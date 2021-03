Neubukow

„Ich kann einfach nicht mehr und ich bin nicht der Einzige, der so am Limit arbeitet“, erklärt Hans-Joachim Ihli. Alle seine Ersparnisse und was er sich erwirtschaftet habe, seien aufgebraucht für Miete und Krankenkasse, erzählt der Neubukower Gewerbetreibende. Er werde seinen im Frühjahr 2017 in der Keneser Straße 10 eröffneten Laden „Foto & Shop“ aufgeben müssen.

Da er ihn ja ohnehin wegen der Pandemie nicht öffnen darf – im Oktober hatte er ihn bereits geschlossen – habe ihm sein Vermieter angeboten, ab März nur noch die Hälfte des Mietpreises zu nehmen. „Damit komme ich zumindest so lange hin, bis ich wenigstens noch einmal für einen Ausverkauf öffnen darf. Das fand ich total toll von ihm.“

„Warum durfte Blumenladen öffnen und ich nicht?“

„Ich bin Rentner und habe keine Lust mehr, diesen ganzen Mist weiter mitzumachen“, sagt der alleinstehende 66-Jährige dann zunächst und fragt sich ärgerlich: „Warum durfte hier der Blumenladen öffnen und ich nicht, obwohl ich von der Quadratmeterzahl her den größeren Geschäftsraum habe. Ich habe alle meine Hygienesachen eingehalten. Die Leute blieben von sich aus draußen stehen, wenn bei mir einer im Laden war. Das macht mich so stinkig! Nicht im Hinblick auf das Blumengeschäft, sondern einfach auf die Politik.“

Da vertraue er keinem mehr, die hätten alle Masken auf, auch ohne Pandemie. Der Regierung fehle ein Konzept, an dem er sich orientieren könne, denn es gehe jetzt alles durcheinander. Er wolle deshalb nur noch seine Ruhe haben, aber trotz allem für seine Kundschaft da sein, die Foto-Retuschierungen benötigt oder alte Bilder aufgearbeitet haben möchte. Sobald Corona vorbei sei, wäre er auch wieder als Fotograf buchbar, sagt Hans-Joachim Ihli. Das Virus hätte ihm zuletzt immerhin sechs, sieben Aufträge weggenommen: „Das ist ein Haufen Kohle, wenn man das unterm Strich zusammenrechnet.“

Zu lange mit Unterstützungsantrag gewartet?

Zu seiner Familie gehört „ein Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, der 40 Leute unter sich hat und drei Firmen“, sagt der gelernte Maurer noch und betont: „Ich verlasse mich voll auf ihn. Aber die ganze Zeit über, in der ich jetzt geschlossen hatte, hat er mich informiert, dass jeden Tag neue Anordnungen und Anweisungen für Steuerberater gekommen wären. Wenn er da einen Antrag gestellt hätte, hätte das nichts gebracht, wenn morgen eine andere Anweisung eintrifft, dass man das Geld vielleicht wieder zurückzahlen muss. Er wollte, dass ich auf Nummer sicher gehe. Also warteten wir ab, was am Ende rauskommt, und nun bin ich auch am Ende.“

Er möchte von seiner neuen Wohnung in der Keneser Straße aus seine Aufträge erfüllen – aktuelle und künftige. So hält er jetzt bereits für die Bauherren den Fortschritt der Arbeiten am neuen Neubukower Gesundheitszentrum täglich für einen Zeitraffer fest, fotografiert das Praxisteam der hiesigen Allgemein- und Familienmedizin für dessen Onlineauftritt, gestaltet die Internetseiten der Stadt Neubukow und diverser Firmen bis hin nach Wismar – „so schlage ich mich durch“.

An seiner Ladentür zeigt er den Zettel, auf dem steht, dass bis auf Weiteres geschlossen sei. „Wenn ich doch noch Unterstützung kriege und mein Vermieter weiter hilft, könnte ich den Laden ja noch halten“, sagt Hans-Joachim Ihli plötzlich dazu und ergänzt, dass sein Antrag auf Corona-Hilfe unterwegs sei.

