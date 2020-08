Heiligendamm

Am Strand von Heiligendamm gibt es eine Attraktion weniger. Die Stadt hat am Mittwoch die Badeinsel abbauen lassen – aus Sicherheitsgründen, wie Bürgermeister Jochen Arenz sagt. Es sei unmöglich gewesen, auf der Insel die in der Corona-Verordnung festgeschriebenen Abstandsregelungen einzuhalten.

Die Stadtvertreterin Alexandra Lex hatte den Bürgermeister in einem Brief auf die Situation aufmerksam gemacht. „Sie hat recht“, sagt Jochen Arenz. „Die Menschen liegen da zum Teil ohne Abstand auf der Badeinsel.“ Seinen Angaben zufolge wird die Insel in diesem Jahr nicht wieder aufgebaut. „ Wir wollen jedes Risiko ausschließen.“

Von Cora Meyer