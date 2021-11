Kühlungsborn

In Kühlungsborn finden in diesem Jahr keine öffentlichen Silvesterpartys statt. Das teilte Katja Seppelt, zuständig für Marketing und PR bei der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH (TFK) mit. Hintergrund sei die zu erwartende Verschärfung der Auflagen für Veranstaltungen im Freien, insbesondere hinsichtlich der zu erwartenden Abstandsregeln. Weil im Landkreis Rostock momentan die Corona-Warnstufe „orange“ gilt dürfen in die 3MöwenHalle und die Tourist-Information bereits seit Montag nur noch geimpfte und genesene Personen. Auch der Weihnachtsmarkt im Konzertgarten West findet unter Einhaltung und Kontrolle der 2G Regel statt.

Neujahrsanbaden unter verschärften Regeln

Sofern die Warnstufe „orange“ im Dezember weiterhin gilt, wird das Höhenfeuerwerk am 31. Dezember um 0.10 Uhr an der Seebrücke allerdings stattfinden. Auch der der Kübo Cup Silvester Run am selben Tag soll wie geplant starten. Beim Wintergarten vom 26. Dezember bis zum 2. Januar gelten die 2G-Regeln, ebenso beim Neujahrsanbaden am 1. Januar. Teilnehmer müssen sich online anmelden, es gibt höchstens 500 Startplätze. Außerdem fällt das Rahmenprogramm mit Musik und Ansprache aus.

Bei steigenden Zahlen drohen weitere Absagen

Sollte es zu einer Verschärfung der Warnstufe hin zu „rot“ oder zu strengeren Regelungen für die Veranstaltungen kommen, müssten nach Angaben der TFK auch diese abgesagt werden.

Die 2G-Regeln gelten nicht für Kinder unter sieben Jahren. Kinder zwischen sieben und elf Jahren sind ebenfalls ausgenommen, wenn sie einen tagesaktuellen negativen Test vorlegen können. Dies gilt noch bis zum 31. Dezember auch für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren sowie Schwangere.

Von Cora Meyer