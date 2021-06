Parkentin

Wechsel in der Gemeindevertretung und den Ausschüssen von Bartenshagen-Parkentin: Katrin Pohlmann von der Wählergruppe „Gemeinschaft 2019“ hat aus privaten Gründen ihr Mandat niedergelegt. Auf der Sitzung am Montagabend wurde daher Heiner Breyer als Nachfolger in der Gemeindevertretung begrüßt.

Wegen der Mandatsniederlegung standen auch Neuwahlen im Sozialausschuss an, in dem Katrin Pohlmann als Gemeindevertreterin und Heiner Breyer als sachkundiger Einwohner mitwirkte. Letzter wird nun als Gemeindevertreter teilnehmen, Daniel Dieckmann rückte als sachkundiger Einwohner nach.

Im Bauausschuss hat Carl-Theodor Heincke seinen Sitz abgegeben, da er nach eigenen Aussagen zu oft befangen sei und er daher wenig mitwirken können. Für ihn wurde Katja Ladenthin in den Ausschuss gewählt.

Von Anja Levien