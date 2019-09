Warum drei Frauen zu DDR-Zeiten am Ostseestrand Steine sammelten

Kühlungsborn

Sich bücken, einen Flintstein aufnehmen, ihn in der Hand begutachten, entweder in den mitgeführten Gummieimer werfen oder zurück auf den Strand, den Eimer erfassen, einige Schritte weitergehen und sich von Neuem nach einem anderen Flintstein bücken. So sah der tägliche Arbeitstag der Natursteinsammlerinnen am Ostseestrand aus.

Über drei Jahrzehnte (1960 bis 1990) haben erst fünf, dann drei Frauen am Strand zwischen Kühlungsborn und Elmenhorst anthrazitfarbige rundliche oder ovale Kugelflintsteine für die Stadtwirtschaft Kröpelin gesammelt. Anna Sturm, Erika Bruhn und Herta Scholze hießen die Sammlerinnen, die Strandbesucher und Einheimische freundlich „Steinhexen“ oder „Goldsucher“ nannten.

Steinreich oder Steinsüchtig?

Fremde beobachteten sie neugierig beim Sammeln am Strand, sprachen sie an und wollten mehr über ihre seltsame Tätigkeit wissen. Manche scherzten sogar: „Wird man so steinreich?“ oder „Werdet ihr nicht allmählich steinsüchtig?“ Süchtig bestimmt nicht. Doch den Blick für den richtigen Stein, den hatten sie.

An diesem etwa 13 Kilometer langen Strandabschnitt suchten sie diese mattgrauen bis schwarzen Feuersteine mit einer völlig glatten Oberfläche. Solche Steine wurden von etwa 40 Betrieben der Porzellanmanufaktur und Keramik der DDR benötigt. Sie waren aufgrund ihrer Härte unentbehrlich für das Zermahlen der Rohstoffe in den Mahltrommeln. Ihr geringer Abrieb ist farblos, so dass er im Mahlgut keine Spuren hinterlässt und vermutlich auch zu dessen Qualität beiträgt.

DDR-Industrie brauchte 800 Tonnen Steine pro Jahr

Die DDR-Industrie verbrauchte etwa 800 Tonnen dieser Kugelflintsteine, zum Beispiel Henneberg Porzellan Ilmenau, das Kahlaer Porzellankombinat, die Boizenburger Fliesenfabrik und das Keramikwerk Hermsdorf. Um Devisen zu sparen, verzichtete man auf die teuren Steine aus Frankreich, die an der Atlantikküste der Normandie für diesen Zweck gesammelt werden.

Morgens um 7 Uhr begann die Arbeit der Frauen. Sie fuhren mit dem Molli nach Heiligendamm. Hier stand hinter dem Deich, etwas geschützt, ihr Arbeitswagen mit der Arbeitskleidung und den Blech- bzw. Gummieimern. Sie suchten Meter für Meter am Strand die oval geformten Steine und sortierten sie nach zwei Größen: mit einem Durchmesser von 4 bis 7 Zentimeter oder mit 9 bis 13 Zentimeter.

Das geübte Auge der Frauen vermochte den richtigen Stein sofort zu erkennen, sein Gewicht und seine Größe sowie Unversehrtheit zu taxieren. Hand und Auge waren Maß und Waage zugleich. Die verwendeten Eimer wurden mit jedem Stein von Meter zu Meter schwerer. Ein gefülltes Gefäß wog 12,5 Kilogramm und musste selbstverständlich von den Frauen zu einem zugänglichen Platz am Sammelweg gebracht und dort vorsichtig entleert werden, weil die Steine nicht beschädigt werden durften.

Bis zu eine Tonne täglich gesammelt

Manchmal sammelten die drei tüchtigen Frauen täglich bis zu einer Tonne Steine. In den Ferien halfen ihnen auch Schüler. Ihr Arbeitstag dauerte 6,5 Stunden, ein längerer Einsatz hätte ihre Kräfte überfordert. Dabei legten sie am Strand etwa eine Strecke von 10 Kilometer in einer Richtung zurück. Bei Frostwetter und kaltem Wind, bei Regen und sommerlicher Hitze waren sie unterwegs. Handschuhe bewährten sich nicht, aber ein Aufnehmen der Steine im Spülsaum der Ostsee machte das Tragen von Gummistiefeln erforderlich.

Im Winter zwackte der Frost überall, froren die Hände steif und schmerzte der Rücken bei jedem Bücken. Gegen den kalten Wind schützte auch kaum die Wattekleidung. „Am Strand war bei solchem Wetter kein Mensch weit und breit zu sehen. Unzählige Male überraschte uns ein Unwetter, das uns trotz unserer Regenbekleidung, die wir stets bei uns führten, völlig durchnässte. Oft kamen wir uns einsam und verlassen vor. Nur ein Schluck warmen Kaffees aus der Thermoskanne hat uns dann wieder das Gefühl gegeben, doch kein Roboter zu sein“, sagte Frau Sturm.

Es gab Tage und Wochen, an denen sich die Frauen starken Wind und sogar Sturm wünschten, damit die Ostsee Steine auf den Strand werfen konnte. Aber es gab auch Tage, da wäre ihnen ablandiger Wind lieber gewesen, um all die vielen kugeligen harten Steine aufzusammeln. „Die Ostsee hat so ihre Launen“, sagte Frau Sturm, „manchmal lagen die benötigten Kugelflintsteine tonnenweise am Strand, so dass wir sie gar nicht so schnell aufsammeln konnten. Doch wenn der Wind sich gedreht hatte, holte sich das Meer die Steine in wenigen Stunden wieder zurück. Solche Überraschungen gab es vor allem in den kalten Jahreszeiten. Im Sommer war das Sammeln zwar angenehmer, aber es gab weniger Kugelflintsteine.“

Bis zu einer Tonne sammelten die Damen täglich – auch im Winter. Quelle: Sammlung Ingrid Kriebel

Sammelgut wurde im Eimer die Steilküste hinausgebracht

Etwa 350 Tonnen Kugelflintsteine sammelten die drei Frauen pro Jahr in diesem Strandabschnitt. Sie trugen das wertvolle Strandgut zu Haufen, das auch oftmals noch von ihnen mit Forken auf einen Anhänger geladen wurde. Es war eine schwere Arbeit, besonders wenn die angehäuften Steine vom Strand erst noch die Steilküste in Eimern hinaufgebracht werden mussten. Einige Steinsammelpunkte waren zwar durch eine Tafel mit der Aufschrift: „Entnahme verboten! Volkseigentum!“ gekennzeichnet. Doch so mancher Strandgänger baute aus diesen zum Abtransport bereitliegenden Flintsteinen seine Strandburg und musste erst überzeugt werden, dass es sich um wertvolles Sammelgut handelt.

Erst mit 75 die Arbeit als Steinsammlerin beendet

Anna Sturm war von 1960 bis 1989 als Natursteinsammlerin tätig. Erst mit 75 Jahren hatte sie ihre Tätigkeit beendet. Die rüstige Rentnerin aus Kühlungsborn erfasste aber immer noch über viele Jahre eine eigentümliche Liebe und Andacht, wenn sie über ihre langjährige Arbeit sprach: „Mein erster Blick morgens vor Arbeitsbeginn galt dem Strand. Ich habe den Wasserstand und die Windstärke geprüft, um Richtung und Sammelfeld für unseren Arbeitstag festzulegen.

So ging es ihr noch viele Jahre. Ihre Enkeltochter, Ingrid Kriebel, erzählt heute über die gemeinsamen Strandspaziergänge mit ihrer Großmutter: „Jeder gleichmäßig ovale Flintsein sprang ihr sofort ins Auge. Sie musste ihn einfach aufheben und in die Hand nehmen, auch wenn ihr das Bücken im hohen Alter von über 90 Jahren schwerfiel. Am liebsten ging sie mit uns am Strand der Steilküste entlang. Hier fand sie mit geübtem Blick immer noch eine wertvolle Versteinerung, einen Bernstein oder Hühnergott.

Anna Sturm war „Held der Arbeit“

Besonders wertvolles Strandgut hat sie für ihre Kinder in einer alten Zigarrenkiste aufbewahrt. Meist verschenkte sie solche Raritäten und machte Liebhabern, Gästen und Freunden damit eine Freude, denn Hühnergötter und seltene Klöttersteine gelten als Glücksbringer, und wer kann das nicht gebrauchen?“

Anna Sturm erhielt für ihre fleißige Arbeit eine hohe staatliche Auszeichnung. Sie wurde mit dem Titel „Held der Arbeit“ geehrt. „Der langjährigen schweren körperlichen Tätigkeit an der frischen Luft an der Ostseeküste verdanke ich meine stabile Gesundheit bis ins hohe Alter“, sagte sie rückblickend.

Das Sammeln der Flintsteine an der Ostseeküste zwischen Kühlungsborn und Elmenhorst sowie an Rügens Kreideküste über etwa dreißig Jahre gehört der Vergangenheit an. Mit der Wiedervereinigung Deutschlands wurde es eingestellt. Heute bezieht die Porzellan- und Keramikindustrie dieses so unerlässliche Mahlgut wieder von der Atlantikküste.

Begehrte Hühnergötter Feuersteine mit einem durchgehenden Loch werden seit Jahrhunderten auch an unserer Küste als Hühnergötter bezeichnet und sind begehrte Souvenirs. Sie sind nicht nur eine außergewöhnliche Naturerscheinung, sondern sie gelten als Glücksbringer, denen geheimnisvolle Kräfte zugeschrieben werden. So sollen sie angeblich vor Unheil durch böse Geister bewahren. Ob auf eine Schnur aufgefädelte Hühnergötter Hühner zum Legen auffordern oder Füchse vom Stall des Federviehs fernhalten? Es kommt auf einen Versuch an. Nur eines ist wirklich wahr: Auf der Insel Rügen sieht man manchmal äußerst große Flintsteine in den Vorgärten liegen. Hier werden sie, egal ob sie ein durchgängiges Loch besitzen oder nicht, „Saßnitzer Blumentöpfe“ genannt. In Meschendorf zieren unzählige aufgefädelte Hühnergötter, über Pfosten gehängt, zur Freude von Besuchern einen Vorgarten.

Von Jürgen Jahncke