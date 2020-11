Bad Doberan

Leere Räume, keine Besucher, Totenstille: Seit Montag ist auch das Vital-Aktiv-Studio an der Rostocker Straße in Bad Doberan aufgrund des zweiten Lockdowns geschlossen. Schon wieder. „Im Frühjahr haben wir die Maßnahmen wegen der unsicheren Faktenlage respektiert“, macht Inhaber Matthias Probst deutlich. „Heute fehlt hierfür aus unserer Sicht jegliche Grundlage.“ Denn mehrere Studien hätten belegt, dass die Hygienekonzepte in Sportstätten höchst wirksam seien, so Probst: „Es wurden 62 Millionen Check-Ins ausgewertet – die Inzidenz liegt demnach in Fitnessstudios bei 0,78 pro 100 000 Mitglieder.“

Deshalb hätte sein Team die Beschlüsse der Regierung mit absolutem Unverständnis aufgenommen, wonach die gesundheitsorientierten Sportstudios ab 2. November für mindestens vier weitere Wochen geschlossen werden sollen.

„Im Frühjahr haben wir die Maßnahmen noch respektiert – heute fehlt hierfür jegliche Grundlage.“ Matthias Probst, Inhaber „Vital-Aktiv-Studio“, Bad Doberan Quelle: privat

„Als Gesundheitssport-Anbieter sprechen wir an unseren Standorten in Bad Doberan, Kühlungsborn und Dassow eine Klientel an, die mit ihrem Training größtenteils medizinische Ziele verfolgt“, erklärt Probst. „Diese Menschen besuchen unsere Trainingseinrichtung nicht aus Spaß und als Freizeitbeschäftigung, sondern weil sie Schmerzen, Stress und Pfunde reduzieren wollen und Krankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes und psychische Erschöpfungssymptome bekämpfen.“ Fazit: „Die gesundheitlichen Folgen für unsere Besucher übertreffen den Nutzen des Lockdowns um ein Vielfaches.“

Umfangreiche Hygienemaßnahmen für mehrere Tausend Euro

Die Hygienekonzepte seien mittlerweile umfangreicher als in fast allen anderen Branchen, ist Matthias Probst überzeugt und zählt auf: „Medizinische Luftreinigungsgeräte mit Aktiv-Kohle-Filter, Plasmatechnik, Geräte- und Handdesinfektion, hundertprozentige Kontaktnachverfolgung durch Check-In- und Check-Out-Systeme, Mund-Nasen-Schutz bis hin zu Abstandsregelungen sowie Einsicht in Besucherfrequenzen und Live-Auslastung – wir haben hier mehrere Tausend Euro investiert.“

Und gleichzeitig „stehen die Menschen gedrängt in der S-Bahn, sitzen nebeneinander im Flieger, drängen sich in engen Supermarktgängen und treffen sich im Baumarkt – da passt etwas nicht“. Nachweislich hänge die Funktionsfähigkeit des Immunsystems direkt mit dem körperlichen Zustand des Menschen zusammen, erklärt der Inhaber des Doberaner Gesundheitsstudios: „Den Leuten also die Möglichkeit zum gesundheitlichen Training zu nehmen, ist allein schon aus dieser Sicht völlig absurd.“

In die gleiche Kerbe schlägt Karsten Luther, Inhaber des Fitnessstudios „fit+“ am Walkmüller Holz in Bad Doberan: „Es bricht mir das Sportlerherz – das ist nicht mehr verhältnismäßig.“ Auch aus seiner Sicht seien die jetzigen Anordnungen absolut nicht nachvollziehbar und so nicht hinzunehmen, macht Luther deutlich: „All die uns auferlegten Hygienemaßnahmen haben wir vorschriftsmäßig umgesetzt und sogar noch verschärft, zahlreiche Desinfektionsspender, großzügige Abstände zwischen den Geräten bis hin zu einer Begrenzung der Anzahl an Mitgliedern im Studio haben für einen ungefährdeten Trainingsbetrieb gesorgt.“

Flexible Öffnungszeiten sorgen für Sicherheit

Was in seinem Studio als besonderer Vorteil dazukommt: „Wir haben nahezu rund um die Uhr geöffnet – wenn man möchte, kann man zu bestimmten Zeiten auch komplett allein trainieren.“ Eine nicht nur theoretische Möglichkeit: „Wir haben Leute, die tatsächlich schon morgens um 4 Uhr nur für sich Gewichte stemmen.“ Auch aus diesem Grund sei eine Schließung des Studios für viele seiner Mitglieder nicht einzusehen, sagt Karsten Luther: „Einige wollten mich überreden, wenigstens für ein paar Stunden zu öffnen – aber ich riskiere doch keine drakonische Strafe von 25 000 Euro.“

„Wenn der ganze Mist vorbei ist, geben wir in unserem zweiten Wohnzimmer wieder gemeinsam Gas.“ Karsten Luther, Inhaber Fitnessstudio „fit+“, Bad Doberan Quelle: Moritz Naumann

Hinzu komme, dass Fitnessstudios nachweislich ein sehr geringes Infektionsrisiko hätten und Sport das Immunsystem stärke, betont Luther: „Diese Fakten machen die Situation nur noch unverständlicher.“ Denn letztlich habe diese Inaktivität mit dazu geführt, dass viele Menschen zur Risikogruppe zählten: „Nach dem ersten Lockdown kamen viele Leute in einem deutlich schlechteren körperlichen Zustand zurück ins Training – vor allem mit Blick auf Arthrose, Rückenschmerzen, Blutdruck, Stressbelastbarkeit oder auch psychische Krankheiten.“

Um seinen Mitgliedern während der Zwangspause zumindest ein wenig Training zu ermöglichen, hat Karsten Luther jetzt jede Menge Geräte ausgeliehen. „Rund vier Tonnen Gewichte sind so vorübergehend zu unseren Sportlern mit nach Hause gewandert – und wenn der ganze Mist vorbei ist, geben wir in unserem zweiten Wohnzimmer wieder gemeinsam Gas.“

Von Lennart Plottke