Warum dieser Brasilianer die Copacabana gegen Kühlungsborn tauschte

Kühlungsborn

„An erster Stelle steht der Strand“, sagt Michel Polak. Er gefällt dem 31-jährigen Brasilianer am besten an seiner neuen Heimat Kühlungsborn. Seit vier Wochen lebt Michel Polak in dem Ostseebad und arbeitet als Hotelfachmann im Hotel Aquamarin. Dort hingekommen ist er durch ein Projekt der Deutschen Industrie- und Handelskammertage (DIHK) und der Arbeitsagentur und durch seine Liebe zur deutschen Sprache.

Sechs Millionen Arbeitskräfte werden verschwinden

„Ich habe seit 2010 Deutsch gelernt“, sagt Michel Polak, dessen Familie aus Tschechien und Polen stammt. „Mein Onkel und meine Tante wurden in Deutschland geboren“, sagt er. „Als ich 20 war, habe ich erkannt, dass ich eine Zärtlichkeit für die Sprache empfinde.“ Seitdem war der junge Mann immer auf der Suche nach einem Job, bei dem er seine Deutschkenntnisse einsetzen konnte. Schließlich stieß er auf das Pilotprojekt „Hand in Hand for International Talents“. Es soll Unternehmen dabei helfen, qualifizierte Fachkräfte im Ausland zu finden.

Eines der größten Probleme der hiesigen Wirtschaft sei der demografische Wandel, sagt Sophie Geisel, Mitglied der DIHK-Geschäftsführung. „In den nächsten zehn Jahren werden sechs Millionen Menschen am Arbeitsmarkt verschwinden.“ Irgendwann sei das Potenzial ausgeschöpft. „Wir stehen vor der Aufgabe, wie wir erfolgreich Fachkräfteeinwanderung organisieren können.“ Das sei in Deutschland bisher nicht gelungen.

Hohe Hürden vor der Einwanderung

In dem Projekt arbeiten die Industrie- und Handelskammern von Rostock, Lübeck, Erfurt, Düsseldorf und Reutlingen sowie die Auslandshandelskammern von Indien, Brasilien und Vietnam mit. „Dazwischen ist viel Dickicht“, sagt Sophie Geisel. „Die Hürden sind nicht trivial.“ Man müsse herausfinden, welche Qualifikation im Ausland zu welchem Beruf in Deutschland passt. Außerdem gibt es jede Menge Papierkram und Behördengänge zu erledigen. Und dann wäre da noch die Sprache. Es sei kompliziert, nach Deutschland einzuwandern. Im Rahmen des Projekts wolle man das ändern.

Studium als Ausbildung anerkannt

Michel Polak hat in Brasilien Tourismus studiert und in der Gastronomie und im Hotel gearbeitet. „Das wurde hier als Ausbildung anerkannt“, sagt er. Die Stelle in Kühlungsborn ist zunächst auf zwei Jahre befristet. Die Zeit will der 31-Jährige nutzen, um sich weiterzubilden. Sein Ziel ist es, irgendwann Empfangschef zu werden.

Am meisten fehlen ihm seine Familie und Freunde. „Alle wussten, dass ich nach Deutschland gehen möchte. Sie sind stolz auf mich, dass es geklappt hat“, sagt Michel Polak. „Ich fühle mich aber nicht alleine. Die Kollegen sind alle hilfsbereit.“

Michel Polak findet es toll, dass er jetzt mehr darüber lernen kann, wie die Deutschen so „ticken“. Einiges hat er schon von zu Hause mitgebracht. „Ich wurde so erzogen, dass ich viele Eigenschaften von Deutschen habe“, sagt er. Dazu gehöre beispielsweise eine gewisse Ernsthaftigkeit. Auch kulinarisch ist Michel Polak gut vorbereitet. „Ich mag gern Leberwurst essen und Kohl, Dinge, die den meisten Brasilianern eher nicht so gut schmecken“, sagt er.

Erster Erfolg für das Pilotprojekt in Kühlungsborn

Michel Polak ist deutschlandweit die erste Fachkraft, die über das Projekt „Hand in Hand for International Talents“ vermittelt wurde. Stephan Giersberg, Direktor des Hotel Aquamarin, ist froh, dass er ihn hat. Doch der erste ausländische Mitarbeiter ist Michel Polak dort nicht. „Wir sind sehr international“, sagt Stephan Giersberg, der selbst ein Jahr in Mexico verbrachte.

Die Mitarbeiter in Kühlungsborn gehören insgesamt 16 verschiedenen Nationen an, stammen unter anderem aus Marokko und Tadschikistan. „Aber unsere Erfahrungen waren nicht durchweg positiv“, sagt er. Deshalb sei er mit Skepsis an das Projekt herangegangen. „Aber wir brauchen Fachkräfte und dafür nutzen wir jede Chance.“ Mit Michel Polak habe er nun einen qualifizierten, sprachlich geschulten und außerordentlich motivierten Mitarbeiter gewonnen.

Unternehmen finden schwer Bewerber

Ihm sollen möglichst weitere folgen. „Wir möchten lernen, wie man das Projekt so aufsetzen kann, dass es viele zusätzliche Menschen gewinnen kann“, sagt Anke Diettrich, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit in Rostock. „Denn Unternehmen haben zunehmend Schwierigkeiten, Bewerber zu finden, die auf Stellen passen.“ Und auch Thorsten Ries, Hauptgeschäftsführer der IHK zu Rostock freut sich über den ersten Erfolg. „Wir wollen noch mehr Menschen in unsere Region holen“, sagt er.

Über einen würde Michel Polak sich sicher besonders freuen: Seine Frau, eine Architektin, lernt momentan deutsch und möchte im kommenden Jahr nach Deutschland nachkommen.

Von Cora Meyer