kommunalen Freibad. Das Mädchen hatte sich unter Wasser mit einem Arm in einer Boje verfangen. Sie wurde zwar gerettet, trug aber massive Hirnschäden davon. Im Urteil heißt es: „Wenn Anlagen am Badestrand stehen, hat eine Schwimmaufsicht den Badebetrieb zu überwachen.“

Im Klartext: Handelt es sich um einen See mit einem Steg oder einem sonstigen Anleger, ist die Gemeinde in der Pflicht. Das zumindest ist die Rechtsauslegung der KSA, dem Versicherer der Kommunen. Nach dem Bundesgerichtshof habe derjenige, „der eine Gefahrenquelle schafft, eine Verkehrssicherungspflicht“. Könne die Kommune keine Aufsicht stellen, bleibe nur der Verzicht auf solche Vorrichtungen beziehungsweise das Entfernen, meint die KSA.

Anders ausgedrückt: Kommunen, die sichergehen wollen, dass sie nicht in der Aufsichtspflicht sind, müssten Stege von Badestellen zurückbauen, den See sperren oder Schwimmverbotsschilder aufstellen. Das Problem vieler Gemeinden: Sie finden nicht genügend Rettungsschwimmer, um die geforderten Kriterien zu gewährleisten. „Hinzu kommen die Kosten“, macht Drese deutlich. „Ein Bademeister oder eine Aufsicht muss auch erst mal bezahlt werden.“

Gemeinde lotet Kooperationen mit DRK oder Jobcenter aus

Der Städte- und Gemeindebund in Mecklenburg-Vorpommern habe in einem Musterschreiben juristisch seine Auslegung formuliert, so Drese: „Das ist aber mehr larifari – wirklich konkrete Hinweise gibt es da nicht.“ Deshalb habe sich die Gemeinde Satow bereits mit dem Deutschen Roten Kreuz in Verbindung gesetzt, um mögliche Kooperationen auszuloten: „Aber das Problem haben aktuell ja ganz viele Kommunen – da werden wir als kleines Satow wenig ausrichten können.“

Eine andere Möglichkeit wäre die Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, meint Satows Bürgermeister: „Es könnten doch für die Beaufsichtigung unserer Badestelle beispielsweise Ein-Euro-Jobber eingesetzt werden – für weitere mögliche Lösungen habe ich in dieser Woche auch noch einen Termin mit dem Verein Perspektive.“

Bei allen jetzt notwendigen Schritten: „Unsere Badestelle ist grundsätzlich sicher“, stellt Matthias Drese klar. „Vor der Saison haben wir Taucher ins Wasser geschickt, die den Boden nach möglichem Unrat abgesucht und bei Bedarf gesäubert haben.“ Darüber hinaus seien mehrmals täglich Mitarbeiter des Bauhofes vor Ort, um hier nach dem Rechten zu sehen. Im Übrigen könne er die unbedingte Notwendigkeit eines bewachten Satower Sees nicht in letzter Konsequenz nachvollziehen, stellt Drese klar: „Wenn es an der Ostsee keine Rettungsschwimmer gibt, werden doch auch keine Strände gesperrt.“

Von Lennart Plottke