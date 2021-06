Bad Doberan

Nachdem die Doberaner Wasserwoche Aquanostra im vorigen Jahr Corona zum Opfer fiel, wagen die beteiligten Vereine und die Tourist-Information einen neuen Versuch. Vom 12. bis zum 20. Juni gibt es eine Vielzahl kultureller Angebote. „Um so glücklicher sind wir, dass Aquanostra überhaupt stattfinden darf“, sagt Sebastian Karpel, Touristeninformation Bad Doberan. „Wenn auch in abgespeckter Form. Und wir freuen uns wieder Partner gefunden zu haben, die uns gern unterstützen.“

„Es wird keine Großveranstaltung geben wie das traditionelle Historische Anbaden in Heiligendamm“, sagt Eva Firzlaff, Vorsitzende des Kunstvereins Roter Pavillon.

Historische Kaffeetafel im Garten des Stadtmuseums

Eröffnet wird Aquanostra am 12. Juni um 15 Uhr im Garten des Stadtmuseums mit einer historischen Kaffeetafel. Dabei lassen kostümierte Mitglieder der herzoglichen historischen Badegesellschaft die Zeit des Großherzogs und seiner erlauchten Gäste lebendig werden. Zu allen Veranstaltungen herrscht freier Eintritt.

„Das Programm ist kleiner als in den Vorjahren, spiegelt jedoch die wichtige Rolle wider, die das Wasser für Doberan und Umgebung spielt. Ohne die Zisterzienser gäbe es die vielen Fließe und Gräben nicht. Ohne die Ostsee kaum Touristen und Kurgäste“, so Eva Firzlaff. Sie wird zur Kaffeetafel ihr Gräfinnenkostüm tragen.

Das erste Aquanostra fand 2002 statt und lief bis 2008. Bis 2015 wurde pausiert, denn der Organisationsaufwand und auch die Kosten sind nicht zu unterschätzen. „Wir werden jetzt finanziell von der Ehrenamtsstiftung MV und von Glashäger unterstützt“, so Eva Firzlaff.

Historisches Anbaden wird verschoben

„Das historische Anbaden ist ein Kind von Aquanostra und hat sich verselbständigt“, sagt sie. „In diesem Jahr musste darauf verzichtet werden, weil immer mit sehr vielen Zuschauen gerechnet werden muss. Wahrscheinlich findet es im September statt, wenn alles gut geht.“

Zu Aquanostra werden geführte Wanderungen ins Quellental und nach Glashagen angeboten die am 13. und 19. Juni von 10 bis 14 Uhr stattfinden. Außerdem kann an einer Wanderung an die Klosterteiche in Hütten teilgenommen werden. Sie wird am 20. Juni von 10 bis 13 Uhr durchgeführt.

Konzert mit Ola van Sander

Am 13. Juni beginnt um 16 Uhr ein Konzert am Roten Pavillon mit Ola van Sander, Frontmann der Band Bad Penny. Eine moderne (rock)musikalische Fassung des niederdeutschen Märchens „Vom Fischer und seiner Frau“ für Erwachsene – gelesen, musiziert, gesungen.

Ein Papierworkshop mit Amina Appelt in der Ateliergemeinschaft Feinart im Alexandrinenhof am 14. Juni um 15 Uhr dauert bis 18 Uhr. Gedacht ist er für große Kinder und jung gebliebene Erwachsene. Zum einen geht es um Wassermotive. Amina Appelt bereitet dafür kleine Goldmotivbilder vor. Außerdem sollen Papierschiffe am Stiel entstehen.

Einmal durch das Klostergelände

Eine Führung im Klostergelände unter dem Thema „Wasserwirtschaft der Zisterzienser“ wird am 15. Juni ab 15 Uhr durchgeführt. Die jahrhundertealten Wasserbauten der Zisterzienser prägen heute noch die Landschaft um Bad Doberan. Die Führung geht durch das Klostergelände vom Mühlgraben bis zum Wasserrad der historischen Backhausmühle. Treffpunkt ist vor dem Kornhaus.

Märchenstunden mit Riesen Hubert

Am 18. Juni gibt Eva Firzlaff ab 16 Uhr im Roten Pavillon eine Märchenstunde für Kinder ab fünf Jahren. Sie erzählt eine Geschichte, die sie bei einer Wanderung mit ihrer geschichtensüchtigen Enkeltochter durch den Gespensterwald erdachte. Sie handelt vom Riesen Hubert, der im Gespensterwald lebt und ein Seeungeheuer zum Freund hat. „Nixen und Elfen spielen auch mit“, macht die 63-Jährige neugierig.

Ausstellungen im Roten Pavillon und dem Rathaus

Im Roten Pavillon selbst wird es vom 12. bis 20. Juni eine Kinderkunst-Challenge geben, an der mehr als 100 Doberaner Kinder im Alter von 3 bis 16 Jahren teilnehmen. Zum Thema Wasserwelten malten, bastelten und gestalteten sie. Geöffnet ist sonnabends, sonntags, mittwochs und donnerstags von 14 bis 17 Uhr sowie freitags von 15 bis 18 Uhr. Zusätzlich gibt es im Rathaus eine weitere Ausstellung zum Thema Wasser, die Teilnehmer des Malkurses unter der Leitung von Simone Boll kreierten. Sie ist vom 9. Juni bis 2. Juli zu sehen.

Aktueller negativer Schnelltest notwendig

„Gemäß Corona-Landesverordnung kommen Erwachsene zu den Veranstaltungen bitte mit einem aktuellen negativen Schnelltest“, bittet Eva Firzlaff. Treffpunkte zu den Veranstaltungen und weitere Informationen unter www.bad-doberan-heiligendamm.de/aquanostra

Von Sabine Hügelland