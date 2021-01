Kröpelin/Neubukow

Der umtriebige Wahlkröpeliner Vincenzo Giglia vertrödelt keine Lebenszeit. Gemäß dem Motto seines Geschäfts „Carpe Diem“ – Nutze den Tag – war er bereits im November des vergangenen Corona-Jahres quasi dem Lockruf seiner Kundschaft gefolgt und hatte seinen mobilen Pizza-Bäcker-Stand im Zentrum Kröpelins aufgebaut. Seine Pizzeria an der Kröpeliner Straße in Altenhagen hatte wegen der Pandemie ab Anfang November keine Gäste mehr empfangen dürfen.

Der Ortswechsel sei in dieser Situation gut gewesen, die Nachfrage groß, hatte der gebürtige Sizilianer bereits vor Weihnachten der OZ erfreut gesagt. Seinen Kunden hatte er da schon auf der Carpe-Diem-Facebookseite versprochen: „Corona wird uns nicht aufhalten.“

An Kröpelins Markt kommt eine Pizzeria

Nun ist sein Stand am Rand des Kröpeliner Marktplatzes auf privatem Grund geöffnet und es gibt einen neuen Plan: „Ich habe mich mit der Besitzerin geeinigt, dass ich zunächst hier stehen darf und dann, ich hoffe ab Mai, den Raum nebenan für eine Pizzeria mieten kann“, verrät Vincenzo Giglia. Und Anke Kruth, seine künftige Vermieterin, bestätigt das der OZ.

Vorher müsse er selbstverständlich fristgemäß seinen Altenhäger Mietvertrag für das bisherige Geschäft kündigen, sagt der Pizza- und Pasta-Experte noch und erklärt: „Zwei Läden sind natürlich zu viel.“ Zumal er den mobilen Stand hin und wieder auch in einer anderen Stadt, „vielleicht Bad Doberan“, einsetzen möchte.

Die Leute würden seine Pizzas sehr gut kaufen, wie auch neuerdings seine zahlreichen Original-Angebote aus Italien, wie Weine, Pasta, Dauerwürste aus Neapel, Kekse oder Primosale, der als der Vater aller sizilianischen Käsesorten gilt.

„Wir sind mit ihm ganz zufrieden, ich habe bei ihm in Altenhagen öfter mal was geholt und den Italiener meinen Gästen empfohlen“, sagt dazu der Schmadebecker Sigurd Heinz, der gemeinsam mit seiner Frau, Sabine Hilliger, demnächst auch in der Backwarenbranche der Region mitmischen möchte. Dazu soll auf ihrem Dreiseithof noch in diesem Jahr die Sanierung des historischen Backhauses beginnen. Es war laut der Hofchronik bereits 1831 als baufällig inventarisiert worden.

Sigurd Heinz vor dem historischen Backhaus und neben einem 300-jährigen Buchsbaum. Quelle: Thomas Hoppe

„Es gehörte damals dem Herzog. Ein Backhaus für mehrere Höfe, weil die immer zu viel Holz gebraucht haben“, erzählt Sigurd Heinz und verweist darauf, dass die Sanierung „auf jeden Fall“ in diesem Jahr beginnen soll: „Der Antrag ist gestellt, wir hoffen auf eine Förderung.“

Für den Erhalt des Dreiseithof-Ensembles in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Handwerk hatten Sigurd Heinz und seine damalige Frau im Jahr 2005 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und dem Zentralverband des Deutschen Handwerks den „Bundespreis für Handwerk in der Denkmalpflege“ erhalten. Zum Hofensemble gehören neben dem Bauernhaus von 1682/1850 ein reetgedecktes Viehhaus von 1852, eine ebenfalls reetgedeckte Dreiständerscheune von 1777 sowie Nebengebäude wie Schweinehaus und eben das Backhaus.„Wenn alles gut geht, können wir nächstes Jahr allerhand fertigstellen und ja – backen ne“, sagt Sigurd Heinz jetzt.

In Neubukows City könnte neuer Bäcker öffnen

Apropos Bäckerei. Auch in der Nachbarschaft von Kröpelin regt sich wieder etwas in Sachen Backwaren. Dieser Tage werkelt dafür Karl-Heinz Freitag in seinem Neubukower Haus an der Keneser Straße.

Der Vermieter hofft hier auf den Einzug eines Bäckers. Quelle: Thomas Hoppe

Er hoffe, dass hier ein Bäcker reinkomme, sagt er zur OZ: „Wir haben leider noch keinen Mietvertrag abgeschlossen, aber er zeigte sich sehr interessiert und wir sind sozusagen in Verhandlungen. Ich habe auch schon einen Architekten für die Umnutzung beauftragt.“ Der gebürtige Heiligenhafener hatte das Gebäude im September 2011 als „eine absolute Ruine“ gekauft und Stück für Stück saniert, danach war hier im Jahr 2016 im Erdgeschoss auf 120 Quadratmetern der Urfa-Grill für gut drei Jahre eingezogen.

Von Thomas Hoppe