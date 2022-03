Wittenbeck

Christoph Jäh geht zwei Schritte zurück, blickt vom aufgeteeten Golfball auf dem Boden zur Fahne am Loch, bildet im Kopf eine Linie, schätzt Entfernung und Richtung ein. Der 46-Jährige spielt seit über zehn Jahren auf dem Golf Resort Wittenbeck Golf. Langweilig werde es nie. Ein Grund dafür ist die Architektur des Platzes mit seinen Höhen und Senken.

Zwar hat der Golfplatz den ganzen Winter über geöffnet, doch mit dem Start in den Turnierbetrieb ab Ostern geht auch die Saison los. „Die Bahn wird jetzt wieder ausgemäht. Wir haben das Gehölz und die Bäume zurückgeschnitten“, erläutert Golfmanager Christian Wißotzki. Das Moos, das sich über die nassen Wintermonate gebildet hat, wird entfernt. „Das sind in den nächsten zwei Wochen die Hauptaufgaben.“ Seit einer Woche ist die Gastronomie im Clubhaus wieder voll im Betrieb. Wegen der Corona-Pandemie war diese zuletzt geschlossen.

Golfmanager Christian Wißotzki: „Die Bahn wird jetzt wieder ausgemäht. Wir haben das Gehölz und die Bäume zurückgeschnitten.“ Quelle: Anja Levien

Höhen und Senken sind Herausforderung für Golfspieler

Der Golfplatz hat eine 18-Loch-Anlage – den Meisterschaftsplatz – und eine Neun-Loch-Anlage, auf der auch Anfänger ohne Platzreife spielen können. Vom Abschlagsplatz der Bahn 18 hat der Spieler einen Überblick über den Golfplatz bis zur Ostsee. Dass die Bahn durch eine Senke führt, ist von hier oben kaum zu erkennen. Die beiden Bunker – mit Sand gefüllte Bereiche, die als Hindernisse in die Bahn gebaut wurden – scheinen dicht nebeneinanderzuliegen.

Der Golfball von Christoph Jäh ist in einem Bunker gelandet, ein Hindernis auf dem Golfplatz in Wittenbeck. Quelle: Anja Levien

Der Golfplatz biete viel Potenzial. „Wenn man vom Golfvirus infiziert ist, dann wird es nicht langweilig“, sagt Christoph Jäh. Der Wittenbecker spielt mindestens einmal in der Woche, nimmt an Turnieren teil. Er habe schon auf Golfplätzen in Brandenburg, Schleswig-Holstein, in Spanien und den USA gespielt. „Das Schöne am Golf sind die diversen Plätze. Jeder Golfplatz hat seinen eigenen Charakter“, sagt Jäh. „Das hier ist ein Top-Platz. Er ist sportlich anspruchsvoll und landschaftlich reizvoll.“ Es sei ein junger Golfplatz und dadurch auch sehr modern.

Bodenbeschaffenheit je nach Wetterlage anders

„Die Wasserläufe machen diesem Platz zu etwas Besonderem“, sagt Christoph Jäh. Auch er habe schon viele Golfbälle in den Teichen und Bächen verloren. Sie werden regelmäßig von Tauchern eingesammelt. Jeder Tag sei anders, auch wenn die Bahnen nicht verändert würden. „Wenn es stark geregnet hat, ist der Boden weicher. Im Sommer, wenn die Sonne drauf steht, ist er sehr hart“, nennt Jäh ein Beispiel. Da täglich gemäht würde, gebe es auch Unterschiede, ob man morgens direkt nach dem Mähen spiele oder abends, wenn das Gras schon wieder etwas nachgewachsen ist. Auch der Wind würde hier oben an der Ostsee immer eine Rolle spielen.

Abschlag: Christoph Jäh schaut, wo der Golfball landet. Quelle: Anja Levien

14 Schläger hat Christoph Jäh bei sich – das Maximum, was ein Spieler während eines Turniers mitnehmen darf. Je nach Schläger lasse sich der Golfball unterschiedlich weit und hoch schlagen. „Bei den allerbesten fliegt der Golfball bis zu 300 Meter weit“, sagt Jäh. Er selbst schaffe bis zu 23o Meter. Das sei ein guter Amateurschlag.

Beim Golfspielen gebe es keine Gegenspieler, „nur Mitspieler“. Jeder Spieler spiele gegen sich und den Platz. Dadurch könnten auch Golfer mit unterschiedlichen Spielstärken zusammenspielen.

Sportart, in der Fehlschläge dazugehören

Christoph Jäh hat sich seitlich zum Golfball gestellt, holt Schwung und schlägt. Bis zu 130 Muskeln würden dabei beansprucht. Der Ball fliegt und wird vom Wind etwas abgelenkt, landet im Bunker. „Das ist nicht schlimm“, sagt Christoph Jäh. „Das ist eine Sportart, in der Fehlschläge dazugehören. Man muss sie akzeptieren.“ Jeder Schlag stelle einen vor neue Herausforderungen und Aufgaben.

Als der Golfball auf dem Grün landet – der Bereich rund um das Loch – holt Christoph Jäh den Putter aus der Golftasche. Mit ihm wird der Ball ins Loch geschlagen. Für jede Bahn ist vorher festgelegt, mit wie vielen Schlägen sie im Schnitt zu schaffen ist. So gilt für Bahn 17, Par 3, also drei Schläge.

Gut vier Stunden braucht es, um alle 18 Bahnen zu spielen, wenn man sie zu Fuß läuft. Je nach Tageszeit präsentiere sich das Gelände auch immer anders. „Es ist schon etwas ganz Besonderes, hier um 7 Uhr seine Runde zu spielen“, sagt Christoph Jäh, schultert seine Golfschlägertasche und geht zum nächsten Abschlag.

Von Anja Levien