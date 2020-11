Kühlungsborn

Volle Regale, leere Straßen: Dieser Gegensatz fällt sofort auf, wenn man am Samstag durch die Strandstraße in Kühlungsborn geht. Vor den sonst stets gut besuchten Geschäften in der Haupteinkaufsstraße des Ostseebades stehen Ständer voll mit Jacken, Mützen, Schals, die Buchhandlung hat Aufsteller mit Postkarten vor der Tür, mancherorts gibt es sogar noch Sandspielzeug und Badelatschen.

Was es derzeit so gut wie gar nicht gibt, sind Kunden. „Es ist nichts los“, sagt eine Mitarbeiterin des Schmuckgeschäfts M&Molt. Deshalb bleibt der Laden an zwei Tagen in der Woche zu, an den restlichen ist er kürzer geöffnet als sonst. „Wir haben im ersten Lockdown Erfahrungen gesammelt“, sagt die Mitarbeiterin.

Anzeige

Die Öffnungszeiten würden dem Umsatz angepasst. Ähnlich machen es auch andere. Die Bäckerei Junge hat ihre Filiale in der Strandstraße vorübergehend geschlossen und schickt die Kunden zur nahegelegenen an der Seebrücke. Die Buchhandlung hat die Öffnungszeiten in der Filiale in West reduziert.

Auch Britta Busch öffnet die Türen ihres Einrichtungsgeschäfts TRaum&Zeit in der Hermannstraße nur noch von 11 bis 17 Uhr – allerdings von Montag bis Samstag. „Das versuche ich zu halten, um den Einheimischen und Besuchern die Möglichkeit zu bieten, hier einzukaufen und nicht über das Internet“, sagt die Unternehmerin. Sie ist froh, dass in ihrem Geschäft in West wegen ihrer jährlichen Weihnachtsausstellung gerade viel los ist – trotz Corona. „Die Angst war groß, dass sie geschlossen wird“, sagt Britta Busch.

Auch im November ist die Strandstraße sonst nicht so leer. Quelle: Cora Meyer

Öffnungszeiten dem Umsatz angepasst

Einige Geschäfte, wie etwa die Boutiquen Caro R. und Adenauer & Co., bieten ihren Kunden die Möglichkeit, telefonisch Einkaufstermine auch außerhalb der Geschäftszeiten zu vereinbaren. Die Handynummer steht an der Tür. Aber die Shoppinglust war am Wochenende begrenzt. Statt zum Einkaufsbummel kamen die Menschen eher zum Sonntagsspaziergang. Nur die wenigsten trugen Einkaufstüten, nur vereinzelt stöberten Kunden in einem Geschäft.

Zum Bummeln ist auch Familie Krieg aus Kösterbeck gekommen. „Um dem Hund und den Kindern etwas Auslauf zu verschaffen“, sagt Georg Krieg und lacht. Einkaufstouren seien nicht so ihr Ding, sagt er, auch überlaufene Innenstädte meide die Familie. „Das Bummeln in den Geschäften fehlt mir aber zum Teil“, sagt Mandy Krieg. „Wir haben vorher schon viel online eingekauft.“ Jetzt nach dem Lockdown sei es aber noch mehr geworden. „Aber wir achten darauf, so lokal wie möglich einzukaufen.“

Das tut auch Jeano Kramlowsky. In diesem November sei wesentlich weniger los als im letzten“, sagt der Kühlungsborner mit Blick auf die wenig belebte Strandstraße. „Das ist auch mal ganz schön, im Sommer ist es so überlaufen“, sagt er. Aber natürlich sei es für die Unternehmen nicht gut. Er selbst kaufe kaum im Internet ein. „Es gibt hier ja alles“, sagt Jeano Kramlowsky. Und Lebensmittelgeschäfte dürften ohnehin normal öffnen. Es sei natürlich alles etwas umständlicher, sagt Jeano Kramlowsky, „aber was soll man machen. Außerdem möchte ich den lokalen Handel unterstützen. Er soll ja weiterleben.“

Weihnachtsgeschenke im Ort kaufen

„Ich appelliere immer an die Menschen, lokal zu kaufen und vor Ort zu sein und nicht Amazon zu stärken“, sagt auch Britta Busch. „Es geht ja auch darum, Arbeitsplätze zu erhalten.“ In Kühlungsborn gebe es wirtschaftlich vor allem Tourismus. Und wenn schon Hotels und Gaststätten geschlossen seien, sei es gut, wenn wenigstens der Einzelhandel noch etwas funktioniere.

Dass auch das bald der Vergangenheit angehören könnte, fürchtet der Bad Doberaner Bürgermeister Jochen Arenz. „Ich bin in großer Sorge, wie es mit dem Einzelhandel weitergeht“, sagt er und wirbt deshalb via Facebook für die Unterstützung des lokalen Handels. Das sei natürlich nicht auf die Münsterstadt beschränkt, sagt er. „Kultur und Gastronomie haben extrem gelitten. Und jetzt stehen wir erst am Anfang des Winters.“

Deshalb ruft Jochen Arenz dazu auf, Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr vor Ort zu kaufen. Davon könnten nicht nur Geschäfte und Künstler profitieren, sondern auch Restaurants, denen jetzt viele Firmen-Weihnachtsfeiern wegfielen. „Man kann ja auch einen Gutschein für ein Essen schenken“, sagt der Bürgermeister. Denn: „Ich fürchte, dass es viele Geschäfte nicht überleben werden, wenn wir jetzt nicht alle zusammenhalten.“

Lesen Sie auch: Wie Gastronomen in Kühlungsborn den Corona-Lockdown bewältigen

Verband: Handel in den Innenstädten würde neue Schließung nicht überleben

Rund 2800 Verstöße gegen Corona-Regeln in MV – ein Landkreis besonders betroffen

Von Cora Meyer