Rostock

Mit den verschärften Maßnahmen des Lockdowns wird auch in MV das öffentliche Leben weiter zurückgefahren. Dies betrifft auch das Angeln. So ist unter anderem das Ausleihen von Booten derzeit untersagt. Über die neuen Regelungen sprach OZ mit Thomas Richter, Abteilungsleiter Fischerei und Fischwirtschaft im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei in Rostock.

Seit 11. Januar gelten die verschärften Lockdown-Regeln in MV. Dürfen die etwa 100 000 Freizeitangler hierzulande weiter ihrem Hobby nachgehen?

Thomas Richter: Das Angeln ist mit gültigen Fischereidokumenten an den natürlichen Gewässern, wie Seen, Flüssen und an den Küstengewässern, weiter zulässig. Voraussetzung ist, dass die Corona-Schutz-Regeln der Landesregierung für private Zusammenkünfte eingehalten werden. Zu beachten sind dazu immer die aktuellen Entscheidungen zu den verschärften Kontaktbeschränkungen. Ein Hausstand darf derzeit nur eine weitere Person treffen. Kinder bis zwölf Jahre werden hier nicht mitgerechnet.

Thomas Richter, Abteilungsleiter Fischerei und Fischwirtschaft im Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Quelle: D. Lilienthal

Das Angeln an den etwa 20 gewerblich betriebenen Angelteichen sowie Ausfahrten mit Angelkuttern erfreuen sich großer Beliebtheit. Können diese Möglichkeiten aktuell genutzt werden?

Sogenannte tourismusaffine Dienstleistungen sind gemäß Paragraf 2, Absatz 15 der Corona-Landesverordnung untersagt. Die Folge: Gewerblich betriebene Angelteiche müssen schließen. Angelkutter-Fahrten sowie der Verleih von touristisch genutzten Wasserfahrzeugen sind untersagt.

Ich besitze ein kleines Angelboot. Dürfen mein Sohn und ein Freund der Familie mich beim Angeln auf der Ostsee begleiten?

Das ist gestattet, wenn die entsprechenden Abstandsregeln eingehalten werden können. Zumeist werden bei kleinen Booten deshalb nur maximal zwei Personen unterwegs sein dürfen.

Wie steht es um den Fischverkauf aus Teichwirtschaften?

Der Verkauf von Fischen aus Teichwirtschaften – hier auch: Angelteichanlagen – bleibt weiter zulässig. Laut Landesverordnung wird dies als Direktvermarktung von Lebensmitteln bewertet.

Wie erfolgt in der Zeit des Lockdowns die Ausgabe der Angelerlaubnis für die Küstengewässer?

Fakt ist, dass die Angelläden nur einen Abholservice anbieten dürfen und auch die Behörden im Homeoffice nur begrenzt arbeitsfähig sind. Die Angelerlaubnis für die Küstengewässer des Landes MV kann auch über den Online-Shop der oberen Fischereibehörde geordert werden. Konkret ist dies über https://erlaubnis.angeln-mv.de/ möglich. Das Bezahlen funktioniert über Kreditkarte, GiroPay und PayPal. Die Angelerlaubnis wird als pdf-Dokument an die angegebene E-Mail-Adresse übermittelt.

Können die Bürger auch an Tankstellen ihre Angelerlaubnis erwerben?

Es gibt auch während des angekündigten harten Lockdowns im Nordosten von MV einige Tankstellen, die als Ausgabestelle fungieren. Dies sind: die Q1-Tankstelle in Rostock, Fischerweg 1; die AVIA-Tankstelle in Rostock, An der Stadtautobahn 38; die SB Tank, Stralsund, Greifswalder Chaussee 62d; die Total-Tankstelle, Sassnitz, Gewerbepark 3; die bft-Tankstelle, Schwerin, Pampower Str. 5; die Shell Station, Lübz, An der Brücke 3; die Shell Station, Wismar, Redentin Metkenberg 2.

Sonderregelung für Angelvereine Petrijünger in MV, die in ihren Vereinen noch keine Beiträge für das laufende Jahr bezahlt haben, dürfen vorerst trotzdem weiter fischen. Wie der Landesanglerverband (LAV) mitteilte, bleiben die Beitragsmarken und Angelerlaubnisse aus dem Jahr 2020 bis zum 28. Februar 2021 gültig. Hintergrund dieser Regelung ist, dass der Lockdown die diesjährige Beitragskassierung sehr erschwert, denn das Vereinsleben ruht weitestgehend. Der LAV ist der Dachverband der rund 600 regionalen Anglervereine, in denen rund 45 000 Anglerinnen und Angler organisiert sind. Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) kennt die Sonderregelung und hat die Fischereiaufsicht, die Polizei und die Wasserschutzpolizei informiert. Aufgepasst:Für die Fischereiabgabemarke 2021 gilt besagte Ausnahme nicht. Sie muss, wenn man angeln will, beispielsweise bei Tankstellen in der Region erworben werden.

Wo kann ich die Fischereiabgabemarke 2021 für den Fischereischein während des Lockdowns kaufen?

Die Fischereiabgabemarken für den Fischereischein werden durch die örtlichen Ordnungsbehörden ausgegeben. Da die Behörden einen eingeschränkten Besucherverkehr haben, sollte man sich telefonisch an die Ordnungsbehörde wenden und sich einen Termin für den Erwerb der Marke geben lassen. Teilweise können auch die Angelserviceläden und Tankstellen in die Ausgabe von Fischereiabgabemarken einbezogen sein – dies sollte direkt vor Ort erfragt werden.

Darf ich einen Freund aus Berlin zum Angeln in MV einladen?

Nach den geltenden Corona-Regeln ist die Einreise nach MV zu touristischen Zwecken für Bürger anderer Bundesländer nicht erlaubt.

Von Volker Penne