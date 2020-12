Wegen Corona: Ferienwohnungen in Kühlungsborn immer beliebter

Kühlungsborn

Hotels und Pensionen sind wegen des Corona-Virus zwar geschlossen, einige Urlauber dürfen die Feiertage aber trotzdem in Kühlungsborn verbringen. Voraussetzung ist, dass sie hier eine Zweitwohnung besitzen. Wie schon im ersten Lockdown darf diese Personengruppe trotz der Beschränkungen wegen der Pandemie weiterhin nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Ferienwohnungen in Kühlungsborn erfreuen sich deshalb wachsender Beliebtheit. Seit Beginn der Pandemie haben mehr Menschen in dem Ostseebad einen Zweitwohnsitz angemeldet. das wirkt sich auch auf die Stadtkasse aus: Kühlungsborn hat dadurch 75 000 Euro mehr Zweitwohnungssteuer eingenommen als im vergangenen Jahr. Das teilte Kämmerer Dirk Lahser mit.

Dass aufgrund der Corona-Krise neben Wohn- auch Ferienimmobilien stark nachgefragt sind, hat auch die Sotheby´s International Realty Deutschland festgestellt. Das Unternehmen vermarktet unter anderem den Wohnkomplex „Dünenperle“ in der Waldstraße in Kühlungsborn. Alle 45 Ferienwohnungen sind verkauft. Dort spiele allerdings eher eine Rolle, dass Urlaub im Ausland wegen des Virus nicht so wie in den Vorjahren möglich war. Deshalb verbrachten viele Deutsche ihre Ferien im eigenen Land. „Viele Menschen haben dieses Jahr aufgrund großer Unsicherheit und zahlreicher Reisebeschränkungen Urlaub in Deutschland gemacht“, sagen Anita Gärtner und Kathrin Lange, Inhaberinnen von Ostsee MV Sotheby’s . Davon hätten besonders die Küstenregionen profitiert. „Die eigene Ferienimmobilie zu besitzen oder auch zu vermieten ist damit für viele Anleger interessant geworden.“ Der „Dünenperle“-Komplex wird erst im März nächsten Jahres fertiggestellt werden. Die Wohnflächen reichen von 45 bis 90 Quadratmeter, die Verkaufspreise liegen zwischen 5300 bis 6000 Euro pro Quadratmeter.

Ferienwohnungen werden knapper

Nach Angaben des Unternehmens seien die Preise bei Ferienwohnungen aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr gestiegen, da Ferienimmobilien als attraktive und vor allem besonders wert- und nachhaltige Anlageform in den Fokus gerückt sind. Als Investition nutzen 70 Prozent der Kunden die Wohnungen, nur 30 Prozent nutzen sie selbst. „Gute Lagen werden für Ferienimmobilien immer rarer. Deswegen sind auch deutliche Wertsteigerungen zu erwarten“, sagt Anita Gärtner.

Was gilt als Zweitwohnsitz? Der Hauptwohnsitz ist laut dem Bundesmeldegesetz die „vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners“ (§ 21 BMG, Abs. 2). Grundsätzlich gilt also die Wohnung als Hauptwohnsitz, in der sich Personen meistens aufhalten beziehungsweise ihren Lebensmittelpunkt haben. Zweitwohnsitz ist dann jede Wohnstätte, die nicht als Hauptwohnung genutzt wird. Dabei ist es unerheblich, ob die Zweitwohnung gemietet oder gekauft ist.

Fast komplett verkauft sind auch die Suiten im Westside Arthotel in der Hermannstraße. Das einstige Hotel Nordwind in Kühlungsborn ist umgebaut und saniert worden und nach einjähriger Bauzeit seit Juli in Betrieb. In diesen fünf Monaten sind 14 der insgesamt 17 Suiten verkauft worden, sagt Hans-Joachim Hohlweg, Vertriebsleiter bei der W&N-Immobilien Gruppe. Der Kaufpreis für die 38 bis 79 Quadratmeter großen Wohnungen liegt zwischen 309 800 und 609 800 Euro. Im Garten entsteht ein weiteres Gebäude mit sechs Suiten. Die ersten beiden seien ebenfalls bereits verkauft – obwohl das Haus erst im kommenden August fertig werden soll. Hans-Joachim Hohlweg ist damit zufrieden. „Wir merken schon, dass Wohnungen, die man vermieten kann, an Attraktivität gewonnen haben.“ Die Nachfrage sei ungebrochen. In der Nebensaison reisten Kaufinteressenten aus ganz Deutschland extra an, um sich Ferienwohnungen in Kühlungsborn anzusehen und zu kaufen.

Wohnraum für Einheimische fehlt

Doch darunter leiden die Einheimischen. Für sie fehlt es an bezahlbarem Wohnraum. Nach Angaben von Bürgermeister Rüdiger Kozian könnten die Zweitwohnungskäufer das bezahlen, was auf dem freien Markt zur Verfügung stehe. Die Stadt könne nur dagegenhalten, indem sie Wohnraum vorhalte, hat dafür die stadteigene Wohnungsgesellschaft Noveg. Das Problem: „Wir können finanziell weiter Wohnraum schaffen, ich habe aber keine Fläche. Vieles ist in Privateigentum und auch nicht erschlossen“, erläutert Rüdiger Kozian.

Von Cora Meyer