Gottesdienste im Freien, Privat-Konzerte und die Rolle der Kirche: Im OZ-Gespräch erklärt Münster-Pastor Albrecht Jax, warum für ihn jetzt vor allem die kleinen Dinge wichtig sind und wie sich die Doberaner Kirchengemeinde auf die aktuellen Gegebenheiten eingestellt hat.

Herr Jax – am und im Münster sind dieser Tage wieder jede Menge Menschen unterwegs. Die Parkplätze sind voll – fast hat man das Gefühl von Normalität ...

Albrecht Jax: Im Münster zählen wir aktuell 300 bis 400 Besucher täglich. Im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres sind das etwa 30 Prozent weniger. Dabei darf man aber auch nicht vergessen, dass es gerade keine Urlauber von Kreuzfahrtschiffen gibt, kaum Gruppenreisen.

Also sehen Sie das derzeitige Besucheraufkommen positiv?

Ehrlich gesagt: In vielen Dingen möchte ich gar nicht zurück zum Vorher. Es musste doch immer mehr sein, immer weiter gehen, immer noch einen drauf – vieles war nur Spaß, Spaß, Spaß. Nicht falsch verstehen: Ich will kein Spaßverderber sein. Aber es ist jetzt mehr denn je an der Zeit, bestimmte Dinge kritisch zu hinterfragen.

Was meinen Sie konkret?

Aus meiner Sicht hat die jetzige Krise eben nicht nur etwas mit Schicksal zu tun. Wir sind in vielerlei Hinsicht maßlos geworden. Als Beispiel fällt mir da die Kreuzfahrt-Schifferei ein – das ist einfach keine gute Geschichte. Die Entwicklung ist umwelttechnisch eine Katastrophe – das ist bekannt, und trotzdem hat die Branche zumindest vor Corona geboomt wie noch nie.

Seit 2005 Pastor in Bad Doberan Albrecht Jax wurde 1968 in Stralsund geboren. Seit 2002 ist der Vater von vier Kindern verheiratet. Ehefrau Anne Jax arbeitet in der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bad Doberan als Gemeindepädagogin. Nach seinem Theologiestudium in Rostock wirkte Jax als Vikar in Neubrandenburg. Erste Station als Pastor war für Jax von 2001 bis 2005 die Kirchengemeinde in Friedland an der Mecklenburgischen Seenplatte. Seit nunmehr knapp 15 Jahren lenkt Albrecht Jax als Pastor die Geschicke der Münstergemeinde in Bad Doberan.

Welche Lösungen haben Sie?

Auch, wenn das gesellschaftliche Leben langsam wieder „hochfährt“ – übrigens ein schreckliches Wort – würde ich mir wünschen, dass wir trotzdem ein wenig innehalten. Ein gutes Bild dafür: 14 Wochen lang haben mein Vorgänger, Pastor Andreas Timm, und ich jeden Abend um 19 Uhr ein kleines, privates Konzert gegeben. Mit Trompete und Tuba, wechselnden Liedern und „Der Mond ist aufgegangen“ zum Abschluss. Das hat eine richtige Dynamik entwickelt – eigentlich wollten wir das so lange machen, bis das Abstandsgebot wieder aufgehoben ist. Das wird ja jetzt auf absehbare Zeit nicht passieren – deshalb haben wir diese kleine Einlage vor den Sommerferien beendet. Am letzten Abend kam Punkt sieben die ganze Straße zusammen, um mit dabei zu sein. Das hat mich sehr berührt – und an diesem Punkt würde ich gern weitermachen.

Wie kann das aussehen?

Ich würde mir gern den Blick für das Kleine, Schlichte bewahren. Insofern ist nach meiner Auffassung die Krise für die Kirche auch ein heilsamer Prozess.

Wie meinen Sie das?

Seit dem 3. Mai wird der Sonntagsgottesdienst beispielsweise auf der Wiese hinter dem Gemeindezentrum gefeiert – und nicht hochgotisch in der Kirche. Sich in dieser ganz neuen Umgebung wahrzunehmen, ist eine tolle Erfahrung. Die Leute spazieren drumherum, gucken, singen mit – das ist total entspannt. Kinder sind mit dabei, sitzen auf Picknick-Decken. Gottesdienste im Freien haben eine ganz andere Wirkung – es braucht nicht immer große Liturgien.

Das Gemeindehaus an der Klosterstraße. Hier befindet sich auch der „Treffpunkt Suppenküche“. Quelle: Lennart Plottke

Was nehmen Sie aus diesen Erfahrungen für die Zukunft mit?

Auch für die Kirche ist diese Zeit eine große Herausforderung. Wir haben in den vergangenen Wochen versucht, ein paar Dinge zu verändern – und dabei auch gute Entdeckungen gemacht. Es muss nicht immer das große Münster sein, das jedes Jahr noch mal 1000 Besucher mehr bekommt. Wenn Gewohntes gewöhnlich wird und das Herz nicht mehr dranhängt, ist es schade. Kirche kann auch im Kleinen für die Menschen da sein – etwa mit einer Nachricht im Briefkasten für Menschen, die bei den Gottesdiensten nicht dabei sein können.

Welche Einschränkungen gibt es für die Kirchengemeinde?

Alles, was das Arbeiten in Gruppen betrifft, bleibt weiter schwierig. Wie wir mit unseren Konfirmanden umgehen, werden wir sehen müssen, wenn das Schuljahr wieder begonnen hat. Auch die komplette Konzertsaison ist abgesagt. Deshalb bieten wir als kleinen Impuls immer sonntags um 17 Uhr eine kleine geistliche Abendmusik im Münster an. Ich gehe davon aus, dass es bis weit ins kommende Jahr spürbare Einschränkungen geben wird – zumindest, wenn bis dahin kein geeigneter Impfstoff oder andere Gegenmittel gefunden sind. Dabei werden aktuell ja viele andere Dinge durch Corona weggedrückt.

Nämlich?

Die Klimaproblematik ist doch gerade kaum noch Thema. Wir bieten trotzdem weiter jeden Freitag um 13.30 Uhr unsere Klima-Andacht im Münster an. Auch, wenn mich Leute fragen, warum wir das überhaupt noch machen – die Jugendlichen hätten doch schon selbst aufgegeben. Ich sehe das überhaupt nicht so.

Apropos Jugendliche: Was macht das Projekt „Norge Kids“?

Das liegt natürlich auch alles ein bisschen brach. Ich hoffe, dass ich im September mit einigen Leuten hochfahren kann, um nach dem Rechten zu sehen.

Und die Suppenküche ...

... ist seit ein paar Wochen wieder geöffnet. Bislang allerdings nur im Außenbereich – ab kommenden Montag wollen wir hier aber auch wieder drinnen bedienen.

Was denken Sie: Sollte man mit Blick auf die Hygiene- und Abstandsregeln weitere Lockerungen vornehmen oder lieber vorsichtig bleiben?

Da gibt es auch in unserer Gemeinde ganz unterschiedliche Auffassungen. Die einen sagen: Wir können doch, wir wollen doch. Auf der anderen Seite heißt es: Nicht alles, was man darf, ist auch gut. Ich persönlich bin froh, dass wir bei all unseren Entscheidungen eher zurückhaltend waren und auch weiter sind – auch und vor allem mit Blick auf unsere Gemeinschaft. Aus einem Gespräch mit einem älteren Herrn gibt es für mich seit einigen Wochen einen Leitspruch: Wenn wir irgendwann sagen können, dass wir zu vorsichtig gewesen sind, haben wir Glück gehabt.

Von Lennart Plottke