Wasserverbrauch in der Region Bad Doberan: Warum Pfingsten ein Rekord war

Rerik

Mit den Touristenströmen floss auch das Trinkwasser in Strömen: Der Zweckverband Kühlung ( ZVK) zählte an Pfingsten einen Rekordverbrauch. „Wir hatten einen so guten Absatz wie noch nie in der Geschichte des ZVK“, sagt Geschäftsführer Frank Lehmann.

Der Zweckverband betreibt zwei Werke mit starkem touristischen Bezug: Das in Rerik und das Wasserwerk Kühlung vor Hinter Bollhagen. Das kleinere in Rerik versorgt die Stadt und die umliegenden Gemeinden, das andere den gesamten Bereich von Kühlungsborn und Heiligendamm bis nach Nienhagen sowie die Stadt Bad Doberan und umliegende Gemeinden. „Dort merken wir, ob Urlauber da sind“, sagt Frank Lehmann.

Anzeige

Auch Trockenheit spielt eine Rolle

Zu Pfingsten sei normalerweise immer was los, sagt er. Jedoch sei die Region sonst nicht so ausgebucht wie im Sommer. Im Vorjahr, 2019, habe der ZVK am Pfingstwochenende von Freitag bis Montag 6615 Kubikmeter Trinkwasser abgesetzt. „In diesem Jahr waren es 7466 Kubikmeter.“ Frank Lehmann vermutet anhand dieser Zahl, dass die Hotels voll gewesen sein müssen. „Ferienwohnungen spielen für uns eine große Rolle“, sagt er. Denn da gebe es ja – anders als in Hotels – keine Kapazitätsbeschränkung wegen des Coronavirus.

Weitere OZ+ Artikel

Dass wieder Urlauber in der Gegend sind, stellte der Zweckverband aber schon vorher fest. „In der Woche vor Pfingsten – als nur Einwohner von Mecklenburg-Vorpommern einreisen durften – hatten wir einen Durchschnittsabsatz von 4812 Kubikmetern“, sagt der Geschäftsführer. Das seien 43 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Aber auch nach Pfingsten bleibt der Trinkwasserverbrauch hoch. Derzeit sind es im Durchschnitt 6910 Kubikmeter. „Für Juni überdurchschnittlich viel“, sagt Frank Lehmann. Natürlich spiele dabei auch die sommerliche Trockenheit eine Rolle, aber hauptsächlich seien die Touristen die Ursache.

Hochbehälter für Hochzeiten des Verbrauchs

Das Wasserwerk Kühlung hat nach Angaben des ZVK-Chefs eine maximale Kapazität von 8400 Kubikmetern. Die würden im Sommer auch schon mal überschritten. Dann nutzt der Zweckverband zusätzliche Hochbehälter in Steffenshagen und Bastorf. „Wir sind bezüglich der Versorgung sehr gut aufgestellt“, sagt Frank Lehmann.

Das Wasserwerk in Rerik ist deutlich kleiner, die Steigerung des Wasserabsatzes aber auch höher. Im Vergleich zur Vorwoche steigerte er sich in der Pfingstwoche um 80 Prozent. Die Öffnung für Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper aus MV habe hier noch keinen signifikanten Effekt gehabt. Der kam erst mit der Öffnung der Hotels für Besucher aus ganz Deutschland.

Dabei hatte die Saison für den ZVK zunächst nicht gut angefangen. Als wegen des Coronavirus am 19. März die Hotels schließen mussten, war die Wasserabgabe schlagartig um 15 Prozent zurückgegangen. Das Osterwochenende sei ein Komplettausfall gewesen. Deshalb bereitete man sich beim Zweckverband auf das Schlimmste vor. „Das Worst-Case-Szenario bei Ausfall der Saison hätte einen Verlust von zwei Millionen Euro bedeutet“, sagt Frank Lehmann. Deshalb habe der ZVK nach Möglichkeiten gesucht, 500 000 Euro einzusparen. Arbeiten zur Instandhaltung und Reparatur sowie der Rückbau stillgelegter Anlagen wurden ins kommende Jahr verschoben. Ob es dabei bleibt, ist noch nicht abschließend geklärt. „Ende August werden wir nochmal entscheiden, ob wir davon nicht noch etwas freigeben“, sagt der Geschäftsführer. „Dann müssen wir das nächste Jahr nicht so mit Investitionen überfrachten.“

Gebühren bleiben wohl stabil

Er hofft, dass sich der durchschnittliche Tagesverbrauch in Rerik bei 900 Kubikmetern und in der Kühlung bei 7500 Kubikmetern stabilisiert. Das wäre auch für die Gebührenstabilität gut. Frank Lehmann geht davon aus, dass der Zweckverband am Ende des Jahres ein „solides Ergebnis“ erreichen wird. „Wenn es bei den Lockerungen bleibt.“ Zusammen mit den bereits beschlossenen Einsparungsmaßnahmen können sich die Verbraucher freuen: „Eine Erhöhung der Gebühren ist extrem unwahrscheinlich.“

Lesen Sie auch

Von Cora Meyer