Warum ein Kühlungsborner ins Visier der Stasi geriet

Kühlungsborn

September 1972. Ein Spezialkommando des Ministeriums für Staatssicherheit ( MfS) nutzt die Abwesenheit von Akademiemitglied Ernst August Lauter, um seine Wohnung in Kühlungsborn zu durchsuchen. Ein Radio für Kurzwellenempfang und eine Kamera Exakta werden fotografiert. Besondere Aufmerksamkeit erregen selbstverfasste Kreuzworträtsel, über die ein Informant im Vorfeld berichtet hatte. Das MfS verfolgt Prof. Lauter wegen des Verdachtes des Landesverrats.

Die Unterstellung: Er nutze das Potenzial der Akademie der Wissenschaften für Themen, die für den Westen interessant seien. Weniger Interesse zeige er am sowjetischen Interkosmos-Programm, auch strebe er eine „weltoffene Arbeit“ an. Bereits Anfang 1972 beklagt sich das MfS gegenüber dem SED-Politbüro, dass Lauter als 1. Stellvertreter des Akademiepräsidenten „internationale Projekte mit maßgeblicher Beteiligung der USA“ unterstütze. Wenige Monate nach dieser Intervention verliert Lauter sein hohes Amt bei der Akademie.

Im Alter von 31 Jahren gründet er Observatorium Kühlungsborn

Schon 1951, mit 31 Jahren, hatte Lauter das Observatorium Kühlungsborn gegründet und damit seinen Aufstieg begonnen. Bald ist er Generalsekretär der Akademie der Wissenschaften und von hochrangigen Kollegen umgeben, die ihn als informelle Mitarbeiter (IM) im Auftrag der Staatssicherheit überwachen. Sein Stellvertreter Heinz Stiller berichtet als IM „Martin“, dass er mehrfach erfolglos leitende Gremien vor Berufungen Lauters gewarnt habe.

Der Chef des Meteorologischen Dienstes der DDR, Wolfgang Böhme, meldet der MfS-Zentrale persönlich, dass Lauter das „Einschalten staatlicher Stellen in Probleme der Wissenschaft“ ablehne. Als „Feind im Sicherungsbereich Raumforschung“.

Weltweite Zusammenarbeit statt Geheimniskrämerei

1958 hatte sich in Paris das weltweite Komitee Cospar zur Erforschung der Erdatmosphäre gegründet. Bald spielte Lauter dort eine bedeutende Rolle als Vorsitzender einer Arbeitsgruppe. Die Cospar-Mitglieder hatten Zugang zu allen wissenschaftlichen Daten. Das weit später gestartete Interkosmos-Programm zur Einbeziehung nichtsowjetischer Technik in die sowjetische Raumfahrt verlangte dagegen strikte Geheimhaltung.

Stasi-Chef Erich Mielke hatte schon 1967 jede Kooperation zwischen Ost und West untersagt. Die „Richtung der Wissenschaft müssen die Wissenschaftler bestimmen und nicht irgendein Ministerium“, hält Lauter entgegen. Er will die gesamte Lufthülle der Erde mit Funk, Ballons und Raketen von seinen Observatorien und vom Weltraum aus erforschen, einschließlich der Überwachung der Sonne. Sein Konzept verlangt weltweite Zusammenarbeit statt sozialistischer Geheimniskrämerei.

Ministerium ermittelt gegen Lauter

Das MfS ermittelt jetzt gegen Lauter wegen „Straftaten gegen die Volkswirtschaft“ mit Androhung von Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren. Er stelle einen „feindlichen Stützpunkt im Sicherungsbereich Raumforschung“ dar. Böhme informiert seinen Führungsoffizier, Lauter habe ihm erzählt, dass Engländer und Amerikaner seine Wahl bei Cospar durchgesetzt hätten, die DDR-Delegation habe ihn nicht mal nominiert. Das MfS verlangt daraufhin die Beendigung aller internationalen Kontakte und annulliert seinen Reisepass.

Die „Villa“ in Kühlungsborn, Schlossstraße, seit 1956 Sitz der Institutsleitung des Observatoriums. Quelle: Archiv Entzian

Lauter kämpft und argumentiert, Interkosmos sei Gerätebau, Cospar dagegen Wissenschaft. Er wolle Erster sein im Weltmaßstab, auch sei seine Physik wegen der Umweltproblematik die wichtigste Forschungsrichtung überhaupt.

Er erholt sich von den Demütigungen und lässt als Institutsdirektor 1975 in Juliusruh auf Rügen ein großes Antennennetz zur Untersuchung der „ionosphärischen Windsysteme“ bauen. Er folgt einem auch international neuen Ansatz: Die Sonne prägt durch ihre Strahlungsschwankungen die irdische Atmosphäre und diese bestimmt die Umwelt des Menschen. Das MfS ist nach IM-Berichten, Lauter widme sich „diesem Gebiet nur, um sich einen spektakulären wissenschaftlichen Erfolg zu verschaffen“, wieder alarmiert.

Eklat in Potsdam

Nachdem er seine Thesen in der DDR-Akademie vorgestellt hat – kommt es in Potsdam zum vorbereiteten Eklat. Lauter sollte seine Behauptung belegen, dass Gesellschaften globale Klimakatastrophen überleben müssten. ZK-Mitglied Robert Rompe fragt auftragsgemäß, was diese „Schwarzmalerei mit dem Wetter“ eigentlich solle. „Katastrophen-Theorien sind vom kapitalistischen System geboren“, setzt der Einstein-Forscher Treder nach, „um von dessen Krise abzulenken“.

Zum endgültigen Aus führt der Bericht eines alten Freundes aus dem Staatsapparat im Kreis Bad Doberan an das MfS. Lauter habe ihm gegenüber behauptet, dass die Sowjetunion nicht in der Lage sei, Nachrichtensatelliten zu bauen. Die Amerikaner seien durch die erfolgreiche Mondlandung jetzt führend in der Wissenschaft, aber das „ Observatorium Kühlungsborn ist zur Weltspitze aufgerückt“.

Über den Autor Über den Autor: Prof. Dr. Günther Rüdiger begann seine wissenschaftliche Arbeit 1969 als Aspirant am Zentralinstitut für Astrophysik der Akademie der Wissenschaften. Er leitete von 1992 bis zum Ruhestand die Abteilung Turbulenzastrophysik beim Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam. Er bezieht sein Wissen unter anderem aus dem Buch von Reinhard Buthmann „Versagtes Vertrauen. Wissenschaftler der DDR im Visier der Staatssicherheit“, Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, 2020, 1178 Seiten, 175 Euro.

Das reicht den Verfolgern: „Lauter diskreditiere die Erfolge der Sowjetunion, bewundere die Leistungen der USA und möchte mit der NASA zusammenarbeiten“, so ihr vernichtendes Urteil. Forschungsbereichsleiter Stiller verkündigt 1976 seinem Genossen Lauter, dass er als Institutsdirektor nicht mehr infrage komme.

Ernst August Lauter zieht sich nach Kühlungsborn zurück und arbeitet weiter. Auf Fragen, was ihm passiert sei, antwortet er wahrheitsgemäß, das er das nicht wisse. Er stirbt mit 63 Jahren in Rostock, nicht ohne rechtzeitig dafür gesorgt zu haben, dass bei der Trauerfeier Gäste aus Berlin nicht zu Wort kommen werden.

Von Günther Rüdiger und Werner Geske