Der „lebendige Adventskalender“ der evangelischen Münstergemeinde in Bad Doberan ist in diesem Jahr auch in der digitalen Welt zu finden. Dazu hat sich die Gemeinde wegen der Corona-Pandemie entschlossen. Wie in den Vorjahren üblich wird es zwar auch in diesem Dezember jeden Tag an einem anderen Ort ein vorweihnachtlich dekoriertes Fenster oder einen geschmückten Vorgarten geben. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen will die Gemeinde jedoch größere Menschenansammlungen vermeiden. Deshalb sollen die sonst üblichen Treffen vor den „Fensterchen“ bei Getränken und Gebäck in diesem Jahr ausfallen. Stattdessen ruft die Kirche dazu auf, einen Spaziergang zu den teilnehmenden Gebäuden zu machen. Mit dabei sind vom 1. bis zum 23. Dezember zahlreiche Familien, aber auch das Grand Hotel Heiligendamm, das Johanniterhaus in der Thünenstraße, das Haus Gottesfrieden am Alexandrinenplatz, der Kleingartenverein Hol di ran und der Rote Pavillion auf dem Kamp. Das Friderico-Francisceum Gymnasium (Alexandrinenplatz) und die Christliche Münsterschule (Thünenstraße) beteiligen sich ebenfalls wieder an der Aktion. Für die, denen es nicht möglich ist, sich die „Fensterchen“ vor Ort anzusehen, stellt die Gemeinde sie auf ihre Homepage. Dort werden auch dazu passende Texte zu finden sein.

Pastor Albrecht Jax nutzt in Corona-Zeiten auch den Nachrichtendienst WhatsApp, um mit seiner Gemeinde in Kontakt zu bleiben. Darüber sendet er kleine Videos aus dem Münster, Gebete, kleine Texte und Lieder. Schon im ersten Lockdown hatte er diesen Weg gewählt. Damals waren auch die Mittagsgebete per WhatsApp übermittelt worden.

Zu Weihnachten wird die Kirchengemeinde ein Video mit Musik, Bildern und Lesungen aus dem Münster auf die Internetseite, das am Heiligabend und auch darüber hinaus online abgerufen werden kann. Vor allem für Gemeindemitglieder ohne Computer wird es einen Brief geben, dem eine kleine CD mit Liedern beiliegen soll.

Alle Teilnehmenden am „Lebendigen Adventskalender“ sind auf www.muenstergemeinde-doberan.de/muensterblick.html zu finden.

Von Cora Meyer