Kühlungsborn

Im Festzelt schunkeln dürfen die Kühlungsborner in diesem Jahr nicht. Der Kühlungsborner Herbst vom Donnerstag, dem 1. Oktober, bis zum Sonntag, dem 4. Oktober, ist abgesagt. Nach Angaben von Karsten Jurk, Eventmanager bei der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH, sei die Veranstaltung in der Form, wie sie im vergangenen Jahr abgelaufen sei, unter Corona-Bedingungen nicht vertretbar. Die Hoffnung auf bayerische Gemütlichkeit müssen die Kühlungsborner aber noch nicht aufgeben.

„Wir sind dabei, stattdessen einen Biergarten zu planen“, sagt Karsten Jurk. Ein entsprechendes Konzept für den Konzertgarten West habe man vorgelegt. „Jetzt warten wir auf das Go.“ Zum Kühlungsborner Herbst war in den Vorjahren stets eine Delegation aus Kühlungsborns touristischer Partnerstadt Garmisch-Partenkirchen angereist. Das sei in diesem Jahr nicht geplant, sagt Karsten Jurk. „Aber die Werner-Burger-Band kommt.“ Sie soll an dem Wochenende vormittags und nachmittags live spielen. Sollte das Biergarten-Konzept abgelehnt werden, sei es denkbar, dass die Burger-Band trotzdem im Konzertgarten auftritt, sagt Karsten Jurk.

Stammgastwochenende mit Illumination

Wie in einem Restaurant sollen die Gäste im Biergarten zu ihren Tischen geführt werden und auch ihre Kontaktdaten hinterlassen. „Wir werden etwa 500 Plätze haben“, sagt Karsten Jurk. Das sind sogar mehr, als in das Festzelt gepasst hätten. „Wir können die Wandelgänge und den kompletten Innenraum nutzen“, sagt Karsten Jurk. Zudem müsse nicht, wie im Festzelt, extra Platz für den Aufbau einer Bühne freigehalten werden.

Das Stammgastwochenende vom 27. bis zum 29. November in Kühlungsborn soll allerdings stattfinden – „wenn möglich, wie in den Vorjahren.“ Dabei kreieren Gastgeber spezielle Angebote für regelmäßig wiederkehrende Urlauber. Nach Angaben von Karsten Jurk wird es wieder eine Illumination verschiedener Bauwerke wie im vergangenen Jahr geben. „Wir sind noch in den weiteren Planungen.“

Von Cora Meyer