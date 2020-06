Wegen Corona: Diese Konzerte und Festivals fallen in Kühlungsborn aus

Kühlungsborn

Das Konzert von Alex Christensen in Kühlungsborn wird nicht stattfinden. Das teilte Karsten Jurk, Eventmanager der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK), mit. Der DJ hätte ursprünglich am 10. Juli im Konzertgarten Ost auftreten sollen. Im vergangenen Jahr hatte ein Unwetter den Auftritt des Musikers in dem Ostseebad schon einmal verhindert.

„Wir haben alles versucht“, sagt Karsten Jurk. „Er wäre auch mehrmals aufgetreten, damit ihn auch alle sehen können, die eine Karte gekauft haben.“ Denn wegen des Corona-Virus ist die Zuschauerzahl im Konzertgarten Ost derzeit äußerst begrenzt. „Der Konzertgarten ist für 800 Personen ausgelegt“, sagt Karsten Jurk. Zulässig seien momentan aber maximal 300. „Es gibt entsprechende Auflagen, die mit viel Arbeit verbunden sind“, sagt der Eventmanager. So müssten Mitarbeiter am Eingang alle Personalien aufnehmen. Der Konzertgarten West kommt für Veranstaltungen von vornherein nicht in Frage, weil es dort keine Sitzreihen gibt und der vorgeschriebene Mindestabstand im Publikum schwer einzuhalten ist. Aber so komme eben auch das gesamte Konzertfeeling nicht auf, sagt Karsten Jurk.

Anzeige

Auch das Konzert von Gestört aber Geil am 21. August und das Sea and Sand Festival wurden abgesagt. „Das Sea and Sand wäre zwar am Strand gewesen“, sagt der Eventmanager. Allerdings wäre auch dort eine Tanzveranstaltung untersagt gewesen. „Das wäre also maximal ein Beachclub gewesen.“ Allerdings sei auch die Frage der Verpflegung nicht geklärt gewesen.

Weitere OZ+ Artikel

Programm mit regionalen Künstlern

So ganz langsam fährt die Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH ihr Veranstaltungsprogramm aber wieder hoch. Am Samstag, dem 27. Juni, tritt um 16 Uhr die Band Papermoon im Konzertgarten Ost auf. Am Dienstag gibt es jeweils um 17 Uhr ein Kinderprogramm. „Die Disko muss leider ausfallen“, sagt Karsten Jurk. Deshalb habe man sich Alternativen für die kleinen Zuschauer überlegt. So werde zum Beispiel der Ostseekasper oder der Zauberer Daniel auftreten. Mittwochs und freitags um 19.30 Uhr und sonntags um 16 Uhr seien Konzerte geplant.

„Wir setzen nach Möglichkeit zu 95 Prozent auf Kühlungsborner Künstler“, sagt der Eventmanager. Details dazu gibt die TFK zeitnah in ihrem Veranstaltungskalender bekannt. Die Konzerte und Aufführungen sind derzeit allerdings Kurkarteninhabern und Einheimischen vorbehalten. Rechtzeitiges Erscheinen sichere gute Plätze. „Anders ist es leider nicht möglich“, sagt Karsten Jurk. Den Zuschauern werde empfohlen, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, Pflicht sei das aber nicht.

Die Stadt zahlt drauf

Durch die begrenzte Zuschauerzahl sei die Wirtschaftlichkeit der Veranstaltungen nicht mehr gegeben, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian. Auf die Stadt kämen zudem zusätzliche Kosten zu, um beispielsweise die Bänke zu desinfizieren. „Aber das sind wir unseren Gästen schuldig“, sagt er. „Wir müssen ihnen etwas bieten.“

Es ist bisher kein gutes Jahr für die Partyplaner in Kühlungsborn. Denn schon das Konzert der Sängerin Lea zu Pfingsten auf dem Baltic Platz ist dem Corona-Virus zum Opfer gefallen. Aber Karsten Jurk bleibt zuversichtlich. „Umso doller feiern wir im nächsten Jahr.“

Von Cora Meyer