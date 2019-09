Wasserschaden: Ospa-Filiale in Bad Doberan muss saniert werden

Bad Doberan

Die Filiale der Ostseesparkasse Rostock (Ospa) am Markt in Bad Doberan muss saniert werden. Damit die Kunden während der etwa sechsmonatigen Bauphase nicht auf andere Standorte ausweichen müssen, entsteht an der Severinstraße eine Ausweich-Filiale in Containern. Darüber informiert Guido Krüger, seit 10. September neuer Filialleiter in Bad Doberan.

Der Starkregen vom 31. Juli hat auch am Markt erhebliche Schäden verursacht. „Die Filiale stand komplett unter Wasser“, sagt Guido Krüger. Sie musste geschlossen werden. Die Ospa hat schnell reagiert. „Am nächsten Tag stand das Ospa-Mobil auf dem Markt. Das ist eine fahrende Filiale mit Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker und SB-Gerät.“ Dann kam der Trailer, eine komplett ausgestattete mobile Filiale. Daneben wurden Container mit vier Beratungsräumen aufgestellt. „Bargeldversorgung und das Serviceangebot konnten wir sicherstellen.“

Währenddessen wurde der Schaden im Haus untersucht. Noch immer steckt Feuchtigkeit im Boden. Erdgeschoss und Keller müssen saniert werden. Dennoch konnte die Filiale seit 11. September wieder geöffnet werden. „Wir haben hier grundgereinigt und alles abgedichtet, damit die Feuchtigkeit nicht nach oben zieht“, sagt Guido Krüger. „Das Be- und Entlüftungssystem wechselt alle drei Stunden die Raumluft zum Wohle der Kunden, der Mitarbeiter und des Gebäudes.“

Vor der Eröffnung hätte das Landesamt für Gesundheit und Soziales Luftproben genommen. Hier sei kein Schimmel nachgewiesen worden. „Die Luft wird regelmäßig geprüft“, sagt Krüger. Im Gymnasium Bad Doberanmusste das Erdgeschoss aufgrund von Schimmelbefall geschlossen werden. Es ist isoliert, eine Trocknungsanlage installiert worden. Auch hier muss der Boden saniert werden.

„Wir wollen die Bargeldversorgung, den Service und die Beratung nachhaltig vorhalten und haben deshalb entschieden, ein Containerdorf einzurichten“, sagt Guido Krüger. Etwa sechs Wochen werde die Filiale noch geöffnet bleiben, dann soll in den Ausweich-Standort zwischen Optiker und Bäcker umgezogen werden. Laut dem Bankbetriebswirt habe die Ospa so eine Containerlösung vorher noch nicht gehabt.

In die Filiale am Einkaufszentrum in Bad Doberan könne nicht langfristig ausgewichen werden, weil hier für den Bedarf nicht ausreichend Räume vorhanden wären.

Die Wassermassen konnten unter anderem in die Filiale fließen, weil sie ebenerdig gebaut wurde. Es gibt keine Rampe, keinen Bordstein, wodurch das Wasser hätte gelenkt werden können. „Wir haben uns bewusst entschieden, ebenerdig zu arbeiten“, sagt Guido Krüger. Das Haus soll für alle zugänglich sein. Das soll auch so bleiben. Derzeit werde an einer Lösung gearbeitet, wie Überschwemmungen verhindert und das Wasser vor der Tür aufgehalten werden könne.

Das Haus am Mark mit 22 Eigentumswohnungen zwischen 49 und 149 Quadratmetern war 2015 neu gebaut worden, im April 2016 zog die Ospa ein. 20 Jahre lang war die Filiale in der Mollistraße untergebracht. Nach Leerstand zog hier auf die 850 Quadratmeter im Erdgeschosse die Mecklenburger Backstuben ein, die ihre Filiale nach zweieinhalb Jahren am 1. Juni schloss.

Von Anja Levien