Was verbindet New York, Boston und Parkentin?

Also wirklich, alle Achtung wie viele Leute das neue Jahr mit Laufen und sportlichem Radfahren starten! Auf dem Weg nach Parkentin stach mir gestern eine Boston-Marathon-Jacke ins Auge und ich bat den Sportler fix mal um ein paar erklärende Worte dazu. Der Rostocker war demnach nicht nur 2019 in Boston dabei, sondern auch 2005 und ’14 in New York und über die Jahre bei vielen Läufen in Berlin und an der Küste. „Laufen können wir, das ist ja das Schöne“, bezog sich Arne Welenz auf Corona und betonte, dass er zu einer tollen Top-Truppe gehöre, dem TC Fiko Rostock, wo auch der Marathonmeister Tom Gröschel trainiere. Bevor er seine Laufuhr wieder aktivierte, sagte der schlanke 52-Jährige noch: „Das hält ja auch gesund und ist gut für uns alle“ – dabei schaute er betont auf meinen Bauch. Mir war das so peinlich! Gut, ich hatte noch die wattierte Weste drunter, aber kein ähnlicher Spruch aus meiner Familie oder vom Hausarzt hatten bislang so eine Wirkung. Sport frei!

Ihr Newsletter für Bad Doberan und Umgebung Alles Wichtige aus Bad Doberan, Kühlungsborn und Umgebung. Jede Woche Mittwoch gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Thomas Hoppe